Beruset bilist stoppet på veien – nektet for å ha kjørt bil

Politiet fikk melding om en bil som kjørte vinglete, men da politiet stoppet bilen nektet mannen for å ha kjørt.

Nå nettopp







– Det startet med at vi får melding av en person om ser en bil som kjører vinglete og på et fortau i Oslo sentrum. Bilen stanser og en mann går sjanglende ut fra bilen, før han setter seg inn i bilen igjen og kjører videre, forteller operasjonsleder Tor Gulbrandsen ved Oslo politidistrikt.

Kort tid etter stopper en politipatrulje bilen og i førersetet sitter en kraftig beruset mann.

– Vi tok en promilletest av ham som også viste at promillen er sterk, men han nekter for å ha kjørt bilen. Noe som er litt pussig, i og med at vi stanset bilen, han sitter i førersetet og er den eneste personen i bilen. Så det er en åpenbar løgn.

Sjåføren ble tatt med av patruljen for å ta ytterligere prøver og Gulbrandsen sier mannen blir anmeldt for forholdet.

– Oppi dette er en ganske alvorlig sak. Han hadde veldig høy promille og det er åpenbart at han ikke skulle ha kjørt bil. Heldigvis skjedde det ikke noen ulykke. Det er en stor risiko for personskade på han selv og for materielle skader, men ikke minst for personskade for andre når man kjører i påvirket tilstand. Så vi får prise oss lykkelig for at det ikke skjedde en ulykke.

Publisert: 28.03.19 kl. 20:19