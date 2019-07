DØMT: Elisabeth Terese Aaslie får lovens strengeste straff av Agder lagmannsrett. Foto: PRIVAT

Elisabeth Terese Aaslie dømt til 21 års forvaring

Elisabeth Terese Aaslie (44) er i Agder lagmannsrett dømt til 21 års forvaring med 10 års minstetid for to drap.

Lagdommer Erik Holth leste onsdag morgen opp dommen i Agder lagmannsrett med kvinnen til stede, flankert av sin forsvarer, advokat Olav Sylte.

For 17 år siden ble Aaslies far funnet død i et oversvømt boblebad i sitt hjem i Kristiansand. Tolv år senere ble hennes tidligere samboer Øystein Hagel Pedersen (67) funnet død på et hotellrom i byen.

På nattbordet og gulvet lå det sovepiller.

Under etterforskningen av saken infiltrerte politiet livet til Aaslie ved hjelp av undercoveragenter. En av dem ble venn med tiltalte. Målet var at hun skulle avsløre seg selv.

I fjor ble Aaslie tiltalt for å ha drept både faren og den tidligere samboeren, neddoping av en tidligere kjæreste og tyveri.

44-åringen nektet å forklare seg da saken gikk i tingretten, men gjorde helomvending før ankesaken. Der kom det aldri noen tilståelse, og nå er Aaslie altså dømt til lovens strengeste straff i to rettsinstanser.

Syvbarnsmoren har hele tiden nektet straffskyld og hennes forsvarer har ba om full frifinnelse i begge rettsinstanser.

Dommen er i tråd med aktor Leif Aleksandersens påstand.

Publisert: 03.07.19 kl. 09:07 Oppdatert: 03.07.19 kl. 09:23