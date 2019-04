KRITISK: Ståle Matre var avhengig av pengespill. Foto: Jørgen Braastad, VG

Ståle Matre (45) var spillavhengig: – Myndighetene har sviktet

– Myndighetene har hittil sviktet i kampen mot spillavhengighet, sier Ståle Matre (45). Han mener strengere regulering kunne hindret hans egen tragedie.

I VG lørdag fortalte advokaten og småbarnsfaren Ståle Matre fra Haugesund historien om hvordan han kunne spille bort fire millioner kroner på ett år, og gjøre seg skyldig i bedrageri for å finansiere spillingen. Han er dømt til 60 dagers fengsel og 420 timers samfunnsstraff.

– Jeg er lei meg for å ha løyet for bankene og er innstilt både på å ta straffen min og forsøke å gjøre opp for meg. Men jeg har også klare meninger om myndighetenes innsats på dette området. Hittil har de sviktet totalt, mener Matre.

Han ser positivt på at regjeringen nå har sendt et lovforslag ut på høring.

–Men det er veldig viktig at de fortsetter å holde trykket oppe og ikke er for forsiktige med spillindustrien og den lobbyvirksomheten de bedriver, sier Matre.

– Passive

Han mener regjeringen har ventet altfor lenge med regulering av spillselskapene og deres markedsføring.

– Det samme gjelder forbrukslånsindustrien. At den har fått lov til å operere uten kvalitetssikring har ført til en sterkt urovekkende gjeldsgrad i Norge og mange personlige tragedier. Med strengere regulering hadde mye sett annerledes ut for min egen del også, tror Ståle Matre.

Opplever pågang av spillavhengige: – Mange norske leger mangler kunnskap

– Jeg synes det er utrolig at spillselskapene får operere som banker med kredittkort. Hvis du prøver å komme deg ut av spillingen, kaster de pengene etter deg for å få deg inn igjen. Det at de kan sette 1000 kroner rett inn på kontoen din er jo som om vinmonopolet skulle kjøre hjem til en alkoholiker med sprit, sier Matre.

Kritisk til regjeringen

Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti har også vært kritiske til det de mener er regjeringens passivitet i spillpolitikken, og fikk i mai i fjor gjennom et stortingsvedtak med en rekke innstramminger. Det er dette regjeringen nå har fulgt opp. Hensikten er å stanse utenlandsk pengespillreklame som formidles på TV, både lineært og via strømmetjenester. Lovendringen vil også ramme Discovery og Nent-gruppens kanaler, som sendes fra utlandet.

Regjeringen ønsker også at Lotteritilsynet utreder et forslag om såkalt DNS-varsling, som vil sikre at brukere som går inn på nettsidene til utenlandske pengespillselskaper informeres om at disse spillene ikke er lovlige i Norge.

– Det var på høy tid at regjeringen fulgte opp vedtaket, sier Anette Trettebergstuen (Ap), som er nestleder i familie – og kulturkomiteen på Stortinget.

KRITISK: Regjeringspartiene har virket uinteressert i å kjempe mot dette store samfunnsproblemet, Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

At vi har fått en kulturminister fra Venstre har ikke gjort situasjonen bedre, mener Trettebergstuen.

– De ønsker seg mindre regulering og stemte imot stortingsforslaget. Selv om regjeringsplattformen tar til orde for å bevare Norsk Tippings monopol, slik opposisjonen også ønsker, har Venstre programfestet at de ønsker et prøveprosjekt for lisensordning på utenlandske nettspill, sier Trettebergstuen.

Andre har også tatt til orde for at en lisensordning er det beste for å styre markedet inn i ryddige former.

– Spillavhengighet er et stort problem som vokser i omfang, og har livsvarige konsekvenser for dem som blir fanget av det. Vi kan ikke passivt sitte å se på at dette skjer, for det ødelegger mennesker og uthuler spillmonopolet, sier Trettebergstuen.

– Høy prioritering

Kulturminister Trine Skei Grande mener at regjeringen prioriterer kampen mot spillavhengighet høyt.

– Vi finansierer forskning og behandlingstilbud. Vi stiller sterke krav i lovene og forskrifter som aktørene i bransjen må forholde seg til, og nå jobber vi med DNS-varsling som innebærer at når norske spillkunder går inn på nettsider for utenlandske spillselskaper vil de få opp en melding om at siden er i strid med norsk lov. Vi har også foreslått innstramminger i reklame for pengespill, slik at norske tv-selskaper som sender fra utlandet ikke lenger kan vise disse, sier Grande til VG.

KULTURMINISTEREN: Trine Skei Grande på lokalavisenes landsmøte sist helg. Foto: Mattis Sandblad

– Men Venstre vil egentlig ha mindre regulering?

– Som kulturminister forholder jeg meg til regjeringsplattformen. Der har vi slått fast at vi skal videreføre enerettsmodellen og føre en politikk som legger til grunn det sosiale ansvaret og hensynet til spillavhengige.

– Hva mener du om en lisensordning for utenlandske nettspill?

– Et flertall på Stortinget konkluderte i 2017 med at enerettsmodellen er den modellen som fungerer best i dagens situasjon. Om en lisensmodell skulle bli aktuelt i fremtiden, vil krav om ansvarlighet være en del av diskusjonen på hvordan modellen skal se ut, sier Grande.

Ber Norsk Tipping ta ansvar

Ståle Matre mener at det også bør settes grenser for monopolisten Norsk Tipping, som i dag får reklamere lovlig og lager TV-underholdning av Lotto-spill.

Norsk Tipping har satt maksgrensen for hvor mye hver enkelt kan spille for til 20.000 kroner i måneden.

– Jeg mener grensen ikke burde vært høyere enn 2500 kroner. Slik Norsk Tipping fungerer nå, med tippemidlene, blir det å ta fra de fattige, som spiller, og gi til de rike, som benytter seg av kulturtilbudene, mener Matre.

VIL GI RÅD: Etter å ha mistet jobben som advokat, er Ståle i ferd med å starte for seg selv, fra kjellerleiligheten til faren. Foto: Jørgen Braastad

Lill-Tove Bergmo i foreningen Spillavhengighet Norge er enig.

– Politikerne er opptatt av hvor mye som genereres til idretten gjennom tippemidlene at de ikke ser at Norsk Tipping også er et problem. Mange av dem som henvender seg til oss med store problemer begynte med spillene til Norsk Tipping før de havner hos de uregulerte. Det føles ikke bra at midlene til idretten kommer fra familier som sliter. Som om det er greit at en familie går på dunken så lenge nabogutten får ny fotballdrakt, sier Bergmo.

– Vi har likevel sagt at vi støtter et monopol, så lenge de uregulerte selskapene stoppes. Men foreløpig er det blitt gjort lite.

– Vi ønsker å forebygge

Norsk Tipping mener at det å stimulere til lotterispill som Lotto, til fordel for nettkasino, er forebyggende i seg selv, siden lotterier i liten grad skaper problemer.

– Og det er i hovedsak dette vi markedsfører. Omfanget av markedsføring er på et nivå som er nødvendig for å samle spillerne om det regulerte tilbudet, slik oppdraget er, sier Tonje Sagstuen, direktør for Ansvarlighet, samfunn og kommunikasjon i Norsk Tipping.

IKKE FOR RIKE: – Spillemidlene fordeles til tusenvis av store og små formål og til frivillig virksomhet over hele landet, og er ikke et gode for de rike, sier Tonje Sagstuen i Norsk Tipping. Foto: Bjørn S. Delebekk

– Vi vet at det aller viktigste forebyggende tiltaket er at kundene selv må sette en grense. I snitt setter kundene grensen på 4500 kroner per måned. Maksbeløpet på 20.000 er i seg selv ikke et tiltak som er forebyggende mot spilleavhengighet, men har til hensikt å gi en minimumsbeskyttelse som hindrer ødeleggende tap på kort tid, sier Sagstuen.

Hun understreker at de alltid er åpne for forslag til forebygging, men mener at det å sette maksgrensen ned til 2500 kroner blir feil.

– Det ville betydd at de som aller mest trenger grenser, ville gått til uregulerte aktører uten grenser og ansvarlighetstiltak. I dag ser vi at ni av ti ikke går til uregulerte selskaper når de stoppes av sin tapsgrense. Det er god forebygging, mener Sagstuen.

