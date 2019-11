VIL TA AFFÆRE: Folkehelseminister Sylvi Listhaug sier hun er svært bekymret for utviklingen med økende bruk av illegale rusmidler blant ungdom. Foto: Therese Alice Sanne

Listhaug bekymret over unges narkotikabruk

– Det kan virke som at en del nå tror at dette er tillatt, sier eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug til VG. Ungdom og rus-ekspert sier pilene nå peker oppover for bruk.

Nå nettopp







Onsdag slo ungdomsavsnittet ved Majorstua politistasjon alarm om urovekkende narkotika-bruk blant ungdom i distriktet. Tidligere denne måneden gjorde politiet i Harstad det samme. Tirsdag ble det kjent at Snapchat har stengt ned flere kontoer som drev ulovlig narkosalg rettet mot ungdom i Follo etter tips fra politiet.

Trenden bekymrer folkehelseministeren:

— Jeg er svært bekymret for den utviklingen vi ser i bruk av illegale rusmidler blant ungdom. Det kan virke som at en del nå tror at dette er tillatt, og det er ekstremt viktig at vi når ut med informasjon om at det ikke er sånn, sier Listhaug til VG.

Hun tror rusreform- og legaliseringsdebatten kan ha vært med på å skape et slikt bilde.

AVDELINGSLEDER: Johan Benitez er leder for ungdomsavsnittet på Majorstuen politistasjon. Foto: Kyrre Lien

Nå vil hun ta initiativ til et møte med Oslo-byrådet for å høre hvordan det jobbes med problematikken i Oslo-skolen. Deretter vil hun vurdere hvordan problemet må angripes videre.

Men Listhaug er også opptatt av at foreldre har et åpenbart ansvar:

– Som mor er jeg opptatt av at alle foreldre skal få nok informasjon. Foreldre er også nødt til å ta dette innover seg. Barn og unge er på skolen hver dag. Der har vi virkelig mulighet til å nå ut med informasjon. Dette må på agendaen på skoler rundt om i landet. Alle som jobber med ungdom må være tydelige på at disse stoffene er farlige, sier hun.

– Pilene peker oppover igjen

Psykologspesialist Ove Heradsveit har doktorgrad i ungdom, rus og psykisk helse og forsker ved RKBU Vest (Regionalt kunnskapssenter for barn og unge). Han er ikke overrasket over trenden som nå presenteres:

Endringen i ungdoms tilnærming til narkotika har pågått de siste årene og flere undersøkelser viser økning i cannabisbruk blant unge, forklarer han.

– De siste 20 årene har narkotikabruk gått litt i bølger. Det bekymringsfulle er at pilene nå peker oppover igjen, sier Heradstveit.

Cannabis pleier å være første stopp for de fleste. Men mange stopper ikke der, og prøver flere andre stoffer etterpå.

Gjennom tett kontakt med videregående skoler i Bergen-området over flere år har han også fått høre skolenes bekymring for den økte normaliseringen. Skolene har selv tatt kontakt med ham.

– Mange unge har et forhold til narkotika som noe såpass ufarlig at de har mindre sperrer på å prøve, enn de har hatt siste årene.

Han forklarer at all narkotikabruk i utgangspunktet er bekymringsfull, men at det av og til er enda større grunn til å være bekymret, og det handler om hvilken mengde som blir brukt.

Politiet er bekymret for økende rusmisbruk blant norsk ungdom. Bildet er tatt i 2017 i forbindelse med en VG-artikkel om økende hasjbruk blant unge gutter. Foto: Therese Alice Sanne/VG.

Innen forskning går det et skille mellom dem som bruker det en gang eller to før de slutter, og dem som får det inn i livet på en måte som fører til hyppig bruk.

– Vi skal helt klart være mest bekymret der bruken blir hyppig.

Heradstveit sier han er delvis enig med Listhaug uttalelse om at mange unge tror det er tillatt å bruke rusmidler.

- Slik jeg ser det er det en del unge som oppfatter at narkotikabruk er i ferd med å bli tillatt, og at Norge er i ferd med å legalisere. Her har myndighetene et ansvar for å gi tydelig og mer forståelig informasjon om hva rusreformen er, og hva den ikke er.

EKSPERT: Psykologspesialist Ove Heradsveit har er forsker ved RKBU Vest (Regionalt kunnskapssenter for barn og unge). Foto: Norwegian Research Centre AS.

Heradstveit er enig med Listhaug som mener foreldrene har et åpenbart ansvar.

– Det er jeg helt enig i. Foreldre trenger å ha økt økt bevissthet rundt narkotikabruk, for dette er mer aktuelt nå enn det var tidligere. Foreldre har et ansvar både for regler, grenser og forebygging.

Heradstveit er også enig i at skolen har en viktig rolle. Men økt kompetanse er et viktigere virkemiddel enn pekefingermentalitet, påpeker han.

– Vi trenger i større grad å sette fokus på bruk av rusmidler. Det trengs mer kunnskap om narkotikabruk i skolen, ellers er ikke slike advarsler troverdige. Mange unge søker informasjon på nett, og der finner de gjerne en salig blanding av fakta og myter. Resultatet kan være at de unge føler seg mer oppdatert enn skolen, noe som bare vil være en delvis sannhet.

Publisert: 06.11.19 kl. 21:11







Mer om