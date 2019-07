STJÅLET: Et kengurupar og ungen deres ble i helgen stjålet fra en dyreforhandler i Danmark. Illustrasjonsfoto. Foto: Elise Amendola / AP

Kenguruer stjålet fra dansk dyreforhandler

Tre kenguruer ble i helgen stjålet fra en dyreforhandler i Danmark. – Ser ut som et bestillingsverk, sier dyreforhandleren.

Nå nettopp







Ifølge den danske avisen Nordjyske skal kenguru-paret og ungen deres ha blitt stjålet fra et inngjerdet område på 500 kvadratmeter ved Bedsted på Jylland.

Dyreforhandler Arnfred Madsen opplyser til avisen at inngjerdingen var låst.

Siden dyrene ikke er spesielt tamme, mistenker Madsen at tyveriet var et bestillingsverk.

– Det er svært profesjonelt utført, sier dyreforhandleren til avisen.

Han tror kenguruene ble bedøvet før de ble fraktet av gårde.

– En følelse av avmakt

Tyveriet er det andre i sitt slag på kort tid i Danmark.

I juni ble et kenguru-par stjålet fra en privat zoologisk hage ved Bjerringbro, ifølge danske Extra Bladet.

Madsen mener fremgangsmåten i de to tyveriene har flere likhetstrekk.

– Det er veldig irriterende, man sitter igjen med en følelse av avmakt, sier han til Nordjyske.

Ingen av kenguruene var merket, noe som kan gjøre det vanskelig å få dem returnert til sin rettmessige eier.

De to voksne kenguruene har en samlet verdi på 15.000 danske kroner.

les også Kenguru forvillet seg inn i sentrum av Sydney

Zoolog: – Avhengige av stabile forhold

Dyreforhandleren har ikke gått ut med opplysninger om hvilken art som har forsvunnet.

Dersom det faktisk er et bestillingsverk, tror zoolog Petter Bøckman at de forsvunne dyrene må tilhøre gråkenguru- eller rødkenguru-arten.

– I Skandinavia har vi veldig velregulerte forhold og streng lovgivning hva gjelder dyrehold. Så jeg vil tippe at dette er et bestillingsverk fra et land med slappere regelverk, kanskje Tyskland.

les også Kenguru på rømmen på Karmøy

DRAMATISK: Zoolog Petter Bøckman sier at det kan oppleves som dramatisk for kenguruer å bli fjernet fra inngjerdingen sin. Foto: Helge Mikalsen

Jo større kenguru-art, dess større påkjenning vil det være å bli flyttet fra inngjerdingen sin, forklarer Bøckman.

– Større og mer langlivede kenguruer er mer avhengig av stabile forhold. Det kan derfor oppfattes som mer dramatisk for dem å bli flyttet fra inngjerdingen.

Publisert: 08.07.19 kl. 21:21