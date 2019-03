NESTLEDER: En av disse to, Torgeir Knag Fylkesnes og Kari Elisabeth Kaski, blir SVs nye nestleder. Foto: NTB Scanpix og TORE KRISTIANSEN

Dødt løp før valgthriller i SV

Lørdag skal SV velge ny nestleder. Kampen står mellom Torgeir Knag Fylkesnes, som har støtte i flest fylker, og Kari Elisabeth Kaski, som har mye støtte i de største fylkene.

Dermed er det svært åpent hvem som blir Snorre Valens etterfølger i nestledervalget som avgjøres på SV-landmøtet på Gardermoen i helgen.

I Viken, SVs nest største fylkeslag med 24 delegater, er det særlig jevnt. Begge kandidatene har presentert seg der, uten at ledelsen har pekt på en av dem.

– For Viken tror jeg ikke det er en felles forståelse, men relativt jevnt. Vi er en stor delegasjon, og begge får nok en god del stemmer, sier fylkesleder Rannveig Kvifte Andresen, som selv ikke har bestemt seg for hvem hun vil gå for.

Nestledervalget i SV *Det er 209 delegater som skal stemme over hvem som skal bli SVs nye nestleder. * Totalt fordeles 165 delegater på fylkeslagene. Delegatene er fordelt utifra de gamle fylkesgrensene med 19 fylker, men de nye fylkene utgjør delegasjonene. *Delegatene er fordelt etter betalte medlemskap, slik at fylker med flere SV-ere har flere delegater. De to som har flest delegater, er Oslo som har 30, og Viken som har 24. * VGs oversikt viser kun hvilke fylker det ligger an til å bli flertall for en av kandidatene - alle delegatene er fristilt til å stemme på hvem de vil, og må ikke stemme det samme som de andre i fylket. *Resten av delegatene er landsstyret, og sentralstyret der ledelsen også sitter. Vis mer vg-expand-down

VG har snakket med alle SVs fylkesledere, i tillegg til fylkeslederne fra de gamle fylkeslagene som slås sammen – bortsett fra Vest-Agder, som VG ikke har lyktes med å få kontakt med tirsdag kveld.

Alle delegatene til landsmøtet er fristilte i valget. Men VGs opptelling, viser at lederne i Agder, Finnmark, Troms, Hordaland, Nordland, Rogaland, Telemark og Sogn og Fjordane mener det er et flertall som ønsker seg Fylkesnes hos seg. I Oslo, Møre og Romsdal og Vestfold, tror lederne flertallet heller mot Kaski.

Samtidig som Agder SV heller mot Fylkesnes, har tidligere fylkesleder Harald Bjørløw i Aust-Agder selv landet på Kaski. Fylkeslederne i gamle Østfold og Buskerud (Viken), og Oppland og Hedmark (Innlandet) , ønsker seg også Kaski, men kan ikke si om det er noen som ligger an til å få et flertall.

– Det er delt, og det er fortsatt flere som ikke har tatt en endelig beslutning, sier fylkesleder Karin Wiik i Innlandet, som selv ikke har bestemt seg helt ennå.

NESTLEDERE: Partileder Audun Lysbakken i SV, flanket av dagens nestlede Snorre Valen og Kirsti Bergstø. Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Miljø- og distriktspolitikk

Audun Lysbakken har vært klar på at han ikke vil ta stilling til hvilken kandidat han vil skal vinne, og at begge er gode kandidater for partiet. Alle fylkelederne er også enige om at begge er gode kandidater.

Kaski har vært partisekretær og er valgt inn på Stortinget for Oslo, men er fra Finnmark. Fylkesnes er stortingsrepresentant for Tromsø.

De som ønsker seg Kaski, trekker frem hennes arbeid med miljøpolitikk, at hun var vist seg svært god på organisasjonsbygging, og at man bør ha flere kvinner inn i ledelsen. De som ønsker seg Fylkesnes, trekker frem at han breier ut partiet på nye områder i nærings- og distriktspolitikken.

Fylkesnes sterkest i nord

I Finnmark forteller fylkesleder Silja Støyva Arvola at nesten alle lokallagene har gitt tilbakemelding på hvem de ønsker, og at de alle har landet på Fylkesnes. Hun begrunner det med at han er den kandidaten som er mest oppdatert på hva som skjer i Troms, Finnmark og i distriktsnorge.

Fylkesleder Christian Torset i Nordland understreker at delegatene er fristilt, men sier han regner med at de fleste lander på Fylkesnes.

– Vi ser at Torgeir har en unik evne til å utvikle ny politikk på områder der vi ikke har vært så synlige. Det gjelder næringspolitikk, primærnæringer, resursforvaltning og distriktsperspektivet. Alt dette under paraplyene rettferdig fordeling og miljø.

Troms, Nordland, Agder, Hordaland, Rogaland og Trøndelag, var alle med på å spille inn Fylkesnes. Men også personer fra disse SV-lagene kan lande på Kaski.

– Vi har også noen som går for Kari Elisabeth – men et stort flertall går for Torgeir. Begge bygger opp partiet på ulike vis, sier fylkesleder Siv Furunes i Trøndelag.

Ifølge gruppeleder i Telemark SV, Ådne Naper, vil alle delegatene fra Telemark Stemme på Fylkesnes. I Sogn og Fjordane ligger han også an til flertall.

– Kaski kan bygge videre på organisasjonen

I SVs største fylkeslag ligger Kaski best an. Det kan få stor betydning på landsmøtet, der fylkenes delegater varierer fra Møre og Romsdals 8, til Oslos 30.

– Jeg opplever at støtten hennes i Oslo-delegasjonen er veldig sterk, sier fylkesleder Sunniva Holmås Eidsvoll.

Hun mener man må ha en som er særlig god på klima i i ledelsen. Hun trekker også frem kjønnsbalansen, og mener SV må gripe sjansen til å få en ny kvinne inn i ledelsen.

Fylkesleder Kim Thoresen i Møre og Romsdal, der Kaski også ligger best an, kaller henne et organisatorisk geni.

– Hun er en som kan bygge videre på organisasjonen, sier han, og viser samtidig til at hun har klart å innfri alle roller hun har fått i partiet godt.

I Vestfold går pilen i motsatt retning fra Telemark, som fylket har blitt sammenslått med. Der heller den mot Kaski, men fylkesleder Grete Wold har ikke bestemt seg ennå.

