FOLKSOMT: Dette er ett av utsnittene i begynnelsen av reportasjen. Bildene ble tatt mellom klokka 13:43 og 14:23 lørdag, i timene før Vinmonopolet i gata stenger.

Mener Dagbladet fremstilte Oslo-borgere feil i omdiskutert coronasak

Dagbladet publiserte bilder og video av store folkemengder på Grünerløkka. – De framstiller det som verre enn det var, sier Hans Kristian Thorbjørnsen (H), som var der selv.

Diskusjonen har gått varm på Twitter og Facebook etter at Dagbladet publiserte en artikkel med bilder og video av folkemengder på Grünerløkka.

Saken med tittel «Stappfullt i Oslo: – Folk gir faen» viser en større mengde folk i gaten Markveien lørdag før klokken 15:00. Politiet advarer også mot å bryte tiltak og råd, og gå i større ansamlinger.

Det siste døgnet har flere kommet med sterke beskyldninger om manipulasjon, i sosiale medier. De beskylder Dagbladet for å bruke bilder som grovt overdriver hvor tett folk oppholdt seg, og at innbyggere bryter rådene om å holde avstand i kampen mot corona.

En av dem er Hans Kristian Thorbjørnsen, kommunikasjonsrådgiver i Høyre. Sammen med samboer Heidi Nordby Lunde, stortingsrepresentant og leder i Oslo Høyre, var han selv ute i Markveien i samme tidsrom på lørdag.

– Det er åpenbart at de har zoomet så kraftig inn med kamera at det fortetter bildet. Da vil det se ut som at folk står tettere enn de faktisk gjør. Ved å bruke bildene på denne måten i saken, framstilles det som mye verre enn det er, sier Thorbjørnsen.

Thorbjørnsen er selv fotograf for Høyre og tidligere journalist. Han reagerer på saken fordi han mener feilaktig framstilling kan få følger for politikken.

– Hvis det danner seg et inntrykk av at det er sånn folk oppfører seg, så vil jo for eksempel byrådslederen i Oslo kunne komme med kraftigere lut. Alt pressen skriver legger politikere merke til. Det vil kunne føre til at vedtak fattes på feil grunnlag, sier Thorbjørnsen.

Selv avviser han ikke at det var mange folk ute, men han sier at han ikke reagerte på det fordi de holdt avstand til hverandre.

– Saken gir et feilaktig inntrykk av hvor tett de står, ikke hvor mange de var. Den deles nå på sosiale medier og brukes for å forsvare for eksempel «søringekarantene» i nord, sier kommunikasjonsrådgiveren.

Thorbjørnsen tok disse to bildene av den samme køen utenfor Vinmonopolet i Markveien. Bildene viser avstanden folk holder. Rådet er minst en meter.









I Dagbladets sak og reportasje vises en kø utenfor Vinmonopolet i timene før de stengte på lørdag. Den samme køen tok Thorbjørnsen bilde av klokken 14:40, fordi han mener folk holdt god avstand.

– Jeg tok bildene fordi folk åpenbart skikket seg. Det var også grunnen til at køen var så lang, sier Thorbjørnsen.

Heidi Nordby Lunde skriver på Facebook at bildene deles blant hennes venner og brukes til å forsvare å dra på hytta eller innføre søndagsåpne butikker.

Støtter Dagbladets framstilling

VG har forsøkt å snakke med flere som var i Markveien i samme tidsrom. Gert Ove Mollestad var der samtidig med Dagbladet, og støtter framstillingen.

– Jeg opplever ikke at Dagbladet villeder folk med bildet eller videoen. Bildet viser riktignok veldig mange folk, men videoen gir et godt inntrykk av hvordan det var, sier Mollestad.

– Stemmer det med hvor tett du opplevde at folk oppholdt seg?

– Det er vanskelig å gi et fasitsvar på, men opplevelsen var at det var mye folk og at de mange steder satt og sto tett. Altså nærmere hverandre enn en meter eller to.

Mollestad er selv journalist og har lang fartstid i media. Han reagerte på at det var mange mennesker ute i gatene lørdag, og at det noen steder var trangt å komme forbi.

– Jeg gikk strekningen gjennom Markveien og ned til Karl Johan, og det var mye folk ute. Mye mer enn forrige helg, sier Mollestad.

Journalisten sier han reagerte særlig på kontrasten til en uke tidligere, da han opplevde at folk oppførte seg annerledes.

– Det var særlig noen benker der folk satt tett i tett, som normalt. Det var det jeg reagerte sterkest på. Jeg fikk ikke inntrykk av at dette er i en pandemi, sier Oslo-beboeren.

Intervjuet av Dagbladet: – Overdriver

Dagbladet intervjuet tre personer i reportasjen, som alle forteller at de reagerer på folkemengden. VG har tatt kontakt med disse i dag, for å høre om de synes reportasjen gir riktig inntrykk.

– Jeg stusset litt da jeg så videoen, for det så ut som det var veldig mange folk der. Det var så mange på bildene at jeg ble overrasket, sier Anders Ramm Bråten.

Han ble intervjuet sammen med sin romkamerat, Bernhard Nordin. Sistnevnte sier til VG at han stusset over at det var mange folk i gata, men at de tok sine forholdsregler og holdt avstand.

– Bildene overdriver hvor tett folk sto, og de overdrev en situasjon som ikke skal underdrives heller. Det var mye folk, og vi var der også, men det ble en overdrivelse, sier Nordin til VG.

Den tredje som ble intervjuet var Runar Stundal Skjerping. Han svarer VG på SMS søndag.

– Jeg kan bekrefte at det var tette folkemengder ute på Løkka i går, men jeg har ikke inntrykk av at folk gir opp. Jeg synes vi alle er ganske flinke til å ta forholdsregler, sier Skjerping.

På spørsmål om bildene og video gir rett inntrykk av hvor tett folk sto og gikk, svarer han:

– Nja, det overdriver litt. Folk sto i kø inn til flere steder og fulgte reglene, sier Skjerping.

Oslo politidistrikt fikk ikke varsel fra publikum om ansamlinger av folk i gatene på lørdag, ifølge operasjonsleder Tor Grøttum. Meldingene de har registrert i loggen handler om unge som samles på fotballbaner og idrettsanlegg.

UTEN ZOOM: Dette bildet skal være tatt samme tid og sted, uten at kameraet har zoomet inn, ifølge Mads A. Andersen i Aller TV/Dagbladet. Foto: Dagbladet

Dagbladet: Gir rett inntrykk

Redaktør for Aller Video, Mads A. Andersen, har ansvaret for Dagbladet TV og sier han har selv sett igjennom råmaterialet fra opptakene.

– Jeg reagerer på påstanden om fotomanipulasjon. Det er zoomet inn på helt vanlig måte i reportasjen, og det er brukt intervjubilder der man ikke har zoomet inn, sier Andersen til VG.

TV-direktøren mener reportasjen gir et korrekt inntrykk av hvor mange det var og hvor tett de sto.

– Ja, det gjør det. I den samme reportasjen finnes det intervjubilder, der det ikke er zoomet inn i det hele tatt, og det viser 10 til 20 mennesker som står i kø til Vinmonopolet, sier Andersen.

Han avviser at bildene gir et galt inntrykk av hvor tett folk har stått sammen, og dermed at de har åpenbart brutt rådene fra helsemyndighetene og regjeringen.

ALLER TV: Videodirektør for Dagbladet TV, Mads A. Andersen, har selv gått igjennom råstoffet og mener reportasjen og artikkelen gir riktig inntrykk. Foto: Eskil Wie Furunes

– Vi har vært til stede på Grünerløkka selv og har forsøkt å skildre hvordan det så ut der og da. Vi har snakket med folk som var der, som har sagt hvordan de opplevde det, og vi har snakket med politiet som forteller at de får meldinger om at det er mye folk med lite avstand i dette området.

– Er det meningen at artikkelen skal gi inntrykk av at folk ikke holder seg til rådene om å holde avstand?

– Målet var å gi et objektivt bilde av hvordan tilstanden var, hva folk sier om det og hva politiet sier, sier Andersen

VG har forelagt Andersen inntrykket fra personene de intervjuet, som sier at de reagerte på antallet folk, men at saken overdriver hvor tett de oppholdt seg.

– Det finnes alltid flere oppfatninger av bilder og saker, og det er dette et eksempel på. Vi har snakket med de som var der, og de sier det de sier i reportasjen vår. Ut over det får deres vurdering stå for deres regning, svarer videodirektøren.

Søndag ettermiddag publiserte Dagbladet en kommentar og et videoinnslag der de forsvarer reportasjen.

