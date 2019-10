Kvinnens forsvarer: – Hun fikk sjokk, panikk og ble redd

En kvinne (25) og en mann (32) er pågrepet etter at en mann med våpen tok kontroll over en ambulanse i Oslo tirsdag. Kvinnen erkjenner ikke straffskyld, sier forsvarer John Arild Aasen.

Mannen er siktet for drapsforsøk, mens den 25 år gammel kvinnen er i forbindelse med hendelsen siktet for besittelse av våpen. Mens mannen kapret en ambulanse og ble stoppet av politiet på Torshov etter 20 minutters vill jakt, ble kvinnen pågrepet på Sandaker senter.

– Hun har ikke forklart mye om det, bare at hun var med i bilen som gikk rundt. Det var en skrekkelig hendelse for henne, sier kvinnens forsvarer, John Arild Aasen, til VG.

– Hvordan stiller hun seg til siktelsen?

– Hun erkjenner ikke noe straffskyld. Hun har ikke gjort noe galt. Hun har bare sittet på med denne bilen og det er det hele.

– Hvordan forklarer hun da at hun stakk fra stedet?

– Nei, hun fikk sjokk, panikk og ble redd.

Tvillinger skadet

Politiet bekrefter at en kvinne med barnevogn og et eldre ektepar er påkjørt eller måtte hoppe unna ved Sandaker Senter. Kvinnen og barna, som er to tvillinger på syv måneder, ble kjørt til sykehus. Barna er lettere skadd.

Kvinnen er i avhør fra 11-tiden onsdag formiddag.

– Det er hennes rolle som blir sentral, og vi kommer til å be om å få en siktelse og hva slags involvering hun har i saken. Det har vært snakk om brudd på våpenlovgivningen, det er alt vi vet, sier Aasen.

Politiinspektør Grete Lien Metlid sier til VG politiet tar utgangspunkt i at det som ble funnet i ambulansen er narkotika, selv om det kun er gjort innledende analyser. Hun beskriver det som «en stor mengde».

– Det ble funnet narkotika i bilen, hvordan stiller hun seg til det?

– Hun har ikke forklart noe om det til meg, så det vet jeg ikke noe om.

Publisert: 23.10.19 kl. 11:41







