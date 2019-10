Privat Foto: PÅKJØRT OG DREPT: Franske Daisy Maï Tran (28) døde etter å ha blitt påkjørt av en bil i Snartemo i Vest-Agder i sommer.

Mener siktede meide ned Daisy (28) etter fest

SNARTEMO (VG) Mannen i 20-årene, som er siktet for å ha kjørt på og drept Daisy Maï Tran (28), skal ha vært på fest i området hvor ulykken skjedde.

Det var natt til 2. juni i år at franske Daisy Maï Tran og en hennes litauiske venninne ble påkjørt på en grusvei på Snartemo i Vest-Agder. Daisy døde av skadene, mens venninnen ble alvorlig skadet.

– Jeg håper han vil kunne svare på hvorfor han forlot hos på veien den natten, sier den litauiske kvinnen som overlevde til VG, via bistandsadvokat Gunnar Stokke.

Hun er takknemlig for politiets innsats i saken og håper de nå har tatt riktig mann.

Politiet har etterforsket saken siden i sommer. Til tross for gjentatte oppfordringer har ingen meldt seg og innrømmet at de kjørte på de to kvinnene.

Onsdag gikk politiet til pågripelse og siktet en lokal ung mann for uaktsomt bildrap.

Siktede på fest ulykkesnatten

En fest som ble avholdt en fest på en hytte lenger oppe i dalen samme natt har vært sentral i politiets etterforskning. For å komme inn til denne hytta, og noen støler oppe på heia, må man passere en bom som er låst med nøkkel.

Politiet har blant annet undersøkt hvem som har tilgang til å åpne bommen.

Ifølge VGs opplysninger skal den siktede mannen ha vært tilstede på festen som ble avholdt i dalen samme natt som påkjørselen skjedde. Politiet har også siktet ham for promillekjøring.

Mannen i 20-årene er tidligere blitt avhørt av politiet som vitne - uten at det kom noen innrømmelser.

Det er ikke kjent hvordan han stiller seg til siktelsen på uaktsom drap. Siktedes forsvarer, Berit Knudsen, har ikke besvart VGs henvendelser.

– Det er tekniske og elektroniske spor, sammenholdt med taktiske etterforskningsopplysninger, som er grunnlaget for at politiet mener det er skjellig grunn til å mistenke siktede for handlingen, sier politiadvokat Hellek Rue.

Politiet mener de vet hvilken bil siktede brukte i ulykken og har beslaglagt denne.

Tryglet gjerningspersonen om å melde seg

Daisy Maï Tran befant seg i Norge i forbindelse med den internasjonale festivalen The Bivrost Gathering. På grunn av hendelsen ble festivalen flyttet til Kvinesdal, hvor det ble holdt en minnestund for Daisy.

Venner og familie har vært i sorg etter ulykken. I et rørende brev i sommer tryglet avdødes mor gjerningspersonen om å melde seg:

«Jeg ber deg mine knær: gi deg til kjenne, gå og forklar ulykkesforløpet til politiet, godta å bli hjulpet og ikke bær denne fryktelige hemmeligheten hele livet ditt. Vær klar over at din bekjennelse vil la min familie og meg selv endelig begynne å sørge. En Daisy, min Daisy. Corine»

Mannen i 20-årene er siktet for uaktsomt drap, uaktsom grov kroppsskade, brudd på hjelpeplikten og promillekjøring. Strafferammen på uaktsomt drap er fengsel i inntil seks år.

