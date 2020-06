I DUBAI: etterlyste Umar Farooq Zahoor har sendt dette bildet av seg selv til VG. Bildet skal være tatt utenfor hans bolig i Dubai. Den etterlyste mannen står mellom to kostbare biler, en Rolls-Royce og en Bentley. Foto: PRIVAT

Ikke lenger etterlyst av sveitsisk politi

Umar Farooq Zahoor (44) ble i 2004 etterlyst av sveitsisk politi for å ha laget en falsk bank og svindlet investorer for 20 millioner amerikanske dollar. 44-åringen rømte fra Sveits og i fjor ble saken lagt bort på grunn av foreldelse.

Det bekrefter statsadvokat Marc Jean-Richard-dit-Bressel til VG.

– Umar Farooq Zahoor er ikke lenger etterlyst av sveitsisk politi. Bedrageriene han var anklaget for ble foreldet i februar 2019, opplyser statsadvokaten i epost til VG.

Umar Farooq Zahoors newzealandske forretningspartner ble i 2006 dømt til tre år og seks måneder i fengsel for storsvindelen. Umar Farooq Zahoor flyktet fra Sveits og politiet i alpelandet har aldri klart å få tak i den etterlyste mannen.

– Hadde Umar Farooq Zahoor ha blitt pågrepet før februar i fjor ville han ha blitt tiltalt. Foreldelsesfristen for den aktuelle forbrytelsen er i Sveits 15 år, opplyser statsadvokaten til VG.

Zahoors forsvarer i Norge, advokat Jon Christian Elden, har ikke ønsket å svare på spørsmål til denne saken.

Etterlyst av norsk politi

Umar Farooq Zahoor er fortsatt etterlyst av norsk politi i forbindelse med bedrageriet mot Nordea bank på drøye 60 millioner kroner i 2010, opplyser statsadvokat Carl Graff Hartmann til VG.

Statsadvokaten er påtaleansvarlig i straffesaken mot Umar Farooq Zahoor.

– Norsk påtalemyndighet har i lengre tid ønsket Umar Farooq Zahoor pågrepet og utlevert til Norge, sier Hartmann til VG.

Norges Høyesterett har slått fast at Umar Farooq Zahoor (44) skal pågripes for sin rolle i det som anses som et av Norges største bankbedragerier.

Interpol slettet etterlysning

Oslo-politiet har utpekt 44-åringen som en av hovedmennene i Nordea-svindelen. Selv nekter han enhver befatning med rekordbedrageriet og sier han er uskyldig.

Umar Farooq Zahoor (44) ble i 2015 etterlyst av norsk politi over hele verden via Interpol i forbindelse med bedrageriet mot Nordea bank. Men den 26. november slettet Interpol etterlysningen av Umar Farooq Zahoor fra sin database.

Bakgrunnen for den sveitsiske etterlysningen var en sak fra Zurich hvor Umar Farooq Zahoor (44) og en mann fra New Zealand svindlet 22 investorer for til sammen 20 millioner dollar eller cirka 197 millioner norske kroner, ifølge en rettskraftig dom fra Zürich tingrett.

«Retten finner bevist at Shaun Morgan sammen med Umar Zahoor har forledet mange investorer til å foreta investeringer for å skaffe seg uberettiget vinning.», heter det i dommen.

Det fremgår av den rettskraftige dommen at Umar Farooq Zahoor og hans forretningspartner svindlet investorene ved å lage en falsk bank midt i det beste forretningsstrøket av Zürich.

Norsk dom ble foreldet

Før Umar Farooq Zahoor kom til Sveits ble han av Oslo tingrett dømt til fengsel i ett år for underslag. Han var derimot ikke tilstede i sin egen rettssak i 2003. Til domstolen opplyste Zahoor at han var i Sveits i forhandlinger med noen bankforbindelser, fremgår det av dommen.

Umar Farooq Zahoor hadde reist fra Norge og han sonet aldri dommen på ett års fengsel. Denne dommen ble foreldet i 2013.

Tre år etter dommen i Oslo tingrett skulle Zahoor ha møtt som tiltalt i Zürich tingrett, men han var forsvunnet da sveitsisk politi ville ha tak i ham.

44-åringen har i en årrekke bodd i Dubai.

