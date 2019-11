Utenrikskomiteen vil orienteres om Frode Berg-saken

Anniken Huitfeldt, som leder Utenriks- og forvarskomiteen på Stortinget, mener det er naturlig at komiteen får en orientering om Frode Berg-saken etterhvert.

Nå nettopp







– Det er naturlig at vi får orientering om hva som har skjedd og hvordan det kunne skje. Men denne dagen får vi bruke på å glede oss over at han er fri, sier Anniken Huitfeldt (Ap), leder av utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget, til VG.

– Dette er en gledens dag, og en lettelse for familien.

Les også: Dette bør du vite om Frode Berg-saken

Frode Berg ble fredag utlevert fra Russland til norske myndigheter i Vilnius i Litauen. Han har sittet fengslet i Moskva siden desember 2017, og ble i april i år dømt til 14 års fengsel for spionasje.

Han nektet straffskyld, men har erkjent kontakt med norsk etterretning før reisen.

Utenriks- og forsvarskomiteens første nestleder, Michael Tetzschner (H), sier komiteen er klare til å motta den informasjonen regjeringen vil gi, men fremfor alt glade for at Frode Berg har kommet hjem.

– Det er regjeringen som velger å orientere på det tidspunktet de finner naturlig, og da er selvfølgelig også utenrikskomiteen tilgjengelig for det, sier han.

Nye detaljer: Storspion ble nøkkelen til løslatelsen

KOMITELEDER: Anniken Huitfeldt i Utenriks- og forsvarskomiteen. Foto: Tore Kristiansen

Hareide: - Naturlig å evaluere

Knut Arild Hareide (KrF), som er medlem av Stortingets utenriks- og forsvarskomité, mener også at det er en gledens dag.

– Akkurat i dag gleder alle oss over at denne saken, som egentlig har tatt for lang tid, har fått en lykkelig løsning, sier han.

Etterhvert er han enig i at komiteen bør få en orientering.

– Det er naturlig at man gjør en evaluering og vurdering, og det kommer nok bare norske myndigheter og vi som utenriks- og forsvarkomité til å gjøre. Vi har ikke diskutert på hvilken måte, men vi har samtaler og diskusjoner om slike saker.

les også Her er mannen som rekrutterte Frode Berg

Dette berører relasjonen vår til Russland, som har vært mer anstrengt etter annekteringen av Krim, mener Hareide.

Også Rødt-leder Bjørnar Moxnes (R) tenker på forholdet til Russland.

– Dette er en gledens dag! Jeg håper dette også kan bli starten på bedre relasjoner mellom Norge og Russland. Det er i Norges sikkerhetsinteresse å ha et forutsigbart forhold til vår nabo i øst, med lav spenning, og ikke dagens politikk som øker den militære spenningen, sier Moxnes til VG.

Han sitter i den utvidede utenriks- og forsvarskomiteen, og forventer at Frode Berg-saken blir et tema også der. Der deltar alle de parlamentariske lederene i tillegg til de ordinære medlemmene av Utenriks- og forsvarskomiteen.

– Det er naturlig å få en orientering om saken i utvidet utenrikskomité.

les også Erna Solberg etter Frode Berg-utveksling: – En fri mann

Norske myndigheter har lenge jobbet for å få Frode Berg utlevert, og den siste tiden har arbeidet vært tett knyttet opp mot Litauen.

Siden russiske spioner sittet fengslet i landet, har det dukket opp en mulighet for å få Frode Berg inkludert i en fangeutveksling.

De to litauerne som trolig utveksles mot de to russerne mellom Russland og Litauen, er ifølge Baltic News Service Jevgenij Mataitis og Aristid Tamoshaitis, som begge ble dømt for spionasje i Moskva i 2016.

Publisert: 15.11.19 kl. 21:14







Mer om