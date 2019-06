TO MENN DØDE HER: I denne badstuen, bak huset til den tyske kvinnen, døde to menn av kullosforgiftning. Foto: Patrik Eian Fjeldstad

Nye etterforskningskritt etter badstue-dødsfallene

To menn ble funnet døde i samme badstue med ett års mellomrom. Da sakene ble henlagt, klaget de pårørende. Nå skal politiet etterforske videre.

Det var i juni 2016 at en tysk kvinne fant sin 35 år gamle ektemann død i en badstue bak huset på Haugalandet i Rogaland. I juli året etter fant hun en venn død i samme badstue. Begge to døde av kullosforgiftning.

Kvinnen hevder at begge mennene må ha tatt sitt eget liv på tragisk vis.

Politiet mistenkte derimot kvinnen for drap i forbindelse med det siste dødsfallet, men sakene ble henlagt som intet straffbart forhold bevist i fjor høst. Deretter klaget pårørende henleggelsen inn til Riksadvokaten, som nylig omgjorde henleggelsene.

– Det er gjort fordi det er ønskelig å foreta ytterligere etterforskning, sier statsadvokat Arvid Malde til VG.

Riksadvokaten peker på at dødsfallene har likhetstrekk.

– I og med at det gjelder noens død bør etterforskningen så langt som mulig søke å avklare hendelsesforløp og eventuell betydning av likhetstrekk, sier Malde.

– Sint og frustrert

Statsadvokaten opplyser at mistanken mot kvinnen ikke er styrket, og at ingen er siktet.

– I og med at henleggelsen er omgjort, blir status som før aktuelle henleggelser, sier Malde.

Den tyske kvinnen sier til VG at hun ble frustrert og sint da hun fikk høre om at Riksadvokaten hadde omgjort henleggelsene.

PÅ VENT: Den tyske kvinnen sier livet hennes står på vent. Foto: Patrik Eian Fjeldstad

– Jeg tenkte «hvorfor?». Det var et sjokk.

– Man har brukt altfor lang tid. Jeg holder på å miste huset mitt oppi det hele. Jeg har ikke lyst til å vente på avklaring i et år til, sier kvinnen.

Hun hevder også at hun har vært dårlig informert under prosessen.

– Jeg tror ikke politiet mistenker meg, men politiet må gjøre ferdig jobben sin og få klarhet i hva som skjedde.

Hun føler at livet hennes er satt på vent, igjen.

– Jeg var glad da saken ble henlagt, men jeg følte meg også mistenkeliggjort av folk rundt meg. De som kjenner meg, vet at jeg ikke står bak dette, men klart andre tenker sitt, sier kvinnen.

FANT DEM BEGGE: Den tyske kvinnen fant begge mennene døde i denne badstuen. Foto: Patrick Eian Fjeldstad

Cold Case kontaktet

Kripos’ Cold Case-gruppe er kontaktet om dødsfallene. De skal vurdere om ytterligere etterforskningsskritt bør gjennomføres for å bygge et bredere grunnlag for Riksadvokatens endelige påtaleavgjørelse, ifølge statsadvokaten.

På generelt grunnlag sier Malde at forhold som i utgangspunktet kan virke mistenkelige, kan fremstå som å ha naturlige årsaker etter etterforskning og klarlegging av faktum.

– Konsekvenser ved videre etterforskning for etterlatte og pårørende vil være at en søker å sikre seg så gode svar som mulig på hva som skjedde. Det er i alles interesse, sier statsadvokat Malde.

ADVOKAT: Patick Lundevall-Unger representerer kvinnen. Foto: Tore Kristiansen

Uforståelig

Advokat Patrick Lundevall-Unger representerer den tyske kvinnen som fant de to mennene i badstuen.

– Jeg kan ikke forstå at riksadvokaten har omgjort henleggelsene. Selvfølgelig forstår jeg at de etterlatte har det tungt, men her snur man livet til min klient fullstendig på hodet, sier advokaten.

– Må sjekkes grundig

Mathias Wilding, som representerer de to tyske mennenes etterlatte mødre, sakenes likhetstrekk må ses nærmere på.

– Familiene er kjempefornøyde med Riksadvokatens avgjørelse. De vet at dette ikke betyr at mistenkte blir tiltalt, men de synes det er viktig at dødsfallene sjekkes grundig. Det gjenstår å se om politiet virkelig gjør nye etterforskningsskritt, blant annet i Tyskland, sier Wilding til VG.

Publisert: 30.06.19 kl. 10:45