FERIEGLEDE: Europa åpner opp for norsk turister, og i dag blir det kjent om Norge følger opp. I så fall kan det hende det igjen blir mulig med strandliv i Spania, som her ved Anfi del Mar i Gran Canaria. Foto: Jan Ovind

Reiseforsikringen følger UDs råd: – Reis kun på grønt lys

I dag vil utenriksdepartementet presentere nye reiseråd for nordmenn som ønsker å dra ut av landet. Forsikringsselskapene VG har vært i kontakt med opplyser at reiseforsikringen vil gjelde som vanlig på reiser som følger myndighetenes råd.

– Vi forventer at det vil bli gitt adgang for nordmenn å reise til alle de store europeiske landene. Land som Tyskland, Frankrike, Spania, Italia og Hellas vil ganske sikkert være på listen som vi får presentert i dag, sier kommunikasjonsjef Ole Irgens i Tryg Forsikring til VG.

Etter det VG forstår vil UD fredag gi grønt lys for turister fra EØS- og Schengen-land å komme til Norge uten å måtte gå i karantene, men det vil kun gjelde folk fra land som tilfredsstiller smittevernforskriftene fra FHI.

BIENVENUE: Lysets by, Paris, ønsker igjen nordmenn og andre turister velkommen. UD gir i dag godkjennelse for reiser til de største landene i Europa. Foto: Christophe Ena / AP

Under pressekonferansen i dag vil kriteriene og listen over hvilke land det gjelder blir presentert.

Listen og land som det blir anledning til å reise til for nordmenn, vil bli oppdatert hver 14. dag. – Men det er viktig å understreke at forhold og smittesituasjonen kjapt kan forandre seg, da vil reglene igjen bli forandret. Dette er er viktig at folk er klar over, får VG opplyst.

– Nordmenn bør ikke reise til land som UD fraråder å reise til. Husk at store deler av verden fortsatt er risikabel, sier kommunikasjonsjef Ole Irgens i forsikringsselskapet Tryg til VG.

UD vil i dag klokken 12 offentliggjøre hvilke europeiske land som åpnes for reiser fra Norge fra og med 15. juli. Det vil fortsatt være rødt lys for resten av Europa, og hele verden forøvrig. Det vil si land som UD fraråder nordmenn å reise til.

Reiseforsikringen din vil ikke gjelde dersom du reiser til et land der UD fraråder folk å reise til, sier Ole Irgens i Tryg Forsikring.

Irgens frykter ikke at nordmenn skaper nytt «coronakaos» når grensene mot Europa delvis blir åpnet.

– Vi tror antallet utenlandsreiser vil øke, men det vil trolig være i begrenset omfang, sier han.

– Mange har valgt norgesferie, og det er langt færre flyavganger enn normalt. Samtidig er det en risiko for at land som nå er grønne, kan bli røde igjen gjennom sommeren. Samlet sett tror vi derfor at folk ikke vil panikk-reise til utlandet nå, sier Irgens.

Reiseforsikringen følger myndighetenes reiseråd. Med de nye reiserådene gjelder Trygs reiseforsikring i Norge og i alle land/områder hvor Utenriksdepartementets reiseråd er opphevet på avreisetidspunktet.

STRAND-FERIE: Baracelonas strender tar imot turister igjen, men med de forholdsregler som gjelder og tas i disse covid-19 tider. Foto: LLUIS GENE / AFP

Her er reglene

Forsikringsselskap dekker avbestilling av reiser til utlandet bestilt før 14. mars dekkes så lenge UD fraråder reise på avreisetidspunktet.

Følgende regler gjelder for forsikringsselskapene Tryg og Europeiske:

* Gjelder reiserådet (rødt land) når man bestiller billett, dekkes ikke avbestilling.

* Gjelder ikke reiserådet (grønt land) når man bestiller billett, dekkes avbestilling.

* Gjelder reiserådet (rødt land) ved avreisedato, dekkes ikke reisen av reiseforsikringen.

* Gjelder ikke reiserådet (grønt land) ved avreisedato, dekkes reisen av reiseforsikringen.

* Reiser man til et land hvor reiserådet ikke gjelder (grønt land), og det innføres reiseråd av norske eller lokale myndigheter mens man oppholder seg der, gjelder reiseforsikringen.

– Vi tilpasser forsikringsdekningen etter de reglene og rådene som gjelder. Blir det grønt lys for et land og et område, så gjelder forsikringen som vanlig fra 15. juli. Bestiller man i dag, og det blir rødt lys innen avreise, så dekkes avbestillingen, sier kommunikasjonsrådgiver Andreas Handeland i Europeiske reiseforsikring.

Publisert: 10.07.20 kl. 09:54 Oppdatert: 10.07.20 kl. 10:27

