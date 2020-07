HELT ALENE: Trude Moen Fridberg (23) fra Oslo måtte føde alene 3. juli. Forloveden Fejzo Brimi (29) fra Albania skulle etter planen komme til Norge i mai for å hjelpe henne med babyforberedelsene, men så kom corona og innreiserestriksjonene. Foto: Privat

Gravide fortviler: Ingen garanti for at barnefar slipper inn i landet

Norske kvinner som har partneren i utlandet frykter de må gå gjennom svangerskapet og fødselen alene på grunn av innreiseforbudet og utydelig krav om dokumentasjon på farskapet.

– Han har gått glipp av hele graviditeten, det første sparket, kjønnet på barnet. Vi ble nektet videosamtale på ultralyd. Min utrolig snille jordmor har latt meg ta opp hjertelyden til barnet slik at han kunne høre den, noe vi har vært veldig takknemlige for, sier Trude Moen Fridberg (23).

Og natt til fredag gikk far også glipp av selve fødselen.

– Klokken 07.16 fødte jeg den vakreste lille gutten, skriver Fridberg i en melding til VG.

Hun er fra Oslo, men møtte sin forlovede Fejzo Brimi (29) i Albania i 2017. I løpet av de siste tre årene har de vært samboere i Norge hver tredje måned grunnet visumlovverket.

PÅ BILTUR: Trude Moen Fridberg møtte Fejzo Brimi i 2017 da hun var på roadtrip i Albania med sin søster. Nå har de fått barn. Foto: Privat

Stengte kontorer

I januar reiste han tilbake til hjemlandet sitt med en plan om å komme tilbake i mai for å hjelpe kjæresten med babyforberedelsene før fødselen tok sted i juli. Han skulle også søke om arbeidstillatelse.

Men med pandemien kom også innreiserestriksjonene.

På nåværende tidspunkt kan EØS-borgere som jobber i Norge, ektefeller, samboere, forlovede, barn og stebarn som er mindreårige, reise inn i Norge.

Men det hjelper ikke de parene som har knyttet et kjæresteforhold på tvers av Norge og EU/EØS eller et tredjeland, det vil si land som ikke er tilknyttet EU eller EØS. Heller ikke ektefeller kan reise inn dersom de kommer fra et tredjeland.

Denne gruppen må ha visum og oppholdstillatelse, men en rekke utenriksstasjoner og visumkontorer holder nå stengt.

HØYGRAVID: Trude Moen Fridberg synes det er trist at hennes forlovede ikke fikk oppleve store deler av svangerskapet. Foto: Privat

Dette er regelverket for innreise for ektefeller og forlovede EØS-borgere som har norsk ektefelle i Norge, kan reise inn.

EØS-borgere som har ektefelle som er EØS-borger i Norge, kan reise inn.

Borgere av land utenfor EØS som er ektefelle med en EØS-borger bosatt i Norge, kan reise inn for å bosette seg. Vurderingen av om vilkårene for videre opphold i Norge er oppfylt vil bli vurdert i forbindelse med søknad om registrering eller søknad om oppholdskort.

Borgere av land utenfor EØS som er ektefelle med norsk borger, må ha oppholdstillatelse før de kan reise inn. De kan imidlertid reise inn før oppholdstillatelse er gitt, hvis de har felles barn.

EØS-borger som er forlovede til norsk borger kan komme til Norge på besøk, men de må ha en plan om å gifte seg innen seks måneder.

Forlovede til EØS-borger kan ikke komme på besøk, de må ha en plan om gifte seg innen seks måneder og bosette seg her sammen. Dette gjelder både om den som ønsker er komme til Norge er EØS-borger eller fra et land utenfor EØS.

Forlovede/ektefelle til en EØS-borger trenger ikke søke om oppholdskort før innreise til Norge, men dersom vedkommende er visumpliktig må man ha et visum.

Når UDI bruker begrepet «EU/EØS-borger», mener de en statsborger av et av EU-landene, Island, Liechtenstein eller Sveits. Borgere fra Storbritannia blir regnet som EU/EØS-borgere ut året . Norske statsborgere blir altså ikke regnet som EU/EØS-borgere. Kilde: Utlendingsdirektoratet Vis mer

Fridberg sier at det har vært et krevende svangerskap. Hun har følt seg svært presset og stresset.

– Jeg er også lei meg og frustrert over å stå her helt alene uten han.

– Jeg hadde brutt sammen hvis ikke søsteren min hadde hjulpet meg. Jeg kunne ikke engang handle mat på egen hånd siden jeg ikke kunne bære noe tungt, sier hun.

Fikk ikke gi barnet fars etternavnet

Sara Eidsheim (22) fra Ølensvåg i Rogaland bestemte seg for å ta med seg moren sin inn på fødestua da hun fødte i april.

Forloveden Gabriel Wandera bor og studerer i Kenya, og skulle søke om visum for å komme til Norge i juni. Han rakk ikke å gjøre det ettersom visumkontorene stengte da covid-19 startet å spre seg i verden.

– Det var greit å føde alene, fordi det var i starten av corona. Men det er veldig rare prioriteringer for oss, sier Sara Eidsheim.

– Bortsett fra at min forlovede fortsatt ikke har fått sett datteren, får jeg heller ikke lov til å gi datteren etternavnet hans. Han må erklære at han er faren til barnet. For å gjøre det, må han reise til den norske ambassaden og det er ikke mulig å gjøre det fra der han bor akkurat nå grunnet coronatiltak, sier hun.

FÅTT EN DATTER: Sara Eidsheim (22) er tydelig oppgitt over at barnefaren ikke får møte sin nyfødte datter på grunn av innreiserestriksjonene. Foto: Privat

– Føles uprofesjonelt

Ifølge UDI kan partneren reise til Norge for å være med på fødselen dersom ektefellen eller kjæresten skal føde barnet i Norge.

Kravet for innreise er å kunne fremvise dokumentasjon på at det er ditt barn.

– Men da jeg ringte til UDI for å spørre om hvilken dokumentasjon som kreves, hadde de ikke et klart svar. Når de sier at de ikke vet, så føles det veldig uprofesjonelt og usikkert ut. For hva skal jeg ha med i søknaden for at den skal bli godkjent, spør Elisabeth Stava (31).

Hun kommer fra Sørlandet og er fem måneder på vei. Hennes kjæreste Herve Wale kommer fra Elfenbenskysten.

INTERNASJONALT PAR: Elisabeth Stava og kjæresten Herve Wale er svært bekymret for at også hun må gå gjennom hele svangerskapet og fødselen helt alene. Foto: Privat

Ifølge Helse-Norge må ugifte foreldre registrere farskapserklæring som et bevis på at han er faren til barnet.

– Men problemet er at faren må møte opp personlig for å signere, og det går jo ikke, sier Stava.

Til tross for at mannen kan møte opp på en norsk ambassade eller konsulat i utlandet for å erklære farskapet, er det nå unntakstilstander i enkelte land på grunn av corona.

Slik kan man registrere farskapserklæring For å erklære farskap må far møte personlig, samt vise legitimasjon, hos en av disse instansene: lege eller jordmor i forbindelse med svangerskapskontroll/fødsel

skattekontor (skatteetaten.no)

NAV-kontor

dommer

norsk diplomatisk eller konsulær tjenestemann, dersom faren er i utlandet Kilde: helsenorge.no Vis mer

GRAVID: Elisabeth Stava venter tålmodig på at hennes forlovede kan reise inn til Norge for å være med henne under svangerskapet. Dette bildet sender hun til ham på melding. Foto: Privat

Én måned før fødsel

Oda Gilleberg, presserådgiver i UDI sier at det er ikke laget noen uttømmende liste over godkjent dokumentasjon, men legger til at loven i dag tillater utlendinger å komme inn til Norge en måned før barnet blir født.

– Det står ingen steder at partneren kan komme til Norge én måned før termin, men det har vært praktisert slik, sier Gilleberg til VG.

– Ett eksempel på mulig dokumentasjon for kommende fedre er en kopi av helsekortet til den gravide kvinnen, forutsatt at han er oppført som far.

UDI kan likevel ikke gi noen forhåndsgaranti for at mannen til barnet ikke blir bortvist på grensen.

– Det er politiet på grensen som avgjør om en person slipper inn i Norge, utdyper Gilleberg.

På sidene til Helse-Norge fremkommer det at ugifte par må krysse av på om farskapserklæring er utfylt i svangerskapet ved levering av helsekortet.

Dermed står mange par i den samme vanskelige situasjonen.

– Vi har forståelse for at denne situasjonen er krevende. UDI kan likevel bare orientere om det regelverket og de mulighetene som er gjeldende til enhver tid.

– Har høy prioritet

Statssekretær Hilde Barstad i Justisdepartementet sier at regjeringen jobber med å åpne opp for flere grupper som skal kunne komme til Norge.

– Å få treffe sine kjære uansett hvor de er fra, er selvfølgelig veldig viktig for dem det gjelder. Dette har høy prioritet i regjeringen og vi har gradvis, på bakgrunn av smittesituasjonen, åpnet for flere grupper, sier hun.

Basert på de reglene som er gitt av regjeringen i dag, må familie som ikke er omfattet av EØS-regelverket ha oppholdstillatelse før innreise. Når tillatelsen er gitt kan barnets far reise inn, uavhengig av hvor lenge det er til fødselen.

– Dersom barnets far ikke har oppholdstillatelse, kan far likevel komme før fødsel. UDI utviser skjønn i hver enkelt sak, forteller Barstad.

– Kan lage en felles erklæring

VG tok kontakt med grensepolitiet for å få en oppklaring i saken.

Anette Kristin Brevik, fungerende seksjonsleder ved Øst politidistrikt sier at tilstedeværelse gjennom svangerskapet generelt ikke er en god nok grunn for innreise.

– Når det gjelder fødsel, må far sannsynliggjøre at det er hans barn som skal fødes og at fødselen er nært forestående. Kommende mor og far kan for eksempel lage en felles erklæring der de skriver at de venter felles barn på termindato som begge underskriver. Det kan også fremlegges annen dokumentasjon fra eksempelvis lege eller jordmor. Slik erklæringen/dokumentasjon bør far ha med seg når han kommer til grensen, sier Brevik.

Dersom far er visumpliktig til Norge, må han også ha gyldig visum for innreise til Norge.

– Politiet har dessverre ikke anledning til å gi noen forhåndsgaranti på at noen kommer inn. Hver enkelt reisende må legge fram dokumentasjon når de er ved grensen og formålet for besøket som vurderes der og da, legger hun til.

