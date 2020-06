Foto: Frode Hansen

Død person i kum identifisert som savnet kvinne

Politiet sier de kan bekrefte at det er Jeanette Wig Steen som ble funnet på Vår Frelsers gravlund i Oslo 17. juni 2020.

Nå nettopp

17. juni gjorde politiet funn av levninger etter en død person ved Vår Frelsers Gravlund. Med bakgrunn i en savnetsak hadde politiet antagelser om identiteten til avdøde.

Nå bekrefter politiet i en pressemeldingen at det er Jeanette Wig Steen som er funnet. Hun har vært savnet siden 2017.







Det var opplysninger fra en mann i 50-årene som ledet til funnet av levningene. Politiet opplyser at dødsårsaken ikke er fastslått og at det per nå ikke opplysninger i saken som tilsier at døden skyldes en kriminell handling, mener politiet.

– En person er imidlertid fortsatt mistenkt for å ha fraktet og plassert henne på funnstedet, skriver politiet.

I pressemeldingen opplyses det at familien ber om ro og ønsker ikke å bli kontaktet av mediene.

– Familien til Jeanette Wig Steen har hele tiden vært åpen om hennes livssituasjon og at hun har vært savnet. De er lettet over at hun er funnet, og takknemlig for jobben som er gjort, heter det i en uttalelse politiet gjengir på vegne av dem.

Publisert: 23.06.20 kl. 13:35

Les også

Mer om Krim

Fra andre aviser