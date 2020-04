Her underholder Sting norske samfunnstopper på Tangen-seminar

Her synger artisten Sting for deltagere på Nicolai Tangens USA-seminar. Prislappen var rundt ni millioner norske kroner. Flere av deltagerne har varslet at de vil betale Tangen for kostnader han har hatt.

I helgen avdekket VG hvordan over 30 norske samfunnstopper i november deltok på et tre dagers seminar i Philadelphia, som finansmann og milliardær Nicolai Tangen (53) hadde planlagt i to år og betalte.

Blant underholdningen var en to timers konsert med poplegenden Sting (68). Tangen har opplyst til VG at artistens opptreden kostet en million dollar, rundt ni millioner kroner.

På tross av at mange av deltagerne er offentlige personer i norsk næringsliv, akademia og politikk, er beskjeden tydelig: «Ikke del bilder fra arrangementet på sosiale medier.» Deltagerne skal heller ikke gjengi enkeltpersoners synspunkter fra seminaret til andre.

En av Tangens turkamerater, forfatter og Nettavisen-grunnlegger Odd Harald Hauge, la ut seansen på Instagram: «Privat konsert med Sting. 150 mennesker. En gang i livet.» skrev han 17. november norsk tid. Venner svarer med hjerter og hender som klapper.

På videoen synger Sting sin største hit på utestedet Punchline i Philadelphia. Artisten strekker ut armen med mikrofonen til mot publikum og inviterer til allsang på sin største hitlåt. Den andre armen er i fatle, etter et uhell.

– Det var en stor opplevelse. Tangen sto helt bakerst og gledet seg over at folk synes det var så hyggelig, sier Hauge om konserten.

Han publiserte videoen på en åpen Instagram-konto 17. november i fjor. Hauge, som sier han har kjent Tangen i noen få år, ønsker ikke at VG skal hverken lenke til den eller publisere den, siden Tangen ikke har ønsket en slik oppmerksomhet. Etter at VG intervjuet Hauge, ble Instagram-profilen lukket.

– Fantastisk flott

På videoen ser man flere norske samfunnstopper danse og synge med Sting.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen er ikke å se på videoen, men har bekreftet overfor VG at han er til stede.

Til høyre foran scenen skimtes Generalmajor Kristin Lund. Hun ble nylig tildelt St. Olavs Orden og gikk deretter gikk av med pensjon fra Forsvaret. Hun bekrefter overfor VG at hun var til stede.

– Jeg møtte Nicolai Tangen for første gang på seminaret, sier Kristin Lund.

– Konserten med Sting var fantastisk flott. Alle som er med på konsert og står så nærme artisten klarer nok ikke å stå stille, sier hun til VG.

VAR PÅ SEMINAR: Pensjonert Generalmajor Kristin Lund, her i Midtøsten i 2017. Foto: Helge Mikalsen, VG

Rundt dem står flere fremtredende akademikere og fagfolk fra USA og Storbritannia. Tidligere Oljefond-sjef Knut Kjær er også i publikum.

– Seminaret var helt fantastisk, og konserten fin den også, sier Kjær til VG.

En av Tangens gamle og nære venner, Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted var også der.

– Ja, jeg var på konserten – og det ser ut til å være meg ytterst til høyre i bildet, sier han til VG.

I to dager har de rundt 150 gjestene vært på Nicolai Tangens private seminar om politikk, økonomi, helse og ledelse. I innledningen skriver Tangen at han lenge har drømt om å arrangere et slikt seminar.

«Når hodet blir fullt, så er motgiften deilig mat, flott musikk og massevis av alkohol. Vi skal tilbake til universitetet!», skriver han også.

PÅTROPPENDE: Nicolai Tangen (53) er ny sjef for Norges pengebinge «oljefondet», Statens pensjonsfond. Foto: Nina E. Rangøy / NTB, Greenpoint Technologies, Inc. / Privat

Tangen fløy inn deltagere fra Norge og Storbritannia til seminaret med privatjet. Det ene flyet har restaurant til 20 mennesker og to barer.

Dette er noe av det som har skjedd etter at VG skrev om seminaret lørdag:

Ansettelsen av Tangen skal opp i Norges Banks tilsynsorgan. Norges Bank varslet i dag at de vil betale for opphold, mat og flyreise for avtroppende Oljefondet-sjef Yngve Slyngstad.

Norges FN-delegasjon snur etter «en beklagelige feil» og vil selv betale for hotell og måltider FN-ambassadør Mona Juul ble påspandert av Tangen.

VG har avdekket hvordan profilerte samfunnstopper ga råd og var referanser for Nicolai Tangen på hans ferd mot stillingen som Oljefond-sjef. Deriblant Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted. Flere av dem deltok på seminaret og fikk reisen dit og alle utgifter dekket av Tangen.

Sejersted og statsminister Erna Solberg har erkjent at han er inhabil i saker som angår Nicolai Tangen når han blir sjef i Oljefondet.

Statsråd Torbjørn Røe Isaksen vil nå betale tilbake penger for måltidene under Tangens tredagers seminar.

Sp, Ap og SV gikk kraftig ut mot dem som deltok på Nicolai Tangens USA-tur. LO-topp Jørn Eggum krever full gransking av det han mener fremstår som «århundrets smøretur». Ap mener staten må vurdere å ta deler av tur-regningen i etterkant.

– Enestående

Henrik Syse, tidligere etikkrådgiver for Oljefondet, forsker ved Institutt for fredsforskning og medlem av Nobelkomiteen, roser det faglige innholdet.

– Den helgen hadde vi en helt enestående spennende rekke forelesere og forelesninger. Vi snakket om hvordan vi møter en verden i forandring og fikk et stort mangfold perspektiver, har Syse, som er en mangeårig venn av Tangen, sagt til VG.

Både han og Sejersted avviser at seminaret hadde noen sammenheng med Oljefond-jobben.

– Alt hang sammen på en fin måte, men opplegget var for så vidt ikke så forskjellig fra andre gode akademiske konferanser jeg har vært på, med vekt på det akademiske, men også med kulturelt påfyll. De kunstneriske innslagene på kvelden gikk i ett med konferansen gjennom en overordnet idé. Både Gregory Porter og Sting er artister med et budskap å formidle. Det handler både om hvordan kunsten og musikken treffer oss, hva det sier om oss som mennesker, og hvordan vi ser hverandre, sa Syse.

Tangen avviser

Både Tangen og flere deltagere VG har intervjuet avviser at turen var annet enn debatter om samfunnsaktuelle temaer.

Tangen skrev i en e-post til VG i helgen at antydningen om en smøretur faller på sin egen urimelighet.

– For det første gikk invitasjonene til dette seminaret ut i mai 2018, altså 18 måneder før det fant sted. Jobben som leder for Oljefondet var da ikke ledig. For det andre var det ingen som var med i ansettelsesprosessen som var med på seminaret. Og for det tredje har jeg aldri «smurt» noen som helst i hele mitt liv, det er ikke slik jeg holder på. Dette seminaret og ansettelsen av meg har ingenting med hverandre å gjøre, sa Tangen til VG.

