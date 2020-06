FLYSELSKAP: Regjeringen sier at det har vært kontakt mellom Norge, Sverige og Danmark om enkeltselskaper i flybransjen, men vil ikke si om det gjelder SAS. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Ap, SV, Sp og Rødt positive til statlig SAS-løsning

Arbeiderpartiet sier at den norske regjeringen burde svart positivt på signaler fra Danmark og Sverige om å gå inn i SAS.

Nå nettopp

– Luftfarten er i en veldig vanskelig situasjon. Når vi er over dette må vi fremdeles ha norske og skandinaviske flyselskaper. Så har den svenske og danske regjeringen signalisert at de er interesserte i å gå inn i sterkere grad i SAS, og de har signalisert at Norge bør være med på det, sier Arbeiderpartiets transportpolitiske talsperson Sverre Myrli.

– Norge burde respondert positivt, sier han.

les også LO-sjefen ber Solberg redde SAS: – Kan ikke vente

Han sier at det ikke er et poeng i seg selv for Arbeiderpartiet at Norge skal eie et flyselskap, men at signalene fra bransjen nå er at det er begrenset med vilje fra andre investorer til å gå inn.

Det gjør det aktuelt med en statlig løsning for SAS.

– Det jeg kan bekrefte er at Arbeiderpartiet fra partifeller har fått signal partiveien. De sier at de er interessert i å være med på å redde SAS, og de mener at Norge bør være med på det, sier Myrli.

TRANSPORT: Sverre Myrli i Arbeiderpartiet. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Bekrefter kontakt

Regjeringen bekrefter overfor VG at det har vært kontakt mellom de tre skandinaviske landene om flybransjen og enkeltselskaper.

Men på direkte spørsmål fra VG vil de ikke si om dette gjelder SAS.

– Det er naturlig at det har vært kontakt mellom staten og de som påvirkes sterkt i en slik situasjon, herunder flyselskaper - inkludert SAS. Staten har også hatt dialog med NHO Luftfart og den svenske og danske staten, skriver kommunikasjonsrådgiver Camilla Bredde Pettersen i Nærings- og fiskeridepartementet i en e-post.

– Samtalene med de sistnevnte har dreid seg om situasjonen for flybransjen generelt og for enkeltselskaper, skriver hun videre.

UTFORDRER REGJERINGEN: Næringsminister Iselin Nybø (V) med statsminister Erna Solberg (H) og barne- og familieminister (i permisjon) Kjell Ingolf Ropstad (KrF). Foto: Helge Mikalsen

LO-sjef Hans-Christian Gabrielsen ba i et intervju i VG tidligere torsdag statsministeren Erna Solberg (H) om å redde SAS.

Statsministerens kontor viser til Næringsdepartementet, ledet av Iselin Nybø (V), for å svare. De sier at staten har bidratt til nye permitteringsregler, stilt en garantiordning til rådighet og kjøpt flyruter.

Regjeringens tiltak Nærings- og fiskeridepartementet, ved kommunikasjonsrådgiver Camilla Bredde Pettersen, svarer følgende på LO-sjefens krav til statsministeren og kontakt med nabolandene: «Flybransjen har vært og er i en krevende situasjon. Det er naturlig at det har vært kontakt mellom staten og de som påvirkes sterkt i en slik situasjon, herunder flyselskaper - inkludert SAS. Staten har også hatt dialog med NHO Luftfart og den svenske og danske staten. Samtalene med de sistnevnte har dreid seg om situasjonen for flybransjen generelt og for enkeltselskaper. Den norske staten har bidratt gjennom blant annet nye permitteringsregler og stilt en garantiordning til rådighet for luftfarten. Garantiordningen er betydelig, samtidig som staten sørge for at risikoen for tap av fellesskapets verdier ikke blir for høy. Staten kjøper også flyruter fra selskapene. Om det blir aktuelt med flere tiltak for luftfarten, eller andre deler av økonomien, vil vi komme tilbake til dersom det blir aktuelt.» Vis mer

Vil ikke kjøp SAS

Opposisjonen er ikke samstemt i synet på SAS.

Frp vil ikke følge Senterpartiet, som vil at Norge kjøper seg opp i SAS. MDG vil først gjøre en vurdering over sommeren.

– Vil du kjøpe SAS?

– Nei, takk, sier Hans Andreas Limi i Frp.

HØFLIG: Hans Andreas Limi i Frp vil ikke kjøpe SAS. Foto: Frode Hansen

– Jeg synes ikke vi skal bruke skattebetalernes penger på å gå inn på eiersiden i et flyselskap. Stortinget har vedtatt mange ordninger for å hjelpe flyselskap og kritisk infrastruktur, sier han.

Han sier at Frp kan diskutere å utvide dagens ordninger.

– Vi burde heller se å om skal utvide eller forlenge de ordningene som gjelder. Det er det vi bør diskutere. Ikke direkte kjøp hvor vi tar en risiko som eier av selskapet med vår felles kapital, sier han.

les også Senterpartiet vil at Norge kjøper seg opp i SAS

Statlig løsning

SV og Rødt er positive til en statlig løsning fra Norge for SAS.

– SV var eneste parti som gikk mot det statlige nedsalget av SAS i 2016. I dagens situasjon er det enda mer aktuelt at staten kjøper seg opp igjen, sier Torgeir Knag Fylkesnes i SV.

– Både SAS og Widerøe er aktuelle. Det vil sikre kritisk infrastruktur og kompetanse, og gir muligheter til nye industrimuligheter for grønn luftfart.

Rødt mener at et statlig eierskap må brukes aktivt.

– Vi er positive til kravet fra LO. Men da er det viktig at statlig eierskap brukes aktivt for å sikre samfunnskritiske flyruter og arbeidstakernes rettigheter i det som er nødt til å bli en omstilling av flybransjen i møte med klimaendringene, skrive nestleder Marie Sneve Martinussen i en tekstmelding.

SE VIDEO: Verdens største el-fly er på sin aller første flytur.

Publisert: 25.06.20 kl. 20:14

Fra andre aviser