FANT VOGNEN: Mandag ettermiddag fant Olaf Jacobsen barnevognen på Fagereng og sammen med en annen syklist gikk han ned i fjæra og søkte. Foto: Privat

Olaf Jacobsen oppdaget barnevognen i Tromsø: – Ingen kan være forberedt på noe sånt

Anestesisykepleier Olaf Jacobsen fant barnevognen ved sjøen i Tromsø og ringte nødetatene. Han ga førstehjelp til det minste barnet og ble med ambulansen tilbake på jobb etterpå.

Mandag for en uke siden ble en mor og hennes tre døtre funnet livløse i sjøen i Tromsø.

Olaf Jacobsen jobber som anestesisykepleier på UNN og var på vei hjem fra jobb på sykkel mot boligen sin på Sorgenfri da han oppdaget barnevognen på fortauet.

– Jeg kommer syklende da jeg ser en barnevogn som står der helt forlatt. Da jeg nærmer meg så kjente jeg på vognen og merket at det ikke var noen unge i den. Det at vognen var forlatt, plasseringen av den samt innholdet i vognen var foruroligende. Da skjønte jeg at noe var galt, sier Jacobsen til iTromsø.

Fikk hjelp av kvinnelig syklist

Jacobsen forteller at han stoppet en kvinnelig syklist som kom forbi og spurte om hun ville hjelpe ham med å søke i fjæra.

– Vi så spor i snøen som gikk over til veien og så videre nedover jordet. Så vi gikk ned i fjæra og delte oss opp. Hun gikk sørover mot Sorgenfri og jeg gikk nordover. Vi visste ingenting på det tidspunktet og visste ikke hvor lenge vognen hadde stått der, forteller han.

ÅSTEDET: En kvinne og tre barn ble funnet livløse i vanne her den 2. desember 2019. To dager senere var stedet dekket av lys. Foto: Hallgeir Vagenes

Han ringte politiet mens han gikk i fjæra og de ba ham gå opp igjen og ta en nærmere titt på vognen.

– Jeg gikk opp til vognen igjen, men det var vanskelig å høre på grunn av sterk vind. Mens jeg pratet kom den andre kvinnen opp fra fjæra med støvler, ett par i størrelse 36 og en støvel i størrelse 31, sier Jacobsen.

Han er usikker på hvor den andre kvinnen fant støvlene, men er helt sikker på at de ikke sto ved vognen da han kom til stedet.

Ga førstehjelp til den yngste jenta

Kort tid etter kom to politipatruljer til stedet og Jacobsen viste vei ned til fjæra.

– Jeg hørte rop om at de hadde gjort funn i sjøen og da løp jeg ned for å hjelpe til. Politiet hadde allerede fått opp tre personer fra vannet og hadde startet hjerte- og lungeredning. Jeg har aldri sett et så flott utført redningsarbeid før, sier han.

Jacobsen var selv med på å utføre hjerte- og lungeredning på den yngste jenta.

– Jeg er anestesisykepleier og visste hva jeg skulle gjøre, forteller han.

HENTET: Olaf Jacobsen ga livreddende førstehjelp til den yngste jenta, før de fire som ble funnet livløse i vannet ble hentet i luftambulanse. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB scanpix

Førstehjelpen ble gitt nede i fjæra i påvente av ambulansen som kom til stedet etter rundt 5–10 minutter.

– Jeg ble også med i ambulansen inn til sykehuset og jobbet videre der i tre-fire timer utover kvelden.

– Ingen kan være forberedt på noe sånt

De tre jentene på syv, fire og halvannet år og deres mor i 20-årene ble funnet livløse i sjøen ved Fagereng på Tromsøya. Moren og jentene på syv og fire år er døde, mens den tredje jenta fortsatt er innlagt på Rikshospitalet.

Tilstanden til den yngste av de tre jentene er uavklart, men stabil og hun er utenfor umiddelbar livsfare, opplyser Troms politidistrikt mandag.

Olaf Jacobsen forteller at han har fulgt saken tett. Han synes det er trist og forteller at det å kunne gi førstehjelp på stedet har vært beroligende i ettertid fordi han vet at han har forsøkt å gjøre det riktige.

– Når man får gitt førstehjelp så er det en trøst i at man gjør en forskjell, sier han, men legger ikke skjul på at selv om han har gitt førstehjelp mange ganger før så var dette spesielt:

– Jeg har vært borti forskjellige ting, men ingen kan være forberedt på noe sånt som dette.

Publisert: 09.12.19 kl. 23:33

