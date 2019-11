ENIGE: Henrik Asheim (H) (f.v.), Kjell Ingolf Ropstad (KrF), Abid Raja (V) og Helge Andre Njåstad (Frp), her på pressekonferanse da statsbudsjettet ble lagt frem. Foto: Mattis Sandblad

Regjeringspartiene enige - flytter 200 millioner i statsbudsjettet

De fire regjeringspartiene flytter ca. 200 millioner kroner i statsbudsjettet. Yrkesfaglige studieretninger og justissektoren får mer.

Nå nettopp







– Vi er kommet til enighet om endringer, smått og stort. Vi bruker ikke mer penger, alle økninger tas fra et annet sted, sier Høyres finanspolitiske talsmann på Stortinget Henrik Asheim til VG.

Til tannregulering og brillestøtte for barn, to av budsjettkuttene som vakte mest debatt, har ikke regjeringen bevilget mer penger.

– Vi har løftet justisfeltet. 15 politibiler vil bli bedre utstyrt. Vi bidrar til å digitalisere domstolene, ved at de får mulighet til tale- og videoopptak. Yrkesfag får mer til utstyr, men ikke til stipender for elevene, sier Asheim.

Han kaller ikke budsjettsamtalene mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og KrF for forhandlinger, siden regjeringen har flertall i Stortinget.

– Vi har hatt en fin runde etter høringer og er enige om endringer. Samlet flytter vi ti ganger mer penger enn de rødgrønne gjorde da de hadde flertall, sier Asheim.

Stortingsgruppene blir orientert på gruppemøter i morgen.

Innen 20. november avgir finanskomiteen finansinnstillingen, som omhandler nasjonalbudsjettet og forslaget til statsbudsjettet.

Så følger finansdebatten, før alle komiteenes budsjettinnstillinger skal være ferdig behandlet i Stortinget senest 15. desember.

Slik lages budsjettet Partigruppenes arbeid med budsjettet Med utgangspunkt i regjeringens forslag, utarbeider partigruppene i opposisjon egne alternative budsjetter. De alternative budsjettene danner grunnlag for partigruppenes budsjettforslag. Opposisjonspartienes alternative budsjetter blir ikke publisert som egne dokumenter, men skrives som merknader i budsjettinnstillingene fra Stortingets komiteer. Som en del av forberedelsene til budsjettforhandlingene, stiller partiene spørsmål til departementene om budsjettet. Før forhandlingene i finanskomiteen tar til, har alle partiene klarlagt hva som er deres primærstandpunkter. I tiden før forhandlingene har de også avholdt pressekonferanser og uttalt seg til media for å presentere sitt budsjettopplegg før tautrekkingen i finanskomiteen starter. Komiteenes arbeid Også komiteene starter sitt arbeid med budsjettet så snart regjeringens forslag er lagt frem for Stortinget. Komiteene innleder arbeidet med å sende spørsmål til departementene om budsjettet innenfor sine områder, og inviterer til åpne høringer. Alle høringene er normalt avsluttet innen midten av november. Da starter forhandlingene som til slutt resulterer i fagkomiteens budsjettinnstilling. Finansinnstillingen Finanskomiteen samordner arbeidet med statsbudsjettet. Innstillingen inneholder også de ulike partienes forslag til rammevedtak for de enkelte politikkområdene. Samtidig utarbeider finanskomiteen en innstilling om skatte-, avgifts- og tollvedtak, som avgis om lag en uke senere. Finanskomiteen avgir også innstilling om nødvendige lovendringer i tilknytning til statsbudsjettet. Finansdebatten og rammevedtakene Innen en uke blir finansinnstillingen behandlet i Stortinget. Da gjennomføres finansdebatten, en av årets viktigste debatter. Partiene drøfter regjeringens økonomiske politikk og omfanget av statens utgifter og inntekter. I debatten gir de signaler om hvor regjeringen kan hente støtte i den videre behandlingen av statsbudsjettet. Etter behandling av finansinnstillingen er inntekter og utgifter fordelt på de ulike rammeområdene. De andre komiteene kan da bare foreta omdisponeringer innenfor den vedtatte rammen, økte utgifter må dekkes inn med tilsvarende utgiftskutt eller eventuell økning i inntektene. Budsjettvedtakene Alle komiteenes budsjettinnstillinger skal være ferdig behandlet i Stortinget senest 15. desember. Innen en uke følger finansdebatten.Budsjettinnstillingene blir behandlet etter hvert i et samlet storting, og under voteringen fattes det endelige vedtak om bevilgningene til alle utgifter i budsjettet.

Den første uken i oktober (eller uken etter i valgår) legger finansministeren frem regjeringens budsjettforslag og holder finanstalen i Stortinget. Finanstalen er en redegjørelse om hvordan regjeringen ønsker å løse viktige utfordringene gjennom prioriteringer og tiltak i statsbudsjettet. Etter finanstalen er det en kort spontan debatt i Stortinget hvor partiene får mulighet til å legge frem sine første reaksjoner på det finansministeren har sagt i sin tale.

Overleveringen av forslaget til statsbudsjett er begynnelsen på den mest hektiske arbeidsperioden på Stortinget. Fra budsjettforslaget overleveres i begynnelsen av oktober og til det er vedtatt i midten av desember, ligger det 2 ½ måneders omfattende arbeid med blant annet behandling i fagkomiteene, høringer, produksjon av innstillinger og debatter i Stortinget.

Komitélederne og presidentskapet møtes kort tid etter at statsbudsjettforslaget er lagt frem for å fordele budsjettkapitlene på de 12 fagkomiteene og bestemme terminlisten (oversikten over når fagkomiteene skal avgi sine innstillinger og behandlingsdatoen i plenum). Denne fordelingen er alltid den første innstillingen i sesjonen med unntak av valgår, da det er fullmaktskomiteen som har den første innstillingen.

Publisert: 12.11.19 kl. 09:47







Mer om