SLO ALARM: Kommuneoverlegen i Molde, Cato Innerdal, sendte i 2016 en bekymringsmelding til Fylkesmannen. Det startet en prosess som resulterte i at Helse Møre og Romsdal måtte tilbakebetale millionbeløp til kommunen. Foto: ERIK BIRKELAND, Romsdals Budstikke

Sykehus sendte ikke pasientinformasjon – måtte tilbakebetale 17,6 millioner i innkrevde bøter

Sykehusene i Helse Møre og Romsdal skrev over flere år ut pasienter, uten å sørge for at kommunene som skulle ta imot dem fikk tilgang til informasjon om hva pasienten hadde gjort på sykehuset.

Nå nettopp

Når en pasient skrives ut til hjemkommunen uten en såkalt epikrise, vet ikke kommunen hvilken behandling pasienten har fått på sykehuset - eller hvordan gi best hjelp etter hjemkomsten.

I 2016 var situasjonen så ille i Molde at kommuneoverlegen fryktet for pasientsikkerheten:

Dette året ble hele 79 prosent av pasientene som kommunen plikter å ta imot fra de tre sykehusene i fylket, utskrevet uten at nødvendige og lovpålagte helseopplysninger fulgte dem, viser detaljerte oversikter VG har fått fra Molde kommune.

VG har avslørt hvordan norske kommuner har betalt nærmere 1,4 milliarder kroner for pasienter de ikke klarer å ta imot, slik samhandlingsreformen la opp til.

Til slutt fikk Molde kommune nok av at pasientene kom hjem uten avgjørende helseinformasjon. Tall VG har fått tilgang til, viste at det bare i Molde dreide seg om 1.717 pasienter fra 2016 til 2019.

Enestående avgjørelse

Kommunen forlangte millioner av kroner tilbakebetalt fra sykehusene - og brakte saken inn for Nasjonal tvisteløsningsnemd for helse- og omsorgssektoren.

Helse Møre og Romsdal innrømmet feilene sine, men mente at dette ikke hadde noe å si for kommunenes dagbøter.

Men i en enestående avgjørelse, ga tvisteløsningsnemnda kommunen medhold i at sykehusene har brutt samhandlingsavtalen de har inngått med kommunene.

Avgjørelsen førte til at Helse Møre og Romsdal tidligere i år ble tvunget til betale tilbake hele 17,6 millioner kroner til Molde og fem andre kommuner i fylket - Ålesund, Kristiansund, Sykkylven, Rauma og Giske.

Det kraftigste virkemiddelet i Samhandlingsreformen fra 2012, er at kommunene automatisk er pålagt å ta over ansvaret når sykehuset erklærer pasienten utskrivningsklar. Klarer de ikke det, må de betale en døgnbot på i underkant av 5000 kroner for hvert døgn pasienten blir liggende på sykehuset.

MOLDE: De fleste pasientene som ble skrevet ut uten at epikrise fulgte med, var innlagt på Molde sykehus, men enkelte var også innlagt ved sykehusene i Ålesund og Kristiansund. Foto: Per Tormod Nilsen, VG

Etter at Helse Møre og Romsdal måtte tilbakebetale flere millioner kroner til kommunene, har antallet pasienter som sendes hjem fra sykehuset med riktig dokumentasjon bedret seg betraktelig:

Mens kun 21 prosent av pasientene fikk med seg en epikrise da de ble skrevet ut fra sykehus i 2016, har andelen steget til 75 prosent så langt i 2019.

VG har gjennom en rekke artikler omtalt konsekvensene av Samhandlingsreformen, en av de største helsereformene i nyere tid,

I juni avdekket VG hvordan gamle, syke mennesker blir kjørt ut fra sykehusene midt på natten, for å frigjøre senger til andre pasienter.

I august fortalte VG hvordan døende pasienter flyttes rundt mellom forskjellige nivå i helsevesenet.

En av dem var Karen Anna Nilsen, som ble flyttet tre ganger på 26 timer – kun få døgn før hun gikk bort:

«Løper som piska skinn»

Det var kommuneoverlegen i Molde, Cato Innerdal, som slo alarm om den manglende pasientinformasjonen i 2016, gjennom en bekymringsmelding til Fylkesmannen.

- Manglende informasjon om pasienten øker sannsynligheten for svikt. Samtidig brukes det også mye tid på å lete opp informasjon når denne mangler. Dette tar bort tid fra selve pasientbehandlingen, sier Cato Innerdal til VG i dag.

Overlegen er ikke i tvil om at avgjørelsen i tvisteløsningsnemda var en lykkelig hendelse for pasientene. Men han vil ikke rette kritikk mot leger og sykepleiere i sykehusene.

– Tvert imot, for også de gjør sitt beste og «løper som piska skinn». Her må ledelsen legge til rette for at de ansatte i sykehusene faktisk har mulighet til å gjøre denne oppgaven. Og da kreves det mer enn å lage en prosedyre om at epikrisen skal sendes ut på utskrivingstidspunktet, fastslår Innerdal.

– Ikke helt i mål

Én av fire kommuner har hatt mer enn 1000 prosent økning i bøteutgiftene etter at Samhandlingsreformen ble innført i 2012, viser VGs kartlegging.

En av hovedmålsetning med Samhandlingsreformen, var å få ned antall liggedøgn på sykehus for pasientene. Dette målet har lyktes. Men å skrive ut pasienter tidligere, har konsekvenser:

– Vi må huske på at den gjennomsnittlige pasienten som kommer til kommunene nå, er vesentlig sykere enn for bare få år siden. Grunnen er at sykehusene skriver ut pasientene tidligere. Dette gjør at riktig informasjon til rett tid er enda viktigere enn før, sier Innerdal.

Det var rådmann Arne Sverre Dahl som førte saken mot helseforetaket på vegne av Molde kommune. Også rådmannen poengterer at avgjørelsen nemda tok fikk positive følger:

– Kommunen og helseforetaket er jo begge interesserte i at samhandlingen skal være god. Etter nemdas avgjørelse har det vært satt inn forbedringstiltak og det har bedret seg vesentlig på de fleste områdene. Men samtidig synes ikke vi at helseforetaket er helt i mål ennå, sier Dahl.

I avgjørelsen fra Nasjonal Tvisteløsningsnemd, som ledes av tidligere justisminister Hanne Harlem, den 5. juli 2017, het det følgende:

«Det er ikke nødvendig at dokumentasjonen sendes kommunen når pasienten meldes utskrivningsklar, men den må være så klargjort at den kan gjøres tilgjengelig for kommunen snarest etter at utskrivning er besluttet og senest samtidig med at pasienten skrives ut. I motsatt fall inntrer ikke kommunens betalingsplikt.»

KRITISK: Hanne Harlem, leder av tvisteløsningsnemda, mener Regjeringen og Stortinget må se på hvordan virkemidlene for å sikre pasientinformasjon til kommunene blir bedre enn i dag. Foto: Heiko Junge, NTB Scanpix

– Kommunen hadde ikke betalingsplikt hvis epikrise ikke ble sendt i tide. Det skyldtes den konkrete utformingen av samarbeidsavtalen mellom helseforetaket og kommunene, sier Harlem til VG.

– Det betyr med andre ord at i helt tilsvarende saker andre steder, hvor dette ikke er like eksplisitt i samarbeidsavtalen, så ville dere kommet til motsatt konklusjon?

– Da ville vi kunne komme til den motsatte konklusjonen, det ville bero på en tolkning av den konkrete avtalen. Og hvis avtalen ikke gir noen ytterligere regulering enn det som følger av forskriftene, så har vår fortolkning av forskriften vært at betalingsplikten ikke bortfaller selv om helseforetaket ikke oversender de nødvendige dokumentene i tide.

– Hadde det ikke vært en fordel, både for tvisteløsningnemda og samfunnet forøvrig, om disse tingene var gjort klart i forskrift og øvrig lovverk - slik at man ikke var avhengig av hva som står i de forskjellige samarbeidsavtalene?

– Som leder av tvisteløsningsnemda skal jeg jo bare tolke forskriftene og samarbeidsavtalene. Men jeg kan si at nemda i drøftinger har lagt vekt på det viktige i at epikriser oversendes i tide for gode pasientforløp og god samhandling. Så kan du tolke det som du vil.

– Det får være opp til Helsedepartementet og Stortinget å finne ut hvilke virkemidler som bør brukes. Men at det er behov for bedre virkemidler enn man har i dag, det tenker jeg at jeg kan tillate meg å si, sier Harlem.

Endret prosedyre

Helse Møre og Romsdal har i etterkant av saken endret prosedyrene for hvordan de håndterer pasientinformasjon.

– De aller fleste epikrisene som blir sendt ut elektronisk, blir sendt ut samme dag som pasienten skrives ut. Vi ser likevel en utfordring knyttet til pasienter som blir skrevet ut sent på dagen, og hvor vi ikke klarer å få elektroniske epikriser klare i tide, sier helseforetakets samhandlingssjef Lena Waage til VG.

– Etter saken i tvisteløsningsnemda har også foretaket skjerpet det interne arbeidet for å sikre at fakturagrunnlaget er riktig. Vi tilstreber en praksis der det ikke blir sendt faktura til kommunene for betalingsdøgn i pasientsaker hvor vi ikke leverer i henhold til dokumentasjonskravet, fortsetter hun.

– For pasienter bosatt i Molde steg antallet pasienter med medfølgende epikrise fra 21 prosent i 2016 til 55 prosent i 2017. For 2018 var tallet 73 prosent, og så langt i 2019 er tallet 75 prosent. Hva er helseforetakets forklaring på dette?

– Helse Møre og Romsdal justerte prosedyren for epikrisehåndtering i januar 2018 og har gjennom fokus på kvalitetsforbedring i alle klinikker sett en positiv endring i praksis. De aller fleste epikrisene som blir sendt ut elektronisk, blir sendt samme dag som pasienten skrives ut.

– Hvorfor klarer ikke et av foretakenes sykehus å få på plass de siste 25 prosentene, slik at det følger epikrise med 100 prosent av pasientene som skrives ut?

– Alle sykehusene i helseforetaket har hatt fokus på ferdigstilling av epikrise for utskrivning av pasienter, men vi har fremdeles en jobb foran oss før vi er fornøyde. Ansatte i foretaket jobber med å styrke kommunikasjonen mellom helsepersonell som er involvert i oppfølginga av utskrivningsklare pasienter slik at epikriser blir ferdigstilt raskere. Ansatte har også fokus på å få skrevet ut pasienter med kommunale tjenester tidligere på dagen slik at man får ferdigstilt epikrisen i tide, sier Lena Waage.

Publisert: 27.11.19 kl. 11:59

Mer om