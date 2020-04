NYE TILTAK: 12. mars orienterte statsminister Erna Solberg (H) og helseminister Bent Høie (H) om nye tiltak for å bekjempe koronaviruset. Helsedirektør Bjørn Guldvog (t.h.) og direktør i Folkehelseinstituttet Camilla Stoltenberg (t.v.) var også til stede. Foto: Lise Åserud/NTB scanpix

Kommune-Norge: Ønsker ny vurdering av om frisører og fysioterapeuter må holde stengt

En rekke yrkesgrupper måtte stenge dørene da regjeringen innførte strenge tiltak for å bekjempe coronapandemien. KS mener det er en stressfaktor for kommunene.

– Det er ønskelig å revurdere behovet for at «alle» virksomheter som innebærer direkte kontakt med andre mennesker opprettholdes – og at dette vurderes, selvfølgelig opp mot smittevernhensyn, skriver kommunesektorens organisasjon KS i et brev med innspill til Helsedirektoratet.

Områdedirektør Helge Eide i KS sier til VG at tiltakene som er innført er en betydelig stressfaktor for kommunene, spesielt innen helse- og omsorgstjenestene.

– Det gjelder både det som skjer nå, og ikke minst det som kan komme til å skje i tiden fremover, sier Eide.

Helge Eide er direktør for Interessepolitikk i Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS). Foto: KS

Listen over yrkesgrupper som har blitt tvunget til å innstille driften etter at Norge nærmest ble stengt ned, er lang. I tillegg til frisører gjelder det blant annet optikere, fysioterapeuter, kiropraktikere, fotterapeuter og logopeder.

KS er blant organisasjonene som har fått invitasjon fra Helsedirektoratet til å gi innspill til arbeidet for å vurdere effekten av de innførte nasjonale tiltakene mot coronapandemien.

KS har bedt om tilbakemelding fra kommunene, blant annet på spørsmålet om noen tiltak er unødvendige eller har utilsiktede negative effekter. Regjeringen har varslet en pressekonferanse om mulige tiltak klokken 16 tirsdag.

Psykologer sto også på Helsedirektoratets liste, men det er senere presisert at de kan holde åpent dersom de ivaretar myndighetenes pålegg om smittevern.

Oslo kommune understreker at psykologer og samtaleterapeuter bør kunne drive som normalt.

– Disse yter tilbud til sårbare grupper som blir ekstra utsatte i situasjonen vi er i. Psykologer og samtaleterapeuter har mulighet til å yte sine tjenester og langt på vei overholde de nasjonale reglene om avstand og antall personer i samme rom (en-til en-samtaler). Gruppeterapi kan da ikke tillates.

Bærum kommune har stilt spørsmål ved om frisører og individuelle tjenester fortsatt trenger å være stengt.

– Det er behov for å få i gang igjen samfunnshjulene og tjenesteyting. Også slippe opp etter hvert på serveringssteder, mener kommunen.

KS skriver i brevet til Helsedirektoratet at det er ønske om å revurdere behovet for at individuelle serviceytelser som for eksempel frisører må holde stengt – og smitteverneffekten av slike tiltak.

KS-direktør Helge Eide sier at tiltakene som rammer næringsdrivende er en utfordring for kommunene som næringsutviklere.

– Mange av tiltakene er sterkt inngripende, og da trengs det også en inngående vurdering i forhold til smittevernhensyn, sier han.

Professor Steinar Holden ved Universitetet i Oslo har ledet et utvalg som skal som skal se på de samfunnsøkonomiske konsekvensene av smitteverntiltakene regjeringen har satt i verk for å hindre spredning av smitte fra coronaviruset.

Holden opplyser til VG mandag formiddag at rapporten ble levert til Helsedirektoratet fredag. Rapporten blir en del av grunnlaget for myndighetenes oppdaterte smitteverntiltak som skal legges frem onsdag.

Rettelse: I den første versjonen av denne saken sto det at psykologer er pålagt å stenge. Det stemmer at psykologene sto på Helsedirektoratets liste over virksomheter som ble pålagt å stenge fra 16. mars, men det er senere presisert at de kan holde åpent dersom de ivaretar pålegg om smitteverntiltak. Saken ble oppdatert 07.04.20 kl. 12.50.

Publisert: 07.04.20 kl. 10:57 Oppdatert: 07.04.20 kl. 13:12

