UTRYKNING: En pasient skal sendes til sykehus. Selv om oppdraget ikke er direkte corona-relatert, har helsetjenesten på seg fullt smittevernutstyr. Foto: Gisle Oddstad

Må alltid ta høyde for coronasmitte: - En helt ny situasjon

RUDSHØGDA (VG) Utenfor en kro langs E6 har helsepersonell kledd seg opp i fullt smittevernutstyr mens en pasient evakueres til sykehus.

Ambulansehelikopteret tar av fra parkeringsplassen, og politiet har rykket ut til stedet. Ambulansepersonell og lege tar varsomt av seg masker, gule frakker og hansker og legger det brukte utstyret i en pose som forsegles.

For selv om et oppdrag, som dette, ikke i utgangspunktet er direkte corona-relatert, preger smittesituasjonen alt helsetjenesten gjør. Alle utrykninger må håndteres med den ytterste forsiktighet.

– Det tar ekstra tid, vi må ta på ulike grader av beskyttelse etter en risikovurdering, sier anestesilege Jarle Gunnar Solberg til VG på stedet.







ANTIBAC: Når den gule smittefrakken er av, gir paramedic Hugo Løvlien ut antibac til anestesilege Gunnar Solberg.

Fordi de fleste som testes i dag er helsepersonell eller mennesker i risikogruppen, kan man som oftest ikke utelukke at noen er smittet. Derfor har dette nå blitt en rutine for legene og ambulansearbeiderne.

– Hvis det er helt usikkert, for eksempel hvis pasienten er bevisstløs og det ikke er mulig å få noen grad av informasjon om situasjonen, må man alltid ta høyde for at det er en coronasmitte, sier Solberg.

Utstyret han har på seg, gir full grad av beskyttelse, med den mest effektive masken som helsetjenestene i flere land har hatt stor mangel på. I helsetjenesten landet rundt rasjoneres disse maskene kun til nødvendig bruk, mens andre typer masker brukes der man kan. Ambulansearbeiderne på stedet som ikke har vært like nært på pasienten har på seg andre typer masker.

– Det har blitt en helt ny situasjon som vi gradvis venner oss til, men det er noen vanskelige vurderinger i forhold til hvile typer smittevernutstyr vi skal bruke, spesielt når det er rasjonering. Man skal ikke bruke de beste maskene for ofte, samtidig som situasjonen kan endre seg.







MED FULLT UTSTYR: Anestesilege Jarle Gunnar Solberg.

Han forklarer at man ikke skal bruke de kraftigste maskene med mindre pasienten trenger pustehjelp - noe som krever prosedyrer som kan generere aerosoler som fører til smitterisiko. Men en situasjon kan endre seg mens man er hos pasienten og allerede har tatt på smittevernutstyr.

– En annen ting er at utstyret er litt vanskeligere å jobbe i - det er briller som dogger for eksempel. Det er en utfordring vi gradvis venner oss til, men som er nytt og som vi må ta høyde for.

TATT AV: Alt smittevernutstyret Solberg har tatt av seg, samles i den gule posen paramedic Løvlien holder frem. Foto: Gisle Oddstad

Publisert: 14.04.20 kl. 23:27

