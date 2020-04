ÅRETS PÅSKEKØ?: Dette er en situasjon butikkene ikke ønsker de neste dagene. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Frykter smittefarlige køer: Matbutikkene ber deg unngå disse handledagene

Dagligvarekjedene går nå ut med råd før den store påskehøytiden, i et forsøk på å hindre smittefarlige køer.

Førstkommende fredag og lørdag innledes påsken for mange, selv om det ikke blir noen hyttetur.

Det norske folk blir bedt om å gjøre storkjøpene de to neste dagene i stedet, slik at handlingen spres over flere dager. Og for all del unngå onsdag i neste uke og påskeaften.

– Ta påskehandelen tidlig i år, er mitt klare råd, sier Kiwi-sjef Jan Paul Bjørkøy:

– Vi vet av erfaring at spesielt onsdagen før skjærtorsdag og påskeaften er veldig travle. Vi oppfordrer derfor kundene til å ta storhandelen denne uken, eventuelt mandag og tirsdag til uken.

– Ikke hele familien

Kommunikasjonsdirektør Bjørn Alan Takle Friis i Coop Norge sier de har vurdert å utvide antallet dager.

– For å redusere faren for køer har vi vurdert det, men kommet til at vi vil bruke andre tiltak. Våre har presset våre butikkmedarbeidere til det ytterste de siste ukene, og det fortjener fri i påsken. Men vi kommer til å vurdere å utvide, slik at folk kan handle litt senere på kveldene.

– Jeg vil sterkt anbefale å handle onsdag og torsdag denne uken og i begynnelsen av neste uke. Og gjerne på formiddagen, for dem som har anledning til det. Og så ser vi helst at familiene planlegger innkjøpene, slik at de ikke kommer hele flokken.

UT PÅ TUR – ALENE: Kiwi-sjef Jan Paul Bjerkøy og de andre lavpriskjedene har klare råd å gå før du påskehandler, blant annet en omvendt fjellvettregel: – I år må du gjerne legge ut alene – på handleturen. Foto: Thomas Andreassen, VG

Han sier det faktisk har skjedd.

– Etter coronaen har antallet kunder gått ned over 20 prosent, men omsetningen har økt kraftig. Vi handler mer sjeldent og mer, når vi først handler. Tidligere handlet nordmenn 4–5 ganger i uken. Nå er de nede i et par ganger, og sånn sett blitt mye mer kontinentale: I Europa og vårt naboland Sverige storhandler folk et par ganger i uken.

Også den tredje store lavpriskjeden, Rema 1000, har klare råd til sine kunder.

– I år kan folk legge fjellvettreglene på hylla og forholde seg til handlevettreglene. Det betyr at de skal fortsette å bidra til dugnaden, ved å gjøre butikkturen trivelig både for ansatte og kunder.

– Hva er ditt beste råd?

– Årets påske må faktisk planlegges bedre enn vanlig, selv om du ikke skal på fjellet. Dere må tenke nøye gjennom når dere skal handle. Påsken er en av de store handletidspunktene i året og spesielt onsdagen har enorm omsetning. Vi må alle bidra til å spre handlingen mest mulig. Og så fortsette å holde avstand, og; ikke ta på mat du ikke skal ha.

Han legger til:

– Og så tror jeg dere ikke skal gjøre det til en familieutflukt i år.

Kiwi-sjefen støtter den omvendte fjellvettregelen om ikke å begi deg ut alene.

– I år må du gjerne legge ut alene – på handleturen.

FHI sier de samme reglene gjelder for påskehandelen, som ellers.

–Det viktigste er at alle forholder seg til anbefalingene om å holde avstand, være hjemme når man er syk og tenker på hygienen. Også når man eventuelt skulle dra på påskehandel, skriver FHI i en e-post til VG.

Publisert: 01.04.20 kl. 13:22

