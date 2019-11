Norske foreldre ble fratatt datteren i tre år: Norge dømt for brudd på menneskerettighetene

Norge er dømt i Den europeiske menneskerettsdomstolen i barnevernssak for tredje gang.

Aftenposten har tidligere omtalt saken om det norske paret, som bare to dager etter fødselen fikk besøk på sykehusets barselavdeling av barnevernstjenesten og politi.

Barnevernet bestemte deretter at moren og barnet skulle flyttes til et foreldresenter, grunnet bekymringer knyttet til morens mentale helse, tidligere rusmisbruk og tidligere krangler mellom mor og far.

Da moren ikke lenger ønsket å oppholde seg på foreldresenteret, tok barnevernet over foreldreomsorgen, og plasserte datteren i et beredskapshjem.

Foreldrene fikk se datteren seks ganger i året, hvorav hvert besøk var på bare to timer.

Datteren ble etter en rettssak så plassert i fosterhjem. Først i mars 2018 fikk foreldrene datteren tilbake etter ha klaget på avgjørelsen flere ganger.

Flere sakkyndige har ment at barnevernets vurderinger i saken var feil og at paret er gode foreldre.

Til slutt tok de saken til tingretten, som konkluderte med at de sakkyndiges vurdering av paret skulle vektlegges.

Det er for tiden 30 norske saker til behandling i den Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD). Flere av dem er dreier seg om klager på barnevernets omplassering av barn like etter fødsel.

