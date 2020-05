Foto: Håkon Mosvold Larsen

Navarsete tar ikke gjenvalg: – Tid for generasjonsskifte

Tidligere Senterparti-leder Liv Signe Navarsete (61) stiller ikke til stortingsvalget i 2021.

Det bekrefter hun på Facebook.

Navarsete har både vært samferdselsminister og kommunal- og regionalminister. Hun var i tillegg leder i Senterpartiet fra 2008 til 2014.

– Tid for generasjonsskifte i Senterpartiet sin nominasjon til Stortinget 2021. Jeg har i dag meldt nominasjonsnemnda for Sogn og Fjordane Senterparti at jeg ikke tar gjenvalg i 2021, skriver hun.

Navarsete sitter i dag i utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget.

– Årsaken er ikke at jeg er lei stortingsarbeid, har mistet gløden for politisk arbeid i Senterpartiet eller for valgdistriktet mitt Sogn og Fjordane. Men 16 år er lang tid, og jeg har i 2021 vært sammenhengende folkevalgt for Senterpartiet i 20 år. Jeg er uendelig takknemlig for tilliten jeg har fått fra partiet i velgerne gjennom disse årene, skriver Navarsete videre.

Navarsete har sittet på Stortinget for Sogn og Fjordane siden 2005.

– Jeg har fått påvirke norsk politikk mer enn de fleste har fått sjansen til. Derfor er tiden inne for å takke nei til gjenvalg og bruke kreftene på andre oppgaver fremover.

Nå håper 61-åringen unge politikere slipper til.

– Sogn og Fjordane trenger sterke og uredde talspersoner i Senterpartiets stortingsgruppe. Jeg er sikker på at disse personene finnes, og at de vil gjøre en strålende jobb for fylket og for landet vårt.

