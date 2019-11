Støre med tre krav til NAV-statsråden

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre tar til orde for en ekstern gransking av NAV-skandalen i Stortingets kontrollkomité.

Benedicte Bratås

Espen André Breivik

Nå nettopp







Støre har hittil ligget lavt i terrenget og nøyd seg med en kort oppdatering på Facebook etter at NAV-skandalen ble kjent.

Mandag gikk han ut med tre krav til Hauglie:

Ap-lederen forventer først og fremst en klar erkjennelse fra arbeidsminister Anniken Hauglie (H) av at Navs feilaktige regeltolkning er en rettsskandale. Hauglie redegjør for trygdeskandalen i Stortinget tirsdag.

For det andre forventer han en gjennomgang som viser hvordan det kunne skje at «folk er blitt kastet i fengsel og stemplet som trygdesvindlere på feil grunnlag».

Det siste han trekker frem, er et krav om at saken havner i kontrollkomiteen, og at det blir vurdert en egen gransking i regi av Stortinget. Det er sjelden gjøres og et tiltak forbeholdt virkelig store og omfattende saker.

– Gitt sakens alvor og omfang mener vi at den bør behandles av kontroll- og konstitusjonskomiteen i Stortinget. Dette for å kartlegge hvordan ulike deler av det norske maktapparatet sviktet på en måte som rammet sårbare mennesker, sier Ap-lederen.

les også John Christian Elden tok opp NAV-feil med Høyesterett i 2017: Ble ikke hørt

– Vi må ta ansvaret som påligger oss

– Den rødgrønne regjeringen styrte landet i 2012 da EØS-forordningen kom, hvorfor satte ikke dere i gang en prosess da?

– Vi må ta det ansvaret som måtte påligge oss. Gjennomgangen må bringe klarhet i hvordan man innførte denne forordningen i norsk rett.

– Det var på deres vakt at dette skal ha skjedd?

– Helt riktig. Men så kommer spørsmålet om når man skjønte at noe var feil, og hva man gjorde da. Regjeringen la en stortingsmelding til i Stortinget 2016–2017 om trygdeeksport, som ga anledning til å gå gjennom dette i sin hele bredde, og ingenting der slo alarm om dette. Da alarmen gikk, hvor lang tid tok det før statsråden reagerte på det? Det er også noe vi må få svar på, sier Støre til VG, som også gir anerkjennelse til Hauglie for å orientere Stortinget.

Saken vokser

En uke har gått siden det ble kjent at NAV har praktisert EØS-regelverket feil siden 2012. I flere år kan uskyldige, som har mottatt sykepenger, pleiepenger og arbeidsavklaringspenger (AAP), ha blitt feilaktig dømt. Rundt 2.400 saker eller personer har fått tilbakebetalingskrav som kan være feil, og minst 48 personer er dømt for trygdesvindel på feil grunnlag. Saken vokser i omfang.

VG forklarer NAV-skandalen. Se video!

Publisert: 04.11.19 kl. 15:21







Mer om