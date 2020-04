KREVER KRISEPAKKER: Forbundsleder i Skolenes landsforbund, Anne Finborud krever krisepakker. Bildet er fra 2018 under en markering for lærernes ytringsfrihet. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Skoleansatte: Krever krisepakke til skole-gjenåpning

– Vi klarer ikke å organisere en skolehverdag i tråd med smittevernreglene med den bemanningen vi har, sier forbundsleder i Skolenes landsforbund, Anne Finborud. Hun krever en egen krisepakke.

Skolenes landsforbund krever at Stortinget må bevilge nødvendige midler til skoler og barnehager.

– Vi gjør alt vi kan, men vi klarer ikke å organisere en skolehverdag i tråd med smittevernreglene med den bemanningen vi har. Det er et stort problem som Stortinget må vurdere, sier forbundsleder i Skolenes landsforbund, Anne Finborud.

Finborud mener at dersom man ikke får noen krisepakker så blir skolene og barnehagene fort flaskehalsen i gjenåpningen av samfunnet.

– For å få folk tilbake på jobb, så må de ha et sted å levere barna sine. Vi mener at Stortinget må på banen for å gi milliarder til barnehager og skoler, fortsetter Finborud.

Hun leder LOs forbund for skole- og barnehageansatte.

LO-TOPP: Mette Nord leder landets største arbeidstagerorganisasjon, Fagforbundet. Foto: Bjørn Haugan, VG

I samme LO-familie leder Mette Nord Fagforbundet, som er Norges største arbeidstagerorganisasjon. Nord har både SFO-ansatte, fagarbeidere og assistenter blant sine medlemmer.

Nord er heller ikke imponert over regjeringens forberedelser til skolestarten på mandag.

– Fagforbundet hadde håpet at myndighetene ga tydeligere retningslinjer for skolefritidsordningen når det kommer til bemanning. Faste grupper som tilbringer mye tid sammen både i skolen og SFO gjør at det må planlegges godt i forveien. Det må tas hensyn til elevers krav til opplæring, men også deres fritidsinteresser dersom dette skal kunne gjennomføres, sier Nord.

TOM SKOLEGÅRD: Bjølsen skole er en av mange skoler som fylles opp av elever fra 1. til 4. klasse fra mandag av. Foto: Frank Ertesvåg, VG

Sårbare for fravær

Rektor Arild Lillehagen ved Bjølsen skole i Oslo er spent før mandagens skolestart, da åpner skolen for 1.–4. trinn.

– På papiret ser det nå ut til at vi har kontroll og at dette skal gå fint, så får vi erfaring på mandag om hvordan vi har organisert oss, sier han til VG.

Han opplyser at Bjølsen er av de skolene i Oslo som for noen år siden fikk tildelt ekstra lærerstillinger og at de derfor har litt flere ressurser.

– Det er nok mange nyanser, men vi ser at vi er svært, svært sårbare i forhold til fravær. Vi kommer ikke til å tåle mye fravær, sier Lillehagen og viser til rådet fra helsemyndighetene om at man skal holde seg hjemme med milde luftveissymptomer.

Lillehagen forventer også at en del foreldre vil være litt skeptiske i starten og at noen kanskje velger å holde barna hjemme.

– Vi er fryktelig spente vi også. Dette har vi ikke gjort før, sier han.

– Aldri hatt så god plass

Marienlyst skole, som er Oslos største, er klar for at 1. – 4.-klassingene vender tilbake mandag.

– Vi har over 1000 elever, men det er bare 320 som kommer nå. Vi har aldri hatt så god plass. Vi har dessuten kjempestore grøntarealer, det er andre skoler som sliter mye mer enn oss. Nå kan de små barna til og med bruke de stores fotballbane, sier rektor Berit Arnesen til VG.

Hun forteller at de har delt klassene i to slik at de, i tråd med smitteveilederen, ikke er større enn maks 15 elever.

– Vi har tatt i bruk store ungdomsskolerom, så vi har kontroll, sier Arnesen.

Skolen har også økt bemanningen slik at noen av dem som vanligvis jobber på Aktivitetsskolen (tidligere SFO) nå skal hjelpe lærerne og noen av assistentene fra mellomtrinnet skal også bidra. Økonomisk går det foreløpig greit siden skolen har spart penger på vikarer den tiden skolen har vært stengt.

– Foresatte skal også hjelpe om morgenen og veilede elevene til faste oppstillingsplasser, sier Arnesen.

– Ikke grunnlag

Regjeringen planlegger ikke en egen krisepakke til skolene på nåværende tidspunkt. Det opplyser statssekretær Anja Johansen (V) i Kunnskapsdepartementet til VG.

Men hun sier at de kan vurdere behovet på nytt dersom situasjonen blir langvarig.

– Kommunene har allerede fått økt budsjettramme. Regjeringen vurderer fortløpende økonomiske konsekvenser forbundet med coronasituasjonen. Vi må se på behovet for kompensasjon over hele perioden vi har hatt coronautbruddet. Vi vet ikke hvor lenge dette vil vare, og jeg mener ikke det er grunnlag for å kompensere særskilt for dette på nåværende tidspunkt. Men dette vil vi vurdere på nytt om situasjonen blir langvarig, skriver Johansen i en e-post til VG.

– Vi har en god dialog med Skolenes landsforbund og andre skoleaktører om utfordringer knyttet til barnehageåpning, og det vil vi ha fremover også, legger hun til.

Høyrepolitiker: For tidlig

Første nestleder i Stortingets utdanningskomité, Kent Gudmundsen (H) mener det er for tidlig å svare ut om det trengs egne krisepakker til skoler og barnehager som gjenåpner.

HØYRETOPP: Kent Gudmundsen er det største regjeringspartiets skoletalsperson på Stortinget. Foto: Frode Hansen, VG

– Jeg ser at det kan være behov, men vi trenger bedre oversikt før vi tar initiativ til noe som helst. Vi vil støtte oss på erfaringene som fagdepartementet og Utdanningsdirektoratet nå gjør seg. Jeg vil ikke avvise noe, men det er for tidlig å si noe om noen krisepakke, sier Gudmundsen til VG.

Han har fått med seg at det har vært noen tilbakemeldinger om noen utfordringer med åpningstider og bemanning i barnehagene.

– Vi må nå følge tett med på hvordan dette går. Jeg har selv fått tilbakemeldinger om at den første uken med oppstart i barnehagene har gått greit, men det bygger på superenkel forskning, sier Gudmundsen som selv har barn i barnehage.

