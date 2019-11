AVDELINGSLEDER: Johan Benitez er leder for ungdomsavsnittet på Majorstuen politistasjon. Foto: Kyrre Lien

Politiet i Oslo med narkoadvarsel til foreldre: - En urovekkende utvikling

Den lokale politistasjonen rykker ut på Facebook for å advare foreldre mot ungdom som misbruker stoffer som hasj, marihuana, amfetamin, kokain og extacy.

«Kjære foreldre! Viktig melding!»

Slik begynner et innlegg som onsdag morgen ble lagt ut på Ungdsomsavsnittet til Majorstuen politistasjons facebooksider.

Innlegget er signert av avdelingsleder Johan Benitez.

– Det er relativt mange flere tilfeller nå enn før. Dette gjelder personer fra 14 år og oppover. I noen få tilfeller er de også enda yngre. De fleste av dem er gutter, men noen av dem er jenter, forteller Benitez til VG.

Tidligere denne uken ble det også kjent at politiets nettpatrulje i Øst politidistrikt tok kontakt med Snapchat om flere kontoer som driver ulovlig narkosalg rettet mot ungdom over det sosiale mediet. 14 Snapchat-kontoer ble stengt ned.

«Flodbølge»

I Facebook-innlegget forteller han om rådgivere på en videregående skole i deres krets, som tilbydde hjelp til rusproblematikk for elevene sine.

«De trodde det kom en liten bølge, men ble overrasket av en flodbølge. I skrivende stund har tredve ungdommer meldt seg. Det er bare på ett av årstrinnene.», skriver politiet. Skolen skal ha fått 30 henvendelser fra ungdommer som har fortalt at de ruser seg og trenger hjelp.

Fra en annen videregående skole i Oslo har de fått høre om en femten år gammel gutt som sovnet på fest nylig:

NARKO: Dette er MDA-piller. De kommer ofte i fargerike versjoner. Foto: Odin Jæger

«Han var beruset. Kompisene blåste kokain opp i nesen hans. De hadde sett en norsk tv-serie hvor det ble gjort, og synes det var kult og spennende.»

– Situasjonen nå er at vi har veldig mange ungdommer som prøver ut og bruker narkotika i forskjellige sammenhenger. Det er en urovekkende utvikling, sier Benitez.

– Snakk med ungdommen

Ungdomsavsnittet på Majorstuen politistasjon jobber med ruskontrakter og avdekking, og følger ruskonsulenter og samarbeidspartnere i kommunen tett. Nå forteller de at både ledelsen på skolen, helsetjenesten og ruskonsulenter er bekymret. Politiet gir klar beskjed til foreldrene om at dette er noe man må snakke om, og at debatten må løftes opp og frem.

De ber foreldre snakke med sine ungdommer om utfordringer de har i hverdagen. De oppfordrer foreldrene til å være plagsomme, masende og irriterende. Men også varme, omsorgsfulle og hjertelige.

«Vi er nødt til å problematisere at våre ungdommer smertedøyver, eksperimenterer og leker med farlige rusgifter. Dette gjelder svært potent hasj og marihuana, amfetamin, kokain, extacy og andre stoffer.» skriver de videre, før det avsluttes:

«Vi har ikke råd til å miste en eneste ungdom inn i rus og lidelse.»

POLITIET: Det er politiet på Oslos vestkant som nå advarer mot narkobruk blant ungdom. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

