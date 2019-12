ETTERFORSKER: Politistasjonssjef Anita Hermandsen (t.h.) og politiadvokat Gøril Lund i Tromsø la frem den foreløpige obduksjonsrapporten om jenta som mandag ble funnet livløs i sjøen sammen med mor og to yngre søsken. FOTO: Hallgeir Vagenes

Tromsø-tragedien: Ikke tegn til ytre vold

TROMSØ (VG) Den syv år gamle jenta som ble hentet livløs opp av sjøen i Tromsø mandag, døde av drukning og alvorlig nedkjøling, opplyser politiet.

Det viser den foreløpige obduksjonsrapporten fra Universitetssykehuset Nord-Norge. Faren er hos de to yngste barna på Rikshospitalet og vil ikke kommentere resultatet.

– Jeg antar at det er godt for ham å få fastslått at datteren ikke hadde ytre tegn til vold, sier bistandsadvokat Erik Ringberg.

Han orienterte faren om resultatet før obduksjonsrapporten om eldstejenta hans ble offentliggjort av politiet i Tromsø torsdag ettermiddag.

Syvåringens mor er siktet for å ha drept henne. De avdøde kvinnen i 20-årene er også siktet for drapsforsøk mot døtrene på fire og halvannet år.

To døtre fortsatt kritisk syke

De to minste er ifølge Rikshospitalet kritisk syke og under høyintensiv behandling,

– For faren er det viktig å være der og nær barna sine, sier advokat Ringberg.

Han orienterte faren før obduksjonsrapporten ble offentliggjort

Moren og de tre jentene ble funnet livløse i sjøen ved Fagereng på Tromsøya mandag. Da tragedien skjedde, var ektemannen på arbeid i Tromsdalen.

Familien er flyktninger fra Sudan og ble gjenforent i Tromsø i 2017.

Den foreløpige obduksjonsrapporten forteller ikke om syvåringen hadde medikamenter i kroppen. De toksikologiske undersøkelsene tar lengre tid.

Moren blir obdusert på Universitetssykehuset i Nord-Norge fredag.

– Faren er spent på hva som kommer frem i obduksjonsrapporten av kona. Han har ikke gitt uttrykk for noe annet som jeg ønsker å dele med pressen, sier advokat Ringberg.

Ønsker vitner som kjenner familien

Politiet i Tromsø har under etterforskningen foretatt cirka 30 vitneavhør, innhentet elektroniske spor og andre beslag.

– Vi begynner å få et ganske godt bilde av hva som skjedde i tiden før de gikk i sjøen, sier politistasjonssjef Anita Hermandsen.

Men politiet ønsker fortsatt kontakt med vitner.

– Først og fremst håper vi å nå personer som har tilknytning til familien og si oss noe om dem, sier politistasjonssjefen.

Politiet ble varslet kl. 17.28 mandag, av et vitne som så spor mot sjøen og en forlatt barnevogn på gangveien langs Kvalvågvegen ved Fagereng.

Flere så forlatt barnevogn

Politistasjonssjef Anita Hermandsen bekrefter at politiet har flere observasjoner av den tomme barnevognen på stedet omkring kl. 16.30 samme dag.

En nabojente lånte mobilen til trebarnsmoren kl. 15.39. Da var hun på vei ut hjemmefra med døtrene. Trolig har hun tatt rutebuss til andre siden av Tromsøya.

Familien bor i en tomannsbolig nord for sentrum i ishavsbyen. Moren deltok i introduksjonsprogrammet for flyktninger og lærte norsk ved Voksenopplæringen.

Datteren på syv år gikk på Borgtun skole, de to yngste jentene var i barnehage i Tromsø.

Virket glad timer før tragedien

Naboer og bekjente tegner et bilde av trebarnsmoren som hyggelig og smilende.

– Hun virket veldig glad da hun snakket i mobilen etter norskprøven mandag, sier Mais Souleyman Alismail (33) og mannen Rakam Shahroum (46) til VG.

De kjenner den sudanske kvinnen fra Voksenopplæringen. Hun var bedre i norsk enn dem og hjalp dem med skolearbeidet. Overfor VG trenger de tolk.

– Hun smilte alltid, men vi kunne også se i ansiktet hennes at hun var trist. Som så mange andre var hun plaget av mørketiden. Hun likte ikke være ute når det var mørkt og kaldt, sier paret.

De har ikke observert noen endring i kvinnens humør eller oppførsel den senere tid.

BEKJENTE: Rakam Shahroum (46) og Mais Souleyman Alismail (33) gikk på Voksenopplæringen i Tromsø sammen med den drapssiktede trebarnsmoren. Foto: Hallgeir Vagenes

– Vi vet ikke noe om privatlivet hennes og snakket ikke om hvordan hun hadde det hjemme. Vi var ikke klar over at hun ikke hadde det bra, sier Alismail og Shahroum.

Saken vil bli henlagt

Sudanere VG har snakket med i Tromsø kjenner ikke til om kvinnen hadde nære venner. De tre mindreårige barna og norskopplæringen tok hennes tid.

– Vi er fremdeles i sjokk og håper at politiet kommer frem til årsaken til tragedien, sier Alismail og Shahroum.

Den avdøde kvinnen er siktet, slik at politiet kan foreta ransaking og beslag, men også slik at hun kan få oppnevnt advokat som ivaretar hennes ettermæle.

– Det følger av loven av saken vil bli henlagt. Straffansvaret bortfaller ved siktedes død, sier kvinnens forsvarer, advokat Tore Pedersen.

Politiadvokat Gøril Lund bekrefter lovfortolkningen.

FORSVARER: Advokat Tore Pedersen forsvarer den avdøde kvinnen som er siktet for drap. FOTO: Hallgeir Vagenes

