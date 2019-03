SNAKKER OM KRISEN: VG møtte Norwegian-sjef Bjørn Kjos på Fornebu mandag. Foto: Helge Mikalsen/VG

Norwegian-Kjos: Slik skal vi løse Max-krisen

Med tre nye milliarder på bok er Bjørn Kjos (72) klar for å håndtere Boeing MAX-krisen.

Oppdatert nå nettopp







– Selvsagt går det inn på meg. Jeg liker ikke at fly blir satt på bakken, enten det er Dreamlinere eller MAX-er. Vi liker ikke i det hele tatt at det er ting det stilles spørsmål ved når det gjelder sikkerhet. Vi har og skal ha 100 prosent safety, ikke 99, sier Norwegian -sjefen.

Etter to fatale flystyrter med samme flytype som selskapet eier 18 av og har bestilt ytterligere 92 av, tar han imot VG for et intervju.

VG har fått om lag 20 minutter med Norwegians administrerende direktør i selskapets lokaler på Fornebu.

Problemene har tårnet seg opp i Norwegians hovedkontor de siste årene:

Selskapet hadde store innkjøringsproblemer med de nye Boeing 787 Dreamliner-flyene på langdistanserutene. Å være «Kjosfast» ble et begrep. Sommeren 2017 var det pilotmangel som førte til nye kanselleringer og sinte kunder. I fjor ble det kjent at Norwegian må bytte ut motorene på alle 21 Dreamliner-flyene de har i langdistanseflåten.

MÅ OVERBEVISE: – Hvordan skal du overbevise folk om at det er trygt å fly med MAX-flyene? - Da er nok softwaren det mest gjennomtestede systemet blant alle fly. I det øyeblikket vi flyr, er flyet trygt, sier Kjos. Foto: Helge Mikalsen

Søndag 10. mars styrter en Boeing 737-maskin fra Ethiopian Airlines, kort tid etter at flyet har tatt av fra flyplassen i Etiopias hovedstad Addis Abeba. Alle de 157 om bord omkom, blant dem norske Karoline Aadland.

Flystyrten ses straks i sammenheng med en lignende styrt i Indonesia fem måneder tidligere. Da styrtet et Boeing 737 MAX-fly fra flyselskapet Lion Air seks minutter etter at det tok av fra flyplassen i Jakarta, Indonesia. 189 mennesker døde.

Dersom Max-flyene fortsatt står på bakken ved påsketider, når selskapet trenger ekstra kapasitet, vil Norwegian leie inn ekstra fly.

– Vi leier inn fly for at alle skal komme frem dit de skal, forskjellen er kanskje bare at noen vil måtte fly Boeing 787-fly, altså Dreamlinere. Selv med MAX-flyene ute av drift har vi en regularitet på litt over 96 prosent, mot normalt 99. Eksempelvis hadde vi i mars 156 flighter som vi ikke fløy, av mange tusen. For SAS var tallet 170, sier Bjørn Kjos med sitt bredeste glis.

VIL LEIE INN FLY: Bjørn Kjos sier de skal leie inn ekstra fly for å erstatte Max 8-flyene om de fortsatt står på bakken ved påske. Foto: Helge Mikalsen/VG

Han tar det for gitt at Boeing tar regningen for innleie av fly.

– Ja, det gjør jeg. Vi skal snakke med dem i neste uke. Men økonomisk er vi ikke i nærheten av det megaproblemet vi hadde på Dreamlinerne. Å finne erstatningsfly for MAX-fly på kortdistanse, er langt enklere enn på langdistanse.

De parkerte Max-flyene står på bakken, litt her og der, forteller Kjos. Han ønsker flyene i trafikk så fort som mulig.

Se under: Slik virker systemet som kan ha forårsaket flyulykkene:

– Men ikke før de er ferdig sertifisert. Vi kan ikke sette dem i trafikk før de har oppdatert det de (Boeing, red anm.) driver med nå, sier Kjos.

Hvor lang tid det vil ta, vet han ikke. Men at han misliker situasjonen sterkt, det legger han ikke skjul på.

Norwegian har ikke hatt merkbare nedgang i billettbestillingen, understreker han, mange bekymrede flypassasjerer har tatt kontakt.

– Det er betimelige spørsmål de har. Men nå flyr vi ikke MAX-flyene akkurat nå.

– Det samme systemet sitter på alle moderne fly, enten de er fra Boeing eller Airbus. I prinsippet er systemene er identiske, men de har ulik software.

Fakta om Boeing 737 MAX-saken og Norwegian Søndag styrtet 10. mars 2019 styrtet samme flytype, rett etter at et Ethiopian Airlines-fly tok av fra flyplassen i Etiopias hovedstad Addis Abeba. Alle de 157 om bord omkom, blant dem norske Karoline Aadland. Årsaken til ulykken etterforskes, og de svarte boksene er sendt til Frankrike for analyse. I oktober 2018 mistet 189 mennesker livet da et 737 MAX-fly fra Lion Air styrtet i Indonesia. Det samme flyet var dagen før nær ved å styrte. En pilot som egentlig hadde fri og tilfeldigvis satt i cockpiten fikk avverget styrt. Begge flyene styrtet kort tid etter avgang, og ulykkene ses i sammenheng. Det mistenkes at årsaken ligger i dataprogrammet MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System). Systemet dytter automatisk flyets nese nedover for unngå at det skal steile. MAX-flyene ble utstyrt med systemet fordi de er konstruert med større motorer og en annen balanse i flyet. MCAS skal sørge for å opprettholde flyets balanse i luften. Dersom MCAS får feil informasjon fra sensoren, kan flyet bli presset kontinuerlig nedover. MAX-fly har systemer som skal varsle om avvik som kan føre til at flyet steiler, men Norwegian valgte å droppe den ekstra varsellampe i førerkabinen. Samtlige Boeing 737 MAX-fly er satt på bakken. Transportdepartementet i USA har startet føderal gransking av godkjenningen som luftfartsmyndigheten FAA ga til Boeings 737 MAX-fly. Boeing jobber for å få 737 MAX på vingene igjen. En programvareoppdatering er klar til å rulles ut, ifølge nyhetsbyrået AFPs kilder. Ifølge kilder skal flyprodusenten snart presentere denne for testing hos amerikanske flyselskaper. Oppdateringen er ennå ikke godkjent av den amerikanske luftfartsmyndigheten FAA, som har gitt Boeing frist til april med å oppgradere systemet. Før ulykken i Etiopia var det rundt 370 passasjerfly av typen Boeing 737 MAX i drift i verden. Over 5.000 er i bestilling. Norwegian har 18 Boeing 737 MAX-fly. Selskapet har bestilt ytterligere 92 fly. Norwegian er det femte største lavprisselskapet i verden med over 37 millioner reisende i 2018. Selskapet opererer over 500 ruter til mer enn 150 destinasjoner i Europa, Nord-Afrika, Midtøsten, Thailand, Singapore, Karibia, USA og Sør-Amerika. Flyflåten er på rundt 170 fly med en gjennomsnittsalder på 3,8 år. (Kilder NTB, AFP, Norwegian) Vis mer vg-expand-down

BIG BUSINESS: Norwegians ønske om verdensherredømme har kostet enorme summer. I 2008 hadde selskapet 40 fly. I dag teller parken 170, og mange fly er i bestilling. Selskapet er tynget av gjeld, og ved inngangen av året var kassa nesten tom. Nå har Kjos tre nye, blanke milliarder kroner å rutte med. Foto: Helge Mikalsen

25.03.19 14:32 Oppdatert: 25.03.19 15:11