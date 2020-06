LANGT FRA OVER: Etter en helt unormal vinter og vår, ser ledelsen i Helse Sør-Øst fremover. De forbereder coronahåndtering mange måneder fremover. Administrerende direktør Cathrine Lofthus planlegger for neste år. Til høyre Rune Simensen, direktør for teknologi og e-helse. Foto: Mattis Sandblad, VG

Helsetoppene i Sør-Øst regner med coronautbrudd også i 2021

Toppledelsen i Helse Sør-Øst planlegger håndtering av coronapandemien gjennom hele 2021. 20 millioner munnbind er i bestilling, beregnet for bruk neste år.

Det er nedslående nytt for den som trodde coronasmitten ville herje seg ferdig i løpet av året.

– Den som ønsker seg en coronafri tilværelse, må trolig regne med at det ligger en god stund fram i tid. Det vi gjør av bestillinger nå, gjør vi fordi vi forventer at denne pandemien også vil pågå gjennom neste år, sier administrerende direktør Cathrine Lofthus.

Hun får støtte av assisterende helsedirektør i Helsedirektoratet Espen Nakstad.

– Så lenge viruset spres rundt kloden må vi ta høyde for at vi vil være påvirket av coronaviruset. Hvor lenge er usikkert, men i hvert fall hele 2021.

BEREDT: Assisterende direktør i Helsedirektoratet Espen Nakstad forteller at coronaviruset ikke vil forsvinne med det første. Foto: Ørn E. Borgen/NTB scanpix

Nakstad forteller at de jobber kontinuerlig og langsiktig med å sikre utstyr, slik at helsevesenet er rustet til både denne og den neste pandemien.

– Vi jobber med tiltak for å håndtere en ny bølge, og en ny pandemi, og også tilfeller der levering av smitteutstyr stopper opp.

Norge mangler ikke smittevernutstyr nå. Et nyopprettet lagersystem som oppdateres ukentlig, viser at det onsdag var 49,5 millioner munnbind på lager i Norge. 39 millioner er i spesialisthelsetjenesten og 18 millioner i kommunene.

– I tillegg har vi 9,6 millioner «på lur» i et ekstra lager. Det er ti prosent av det vi har fått inn. Forsvaret, teamet som dro til Italia, Bufdir og noen kommuner har fått av dette lageret, sier Lofthus.

Det er også store lagre av åndedrettsvern som dekker både munn og nese.

– Vi har 1,4 millioner på lager. Det tilsvarer 20 års forbruk. Av enkelte produkter har vi tatt inn mengder som tilsvarer 40–50 års normalforbruk, sier viseadministrerende direktør Jan Frich som også er medisinsk fagdirektør.

Forventer utbrudd

Likevel er en stor bestilling ute og det handler om det man som tror kan komme neste år.

Jan Frich beskriver følgende scenario for 2021:

– Samfunnet har lyktes med å holde smitten nede. Vi må regne med at det fremover vil komme smitteutbrudd enkelte steder. Vi ser at det er vilje i samfunnet til å iverksette tiltak for å få kontroll på smitten. Vår strategi er å skyve epidemien ut i tid. Det er bra, fordi det blant annet gir oss tid til å utvikle god behandling og vaksine. Vi skyver også belastningen på helsetjenesten utover i tid. Dette er gunstig for samfunnet og sikrer at vi ikke overbelaster tjenestene, sier Frich og legger til:

– Det gjør også at dette kommer til å trekke ut i tid. Det er helt realistisk at dette er et virus vi skal leve med fremover. Vi må leve side om side, samtidig som vi har en bevissthet om at vi plutselig kan komme i en situasjon som må håndteres raskt.

SIDE OM SIDE: Coronaviruset forsvinner ikke med det første. – Dette kommer til å trekke ut i tid, sier viseadministrerende direktør Jan Frich. Foto: Mattis Sandblad

Både Lofthus og Frich snakker om hvordan viruset plutselig spredte seg mye raskere enn prognosene tilsa:

– Da vi fikk den første prognosen fra Folkehelseinstituttet i vinter, antok man at det ville nå oss til høsten. Kort tid etter kom en ny prognose som sa at viruset treffer oss i mai. Så kom vinterferien og kort tid etter hadde vi det, midt i mars, sier Frich.

Topplederne i Helse Sør-Øst som er den største av fire helseregioner, fikk i mars et nasjonalt ansvar for å få inn smittevernutstyr, sammen med Sykehusinnkjøp.

Toppledelsen viser til den svenske strategien om å «komme seg gjennom» pandemien.

– Vi kan bare konstatere at vi er glade for at ikke norske myndigheter hatt samme strategi, sier Lofthus.

Hun mener helsevesenet vil møte en ny smittebølge med en helt annen trygghet, enn da de første pasientene ble alvorlig syke i mars.

– Vi har vunnet erfaring, vi har hatt en del pasienter innlagt og dratt dem gjennom behandlingen. Intensivenhetene har fått erfaring med viruset. Hvis det blir nye smittetopper, vet man hvilke verktøy man har og hva som fungerer, sier Lofthus.

Pr. 25 juni har 8788 personer fått bekreftet coronasmitte. 11 av dem er nye smittede. 95 prosent av dem som har vært smittet, er i dag friske. 249 personer er døde etter å ha utviklet alvorlig lungesykdom etter corona-smitte.

Torsdag annonserte regjeringen at man igjen kan reise til og fra Schengen og EØS-land i sommer, dersom landene oppfyller de eksisterende smittevernreglene.

Dersom åpningen av grensene fører til ny smittespredning i Norge er vi bedre stilt, men det kan fortsatt føre til at operasjoner og avtaler ved norske sykehus kan bli utsatt.

– Vi er i mye bedre stand nå enn vi var i mars, men blir det mange som må legges inn på sykehus kan det igjen bli nedgang i planlagt aktivitet, sier Nakstad.

