STOPPER OPP: – Slik det er nå blir mangel på adopsjonsforberedende kurs en propp i systemet, sier daglig leder Nina Wang i Adopsjonsforum. Foto: Lise Strandlien

Adopsjonssøkere rammet av corona-forsinkelser: – Tyngende og fortvilende

60 adopsjonssøkere risikerer at prosessen blir minst et halvår forsinket, som følge av stans i forberedende kurs. Nå håper adopsjonsforeningene på en midlertidig endring i forskriften.

I dag er det et krav om at nye søkere må gjennomføre adopsjonsforberedende kurs før søknaden sendes inn til Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat).

På grunn av coronapandemien ble de forberedende kursene stanset 21. mars. Totalt tre kurs måtte avlyses.

– Til sammen er det 29 par og to enslige søkere som venter på at de avlyste kursene skal tas opp igjen, sier avdelingsdirektør Tove Bruusgaard i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) til VG.

60 personer har dermed ikke kommet videre i adopsjonsprosessen.

– Med de anbefalingene helsemyndighetene har i dag, ser det ut til at de planlagte kursene i august kan avholdes i tråd med smittevernregler om avstand og hygiene. Vi vurderer muligheten for å arrangere heldigitale kurs dersom situasjonen skulle endre seg i løpet av sommeren, sier Bruusgaard.

Adopsjonsforskriften § 2. Adopsjonsforberedende kurs Ved nasjonal spedbarnsadopsjon og utenlandsadopsjon skal søkere ha gjennomført adopsjonsforberedende kurs før adopsjonssøknaden sendes inn. Dette gjelder ikke søkere som tidligere har adoptert fra utlandet, eller som allerede har gjennomført slikt kurs. Kurset skal gi adopsjonssøkere innsikt i hva som kreves av dem som adoptivforeldre, forberede dem til å ta imot barn og til å møte eventuelle utfordringer under barns oppvekst. Ved utenlandsadopsjon skal søkere ha formidlingsbekreftelse fra en godkjent adopsjonsorganisasjon før de kan delta på det adopsjonsforberedende kurset. Gjelder søknaden adopsjon utenom en godkjent adopsjonsorganisasjon, skal Barne-, ungdoms- og familieetaten region øst ha bekreftet at søker fyller vilkårene i adopsjonsloven før søker kan delta på kurs, se adopsjonsloven § 20 andre ledd bokstav b til d eller § 21 bokstav b, c og e. Dersom adopsjonen gjelder barn som søkeren har tilknytning til, se adopsjonsloven § 21, kan Barne-, ungdoms og familieetaten region øst gjøre unntak fra krav om deltagelse på adopsjonsforberedende kurs. Kilde: Lovdata Vis mer

AVDELINGSDIREKTØR: Tove Bruusgaard i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Foto: Tine Poppe

– Propp i systemet

Hvis søkerne som er rammet av forsinkelsene får deltatt på kursene i august, kan de tidligst sende inn søknaden i september eller oktober.

For mange av søkerne betyr dette minst et halvt års forlengelse av den norske delen av adopsjonsprosessen, ifølge Adopsjonsforum.

– Alle som skal adoptere er innstilt på at det vil ta tid, men ingen ønsker at det skal ta mer tid enn høyst nødvendig. Derfor kan uker og måneder oppleves som svært tyngende og fortvilende. Kortest mulig tid innenfor de gitte rammene er til barnas beste, sier daglig leder Nina Wang.

Hun forklarer at adopsjonsprosessen har mange ledd hvor de fleste må skje i en bestemt rekkefølge.

– Slik det er nå blir mangel på adopsjonsforberedende kurs en propp i systemet. Vår erfaring er at de neste leddene etter forberedende kurs går som normalt til tross for corona-situasjonen, sier Wang, som synes det er veldig bra dersom Bufdir får til heldigitale kurs.

– Det var positivt nytt for oss.

Vil ha midlertidig endring

I en e-post sendt til Barne- og familiedepartementet 16. juni, ber Adopsjonsforum, InorAdopt og Verdens Barn om en midlertidig endring av adopsjonsforskriften – slik at de som allerede er påmeldt kurs kan sende inn søknad og registreres i Bufetat.

– Vi mener det er viktig å finne løsninger som er gjennomførbare når spesielle situasjoner oppstår slik som nå. Lengre ventetid skaper følelsesmessig frustrasjon. Vi tenker på barna som venter, hvordan de har det og hva de opplever i denne spesielle situasjonen, sier Wang.

Departementet opplyser til VG at de har mottatt forslaget og at de regner med å ferdigbehandle saken tidlig i høst.

Færre adopsjoner

De siste 25 årene har antall utenlandsadopsjoner gått betydelig ned, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Det var flest utenlandsadopsjoner i 1998, nærmere bestemt 795. De to siste årene har tallet vært under 100.

På grunn av corona-forsinkelsene vil antall godkjente søkere som kan sende sine søknader til utlandet i år, bli lavere enn planlagt.

Dette vil igjen påvirke antallet adopsjoner som kan forventes i 2021 og 2022, skriver adopsjonsforeningene i e-posten.

Forsinkelsene er ikke bare uheldig for søkerne, men også for barna som venter på en ny start, mener stortingsrepresentant Silje Hjemdal (Frp).

– Det viktigste må jo tross alt være at man har lærdommen fra kurset før søknaden sendes til utlandet og før man eventuelt får tildelt et barn, sier hun.

– Vi kjenner til at mange under vanlige omstendigheter opplever ventetiden med adopsjon som lang. Selvsagt skal saksbehandlingen være grundig, men regjeringen har selv uttalt at man ønsker å effektivisere prosessen.

Prioritert område

Hjemdal har stilt et skriftlig spørsmål til statsråd Ida Lindtveit Røse (KrF) om hva hun vil gjøre for å hjelpe søkerne som er rammet.

– Mange kommende foreldre håper nå at barneministeren tar grep for å hindre ytterligere forsinkelser. Jeg håper statsråden tar familiene og ikke minst barna på alvor.

Her kan du lese hele svaret fra Lindtveit Røse, som innledningsvis skriver at hun har stor forståelse for at forsinkelsene er en påkjenning for dem det gjelder.

BARNE- OG FAMILIEMINISTER: Ida Lindtveit Røse (KrF). Foto: Helge Mikalsen, VG

Statsråden skriver at kortere saksbehandlingstid for adopsjonssøknader er et prioritert område for regjeringen som det arbeides kontinuerlig med.

«Selv om jeg ikke kan se at en midlertidig endring i forskriften er et hensiktsmessig tiltak i denne sammenheng, setter jeg pris på at organisasjonene bidrar til å finne løsninger for å effektivisere adopsjonsprosessen der dette er mulig», skriver hun avslutningsvis.

Når VG kontakter statsråden viser hun til sitt skriftlige svar til Hjemdal.

Publisert: 16.07.20 kl. 09:00

