Ordføreren etter økt smitte i Moss: – Det er alvorlig

MOSS (VG) De siste to ukene er det registrert 21 nye smittetilfeller i Moss kommune.

For mindre enn 10 minutter siden

Moss er den eneste kommunen i Norge med stigende smittetrend, ifølge VGs tallspesial.

Moss er den eneste kommunen som etter Oslo, har oppdaget flest nye smittetilfeller de siste to ukene. Moss har registrert 21, mens Oslo har registrert 44.

– Vi står nå overfor et lokalt utbrudd av corona i Moss kommune. Det er alvorlig og en påminnelse om at vi fortsatt står i en pandemisituasjon med et virus som sprer seg raskt, sier ordfører Hanne Tollerud under en pressekonferanse mandag.

– Pandemien er ikke over

Etter at Moss søndag rapporterte om ti nye smittetilfeller, har ytterligere to personer testet positivt for covid-19.

– Dette er et kraftig signal om at coronapandemien ikke er over og at vi må fortsette å holde avstand til hverandre. Vi kan ikke være for mange mennesker samlet og det viktigste, vi må fortsette å vaske hender og holde oss hjemme når vi føler oss dårlig, sier kommuneoverlegen.

Flere av tilfellene er knyttet til utenlandsreiser i Danmark, Finland og Tyskland. I tillegg er 13 tilfeller knyttet til et privat arrangement.

– Vi er i dialog med arrangøren bak arrangementet

Totalt gjennom pandemien har 123 personer testet positivt for coronaviruset i Moss.

Det siste døgnet har det blitt tatt 71 nye coronatester.

Flere smittet på utenlandsferie

Fra midten av mai og frem til 14. juli var det tilnærmet ingen nye smittetilfeller i Moss. Så fikk en mossing som hadde vært på utenlandsferie påvist smitte.

Deretter har kommunen registrert følgende smitteutbrudd:

16. juli: Tre nye tilfeller. Alle var nærkontakter og kunne knyttes til en utenlandsreise til det som da var et grønt land.

22. juli: Ett nytt smittetilfelle kunne knyttes til en annen utenlandsferie, også denne til et grønt land.

24. juli: Fem nye smittetilfeller, hvorav fire var nærkontakter og familie til smittetilfellet 22. juli.

26. juli: Ti nye smittetilfeller, alle nærkontakter til tilfellet 24. juli. Det samme gjelder for smittetilfellene siste døgn.

Publisert: 27.07.20 kl. 13:13

Mer om Coronaviruset

Fra andre aviser