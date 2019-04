HØYRE SPARK: Venstres Guri Melby sier hun kan trøste Høyre «med at Lofoten uansett aldri ville bli åpnet med Venstre i regjering». Foto: Mattis Sandblad

Venstre refser Høyre for å refse Ap

Venstre mener regjeringspartner Høyre burde juble i stedet for å kritiserer Aps oljevedtak.

Mindre enn 10 minutter siden







Venstres stortingsrepresentant Guri Melby sier hun reagerer på uttalelser fra Høyre på Aps Lofoten-vedtak.

– Jeg ser at en del Høyre-folk reagerer med sinne og sorg over at Ap ikke vil konsekvensutrede. Hvorfor er de så skuffet over at Ap legger seg på regjeringens linje? De burde juble for at Ap nå støtter regjeringens politikk og at regjeringen nå har et enda bredere flertall bak oss i Stortinget, sier Melby.

Flere framtredende Høyre-politikere har gått ut mot Arbeiderpartiet etter partiledelsen tapte kampen om konsekvensutredning i Lofoten . Hun viser blant annet til at Linda Helleland, Stefan Heggelund og Tina Bru alle har alle reagert kraftig på vedtaket.

– Det er synd at Ap ikke griper muligheten og går inn for varig vern mot oljeboring, men fint at de nå støtter helhjertet opp om regjeringens politikk om at Lofoten ikke skal røres.

– Stefan Heggelund (H) er tross alt miljøpolitiker, han trenger ikke å være så trist på oljenæringens vegne i dag. Jeg kan trøste ham med at Lofoten uansett aldri ville bli åpnet med Venstre i regjering, sier Melby.

– Venstre har sørget for vern av LoVeSe siden 2013. Først i samarbeidsavtalen og deretter i regjeringen. Jeg håper Ap neste gang tar steget helt ut og går inn for et varig vern, sier Melby.

– Ingen vil ha oljeboring

I forrige uke besøkte Melby selv Svolvær i Lofoten.

– Disse havområdene er helt unike. Verdens siste store torskestamme gyter der, og verdens største kaldtvannskorallrev ligger utenfor Røst i Lofoten. I fjor vedtok regjeringen en ny nasjonalpark i Lofotodden helt ytterst i Lofoten.

– Ingen av de jeg snakket med i Svolvær ville ha oljeboring der. De vil heller satse på fiskeri og turisme i et av våre vakreste naturområder, sier Melby.

Publisert: 07.04.19 kl. 12:43