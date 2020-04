Foto: CHINATOPIX

Ønsker å få tak i blodgivere som har blitt friske etter coronasmitte

Den siste tiden har Folkehelseinstituttet og blodbankene i landet testet blodplasma. Nå søker de blodgivere.

Behandlingen går ut på å ta blodplasma og antistoffer fra personer som har blitt friskmeldt etter å ha hatt covid-19 og overføre det til syke personer.

Seksjonsleder Øystein Flesland i Helsedirektoratet bekreftet 1.april til VG at dette var noe de jobbet med i hele landet.

Da hadde de håp om å få gjort in vitro studie (studie som ikke gjennomføres på mennesker, men på celler dyrket i et laboratorium) innen skjærtorsdag.

– Testene er gjennomført, men vi har ikke fått de endelige svarene ennå. Men vi har startet et søk etter blodgivere som har blitt friskmeldt etter covid-19. Jeg blir overrasket hvis ikke resultatet blir bra, sier Flesland til VG.

PROSJEKTKOORDINATOR: Seksjonsleder Øystein Flesland i Helsedirektoratet er prosjektkoordinator til blodplasma-prosjektet. Foto: PRIVAT

Begynner tapping om en uke

Flesland forteller at planen nå vil være å starte tapping av blod mandag 20.april. Han forteller at blodbankene i første omgang håper at personer som allerede er blodgivere, og som har blitt friske etter infeksjonen melder seg. Han tror det etter hvert vil bli flere som kan gi blod, da noen kan ha hatt viruset uten å ha merket symptomene.

– Vi er jo interesserte i å innhente antistoffene fra friskmeldte. Så vet vi ikke ennå om de beste antistoffene er på de som har hatt symptomer og blitt friske, eller hos de som har vært smittet men ikke hatt symptomer.

Positiv effekt

Flesland forteller at dette jobbes med i flere land, og en sak i den engelske avisen The Guardian viser at kineserne har allerede prøvd blodplasmaoverføring til pasienter hvor flere skal ha fått en positiv effekt.

Flesland, som er prosjektkoordinator for dette tror de samme svarene vil vise seg her til lands.

– Det har vi all grunn til å tro. EU har tatt initiativ og sagt at dette bør være et tilbud. I dag har vi ikke annen spesifikk behandling enn dette siden vaksine ikke finnes, og vi vet heller ikke om det finnes medikamenter som virker, forteller Flesland.

Håpet med å overføre antistoffene i blodplasma til syke pasienter er å gjøre viruset mindre, og kanskje kvitte seg helt med det. I saken fra 1.april kunne Flesland også poengtere at behandlingsmetoden var av den trygge sorten.

– Blod er trygt. I 2019 ble det transfundert ca. 220 000 poser med forskjellige blodkomponenter. Vi fikk melding om 144 bivirkninger, og de fleste er ikke alvorlige. Vi tror derfor bruk av plasmaet vil være trygt. Det kan forekomme allergiske reaksjoner, men det er uhyre sjeldent.

