EKTEMANNEN: Det var ektemannen Tom Hagen som kom hjem 31. oktober i fjor og fant trusselbrevet hvor han ble krevd for ni millioner euro i kryptovaluta.

Anne-Elisabeth Hagens familie vurderer dusør

Kan noen som sitter med informasjon om hva som skjedde med Anne-Elisabeth Hagen la seg friste til å fortelle hvis en betydelig pengesum blir lagt på bordet?

Dette spørsmålet har Hagen-familien stilt seg, og den pengesterke ektemannen Tom Hagen og familien vurderer nå om det skal utloves en betydelig dusør for å få informasjon som kan bidra til å løse forsvinningsgåten, etter det VG kjenner til.

Ifølge VGs opplysninger ble dusør diskutert med politiet så sent som denne uken.

– Dusør har vært tema ved noen anledninger underveis i etterforskningen. Politiet opererer ikke selv med dusør. Det er faktisk en samfunnsplikt å bidra med opplysninger som er av betydning for en etterforskning som denne, sier politiinspektør Tommy Brøske til VG.

Han vil ikke kommentere eventuelle konkrete beløp som er diskutert.

– Det vil være helt naturlig at det under diskusjon om man skal utlove dusør, også snakker om dusørens størrelse, sier Brøske.

Tom Hagens bistandsadvokat, Svein Holden, har ingen kommentarer til denne saken.

– Opp til familien

Ifølge VGs opplysninger har ulike dusør-beløp blitt diskutert, deriblant større millionbeløp, men det er uklart om familien nå har landet på en konkret sum.

Brøske opplyser at politiet kun i helt ekstraordinære tilfeller, etter en grundig og kritisk vurdering, kan vurdere å betale for opplysninger.

– Når det gjelder spørsmålet om dusør, er det opp til familien å vurdere om dette er ønskelig. Politiet er en rådgivende part, og har redegjort for fordeler og ulemper ved dusør også i denne saken, sier Brøske.

FORSVUNNET: Politiet vet fortsatt ikke hvor Anne-Elisabeth Hagen er. Hun har vært forsvunnet i snart ett år. Foto: POLITIET

Politiet er restriktive

31. oktober i fjor kom Tom Hagen hjem til tomt hus på Fjellhamar i Lørenskog. Kona var borte og han fant et trusselbrev hvor han ble krevd for ni millioner euro i kryptovalutaen monero. Hvis ikke han betalte, ble det truet med at en video av drapet på kona skulle lastes opp på internett.

Det fremgår klart av brevet at den eller de som står bak forsvinningen, har kunnskap om ektemannens milliardformue, som han gjennom en årrekke har bygget opp gjennom kjøp og salg av strøm samt eiendomsinvesteringer.

I løpet av det siste året etter forsvinningen har familien vært i kontakt med en motpart som angivelig skal stå bak forsvinningen. Kommunikasjonen har foregått via kodemeldinger i kryptovaluta, og sist via en kryptert e-post-tjeneste.

I håp om å få tilsendt et livsbevis betalte familien den angivelige motparten over 10 millioner kroner i sommer, men de har fortsatt ikke fått svar.

Politiet mener det er mest sannsynlig at Anne-Elisabeth Hagen er død, og deres hovedhypotese er at hun har blitt drept.

Politiinspektør Brøske opplyser at politiet i utgangspunktet er restriktive til at det skal utloves dusør, men vil samtidig ikke hindre familien i å ta en slik beslutning.

– Hva er utfordringene med dusør?

– Det er ulike utfordringer med dette. Det mest åpenbare er at det kan motivere personer til å gi falske eller uriktige opplysninger, sier politiinspektør Brøske.

ÅSTEDET: Sloraveien 4 på Fjellhamar i Lørenskog. Anne-Elisabeth Hagen forsvant herfra 31. oktober i fjor. Angivelig skal hun ha blitt bortført og drept. Foto: Jørgen Braastad / VG

Pengemotiv

Siden forsvinningen har politiet fått et enormt antall tips i saken. Å gjennomgå dem har vært et stort arbeid som har krevd mye ressurser.

– Kan det skape ekstraarbeid for politiet?

– Det kan skape merarbeid med å vurdere troverdighet, motiv og sannhetsgehalten i opplysningene, for å nevne tre eksempler. I dette arbeidet er det derfor viktig at sentrale detaljer fra etterforskningen ikke er offentlig kjent, sier politiinspektør Brøske.

– Er det noen oppsider med dusør?

– Et eksempel kan være at personer som kan sitte på sentral informasjon kan la seg motivere av penger til å fortelle noe som de ellers ikke ville fortalt, sier Brøske.

BISTANDSADVOKAT: Svein Holden er Tom Hagens bistandsadvokat, her fotografert i kontorlokalene til Advokatfirmaet Hjort. Foto: Helge Mikalsen / VG

Har vurdert å betale alt

Spørsmålet om det kan lønne seg å utlove en dusør er ikke det eneste økonomiske spørsmålet Hagen-familien har diskutert med politiet i løpet av det siste året.

VG får opplyst at det har vært en fortløpende diskusjon om man ikke bare skal betale hele løsepengekravet. Familiens avgjørelse om å betale en betydelig sum i sommer, var stikk i strid med politiets klare råd.

Politiet har også rådet familien til at de ikke bør utbetale hele løsepengekravet før de får tilsendt et sikkert bevis på at Anne-Elisabeth Hagen er i live, for eksempel i form av video eller bilde.

– Hva tenker politiet om at det har blitt stille fra den angivelige motparten etter utbetalingen i sommer?

– Det er riktig at det ikke er mottatt noen ny henvendelse etter 8. juli. Det ligger videre en forutsetning i spørsmålet ditt som jeg hverken vil bekrefte eller avkrefte. Politiet tenker ikke så mye annerledes enn det vi har tenkt tidligere når det har blitt stille, sier Brøske, og gjentar følgende:

– Denne stillheten er ett av flere momenter i vurderingen med å endre hovedhypotese til drap. Det er påfallende at kontakten er svært begrenset, opphører på den måten den har gjort og at det tilsynelatende er en påfallende liten vilje til å forsøke å få tilgang til det løsepengekravet som er fremsatt, noe som er hele tanken bak en økonomisk motivert bortføring, sier Brøske.

