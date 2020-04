SOMMER-VIBBER: Badeliv og stuping fra svabergene er en vesentlig del av sommercampen på Hudøy for barn og unge fra Oslo. Men til sommeren blir sommertilbudet avlyst på grunn av coronaen. Foto: Katja Anker Kulmus, Stiftelsen Hudøy

Avlyser sommerleir for barn: – Vi er oppriktig lei oss

For første gang i fredstid avlyses Oslo kommunes ferietilbud for barn på Hudøy.

For mindre enn 10 minutter siden

Sol, sjøliv, bading, grilling, spøkelsesturer og sommerferie. For tusener av Oslobarn har seks- eller tolv dagers på ferieøya Hudøy i Vestfold vært et årlig høydepunkt i over hundre år. Men nå har coronasituasjonen endret også denne tradisjonen.

– Vi har dessverre vært nødt til å avlyse sommercampen på Hudøy i år, sier styreleder Janne Raanes til VG.

– Vi er oppriktig lei oss, fortsetter hun.

Den tunge beslutningen ble tatt på et styremøte i Stiftelsen Hudøy torsdag kveld. Stiftelsen som er et felleseie mellom Oslo kommune og Kirkens Bymisjon, Oslo, har drevet ferieøya i de siste årene. Men allerede i 1916 ble det startet ferietilbud der.

1370 barn får komme dit årlig. Over dobbelt så mange søker.

FELLESSKAP: Mange får nye venner på Hudøy. Bildet er en solnedgang sist sommer på den tradisjonsrike øya i Tønsbergfjorden. Foto: Katja Anker Kulmus, Stiftelsen Hudøy

– Vi er fryktelig lei oss. Nå må vi sende meldinger om avlysningen til de mange som kom med i sommer. Vi vet så inderlig godt hvor mye dette tilbudet betyr for barna som kommer dit. Her er det et tverrsnitt av Oslos barn og unge fra 8 til 16 år som deltar.

– Vi vet også at for unge som ikke har noe særlig andre sommeropplevelser å se frem til, så har Hudøy betydd spesielt mye, sier Raanes.

Hudøy Eies av Oslo kommune, og er mest kjent for sine feriekolonier eller sommerleirer for skolebarn fra byen.

Feriekolonidriften begynte på Hudøy i 1916.

Feriekoloniene ble tidligere drevet av Oslo kommune, men fra 1991 har kommunen samarbeidet med Kirkens bymisjongjennom Stiftelsen Hudøy.

Hudøy har i dag 59 bygninger fordelt på 11 leirsteder. (Kilde: Oslo kommune, Wikipedia) Vis mer

– Hva er de konkrete årsakene til at sommercampen ble avlyst?

– Det er en følge av nasjonale råd om å ikke ha så mange mennesker samlet på én plass - og praktiske vansker med å holde tilstrekkelig avstand mellom deltagerne. Det er også litt enkle fasiliteter på Hudøy, med noen utedoer og ikke alle kraner som har både kaldt og varmt vann. Dessuten er arrangementet altfor stort - og krever for mye forberedelse til å ha så mange usikkerhetsmomenter så kort tid før arrangementet egentlig skulle ha funnet sted, svarer Raanes.

VENNSKAPSBÅND: Egne armbånd pryder håndleddene til deltagere på Hudøy Sommercamp 2019. Foto: Stiftelsen Hudøy

Hun håper av hele sitt hjerte at sommercampen vil være i gang igjen sommeren 2021.

– Dette er virkelig et høydepunkt for mange, noe barn i Oslo virkelig gleder seg til. Derfor er det så trist å avlyse, avslutter stiftelseslederen.

Publisert: 17.04.20 kl. 17:24

