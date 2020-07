TROR UTELIVSBRANSJEN VIL BLØ FØRST: Kristiansand kommune har gitt advarsler til seks utesteder som ikke overholdt smittevernreglene. Ved et større smitteutbrudd, tror kommuneoverlege Dagfinn Haarr at det er utelivsbransjen de først vil ta tak i. Foto: Naina Helén Jåma, VG

Norgesferie-rushet like rundt hjørnet: – Jeg er helt ubekymret

KRISTIANSAND/GRIMSTAD (VG) Hundrevis av mennesker strømmer gjennom Kristiansands hovedgate under «Handelens Dager». Det er lite som vitner om at vi fortsatt er i en pandemi.

Likevel er ikke kommuneoverlege Dagfinn Haarr særlig bekymret.

– Her er det veldig korte tidspunkter hvor folk møtes. Da er det mindre sannsynlig at det blir noe trøbbel, sier han.

Heller ikke smittetallene gir Haarr noen grunn til bekymring. Tirsdag ble én person fra utlandet bekreftet smittet i Kristiansand – det første tilfellet i Agder på 14 dager.

Men snart begynner det store inntoget av norgesferie-turister til Sørlandet.

– Jeg sier at jeg er helt ubekymret. Dette er en situasjon ingen har vært i før og vi vet faktisk ingenting om hvordan dette vil utvikle seg, sier Haarr, som tipper at eventuelle utbrudd vil komme gjennom enkelttilfeller fra utlandet eller Østlandet.

HÅNDSPRIT-STASJONER: Disse møter turister som besøker Kristiansand i sommer. I tillegg vil det på hotellene ligge visittkort med henvisning til coronatelefon og adresse til teststasjonen. Foto: Naina Helén Jåma, VG

Kan isolere turister på hotell

Kommuneoverlegen mener erfaringen fra pandemien så langt, gjør dem godt rustet til å håndtere eventuelle smitteutbrudd blant norgesturister.

– Sett at det kommer mange hostende norgesferie-turister her i sommer, har dere god nok kapasitet?

– Det blir spennende å se. Vi prøver å håndtere dette etter «trekkbasunmodellen», med andre ord; vi prøver å tilpasse kapasiteten etter behovet. Coronasenteret, som driftes sammen med rehabiliteringsinstitusjonene, har kapasitet de kan snu på, sier Haarr.

– Vil dere dersom det oppstår større smitteutbrudd vurdere å ta konkrete grep knyttet til turismen?

– Ikke til turismen, men turistene. For du vil uansett oppleve at dette vil være avgrensede utbrudd, så det å smelle til med generelle tiltak, da skal det være ille. Noen turister bør dra hjem, andre på hytta og isolere seg der, noen kan innkvarteres på hotell.

BÅTTVEIEN: Noen ankommer Grimstad Båtveien. Foto: Naina Helén Jåma, VG

– Må satse på at det går bra

Det er umulig å si hvordan smittesituasjonen i Agder vil se ut når sommeren er omme. Haarr er imidlertid overbevist om at de har valgt riktig strategi.

– Det er vel litt der vi er i Kristiansand, at vi må ta sjanser. Vi må satse på at det går bra, og så må vi ha en beredskap hvis det ikke skulle gå så bra.

– Noen vil kanskje si at det er å gamble med folks helse?

– Ja, ikke sant, men skal vi da låse oss inne i to år til? For helseutfordringene med å stenge folk inne er ganske store – nettoeffekten kan kanskje bli økt dødelighet på grunn av ensomhet, depresjoner, selvmord, sier han og tilføyer:

– Vi har lært masse etter 29 mars. Vi vet mer om sykdommen; hvordan den smitter og hvordan unngå smitte. Det gjør at vi har mye bedre kort på hånden når vi nå skal spille poker med skjebnen.

MANGE VELGER CAMPINGLIVET: Ni av ti svarte i Virke Reiselivs undersøkelse at de skal feriere i Norge. Illustrasjonsfoto fra Skottavika Feriesenter utenfor Kristiansand. Foto: Naina Helén Jåma, VG

– Kan starte en form for kjedereaksjon

Turistene har så vidt begynt å innta nabobyen Grimstad. Smittevernlege og assisterende kommuneoverlege Jan Ståle Holst forbereder seg på at innbyggertallet mangedobles i sommer.

– Får du en smittet som kommer inn i en større forsamling, kan det starte en form for kjedereaksjon. Jeg er ikke dypt bekymret, men nok til at jeg tenker over det og planlegger for hva jeg skal gjøre hvis det blir økt smitte, sier han.

Det innebærer blant annet at:

Det kommunale fastlegekontoret står klart til å bistå turister

En luftveisklinikk kan åpnes ved behov

Muligheter et interkommunalt samarbeid dersom det blir økt smitte

– Hva er oppfordringen din til folk som har lagt ferien sin til Sørlandet?

– Oppretthold enmetersregelen, ikke reis hvis du er syk, husk å sprite deg på hendene. Hvis man blir syk, skal man ta kontakt med kommunen der man er for å få testet seg, men også å prøve å komme seg hjem på best og raskest måte, sier Holst.

MENER FOLK HAR TATT ANSVAR: Smittevernlege Jan Ståle Holst i Grimstad er veldig imponert over innsatsen til enkeltmennesker under pandemien. – Folk spriter seg, de hoster og nyser ikke i samfunnet lengre, sier han. Foto: Naina Helén Jåma, VG

