Erna Solberg skuffet etter smitteutbrudd på Hurtigruten

Torsdag er ytterligere ni personer som har vært på MS «Roald Amundsen» smittet av coronaviruset. – Det har vært skuffende

Ytterligere fem fra mannskapet på MS «Roald Amundsen» er torsdag bekreftet smittet av coronaviruset. I tillegg er flere passasjerer nå smittet.

Totalt er 62 personer er nå bekreftet smittet etter virusutbruddet. Statsminister Erna Solberg er skuffet over over det som nå skjer.

– Vi ser et stort utbrudd på Hurtigruten. Karanteneplikten som vi kjenner er tillitsbasert. Opplever du at Hurtigruten har brutt tilliten?

– Det har vært skuffende. Men det pågår en politietterforskning så jeg skal ikke si så mye mer om hvorvidt det har vært regelbrudd her, sier Solberg.

– Det er skuffende fordi det setter deler av reiselivsnæringen tilbake. Hurtigruten er en viktig del av infrastrukturen i deler av landet, sier Solberg.

SKUFFET: Erna Solberg er skuffet over Hurtigrutens håndtering av coronautbruddet. Foto: Mattis Sandblad

Sannsynlig med smittespredning om bord inntil lørdag

Smittevernoverlege i Tromsø kommune Trond Brattland opplyser at det ble innført en strammere karanteneordning om bord på lørdag.

Siden da har ingen av besetningsmedlemmene delt lugar.

– Inntil lørdag var det sannsynlig med smittespredning blant mannskap, sier Brattland.

Han opplyser at det er omkring 154 besetningsmedlemmer om bord på skipet som ligger til kai i Tromsø.

Skipslegen vil ikke kommentere samarbeid

Torsdag sa Tromsø kommune at de ikke har fått til et forsvarlig samarbeid med Hurtigruten om håndteringen av utbruddet på skipet, og derfor har overtatt det medisinske ansvaret fra de to skipslegene om bord.

Samtidig ble hele mannskapet testet på nytt etter at kommunen fikk vite at det hadde foregått «mingling» om bord siden testene ble tatt. VG har vært i kontakt med en av de to skipslegene om bord på skipet.

Han ønsker ikke å kommentere samarbeidet med kommunen.

Skipslegen har ifølge et brev fra Helsetilsynet som VG har sett mistet autorisasjoner to ganger tidligere. Først i 1996, deretter i 2007 - før han igjen fikk den tilbake i 2008. NRK omtalte dette først.

Legen tilbakeviser dette overfor VG, og mener at han kun har mistet autorisasjonen én gang for omtrent 20 år siden.

Den andre skipslegen hadde ikke norsk autorisasjon, får NRK bekreftet fra Tromsø kommune.

VG har kontaktet Hurtigruten for å spørre om de er kjent med dette, og hvilke vurderinger de har gjort ved ansettelse av legene, men de svarer at det kan ta tid å svare på spørsmålene.

Hurtigruten varslet ifølge UNN aldri om mistenkt coronasmitte om bord før deler av mannskapet testet positivt ved sykehuset fredag morgen. Det til tross for at Hadsel kommune gjorde dem oppmerksom på at en tidligere passasjer hadde testet positivt etter å ha reist med dem onsdag.

