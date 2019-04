IKKE FORNØYD: Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i Oslo er oppskaket over noen av funnene om lengden på arbeidsøkter og arbeidsuker for ansatte og private næringdrivende under Stendi-paraplyen (tidligere Aleris). Foto: Frode Hansen, VG

Ap-Raymond ut mot Aleris: Granskere fant snitt-arbeidstid på 108 timer i uken

En granskning av den kommersielle helsegiganten avslørte sammenhengende arbeidstid i over 90 timer og gjennomsnittlig ukentlig arbeidstid på 108 timer.

Nå nettopp







Nå vil byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen (Ap), at det skal ryddes opp.

– Funnene i denne granskingen bekrefter det som Fagforbundet har funnet tidligere, nemlig at selvstendig næringsdrivende erstatter fast ansatte og at det opereres med mangelfulle brudd på arbeidskontrakter og brudd på arbeidsmiljøloven, sier Johansen til VG.

På Ap-landsmøtet vil Raymond Johansen initiere at partiet sentralt tar etter Oslo-modellen og unngår nye kontrakter med private, kommersielle aktører innen helse og omsorg.

les også Saksøkerne vitner i Aleris-saken: – Møtte opp syk på jobb

Granskingen av arbeidsvilkårene for privat ansatte i noen av Oslo kommunes kontrakter med selskapet Stendi (tidligere Aleris), er gjennomført av internrevisjonen og berørte etater. Den omfatter 214 arbeidstakere og 66 selvstendig næringsdrivende.

De ansatte som er kontrollert jobbet i omsorgsboliger innenfor kommunens rammeavtaler og enkeltkontrakter innen psykiske lidelser, utviklingshemning og barnevern.

I 12 av boligene ble det påvist 223 tilfeller av sammenhengende arbeidstid med mer enn 24 timer uten dokumentert hvile, viser rapporten.

Fra rapporten: «De høyeste timeantallene for sammenhengende arbeidstid uten dokumentert hvile som er registrert, er på 92 og 96 timer. Prosjektgruppen anser det som usannsynlig at de aktuelle selvstendig næringsdrivende ikke har sovet noe i løpet av arbeidsperioden, men gruppen har ikke mottatt dokumentasjon på om de har hvilt og eventuelt hvor mye. I kontrollen er det avdekket flere tilfeller hvor selvstendig næringsdrivende har arbeidet 70 timer eller mer i gjennomsnitt i uken. Den høyeste gjennomsnittlige ukentlige arbeidstiden var 108,67 timer. Prosjektgruppen mener det er klart uforsvarlig å arbeide mer enn 24 timer uten hvile. Funnene må derfor karakteriseres som alvorlige,» heter det i rapporten fra Internrevisjonen, Velferdsetaten og Barne- og familieetaten. Vis mer vg-expand-down

les også Aleris-sjefen om oppsigelser: – Lov å gjøre feil

Kontrollen viser at Stendi (Aleris) stort sett overholder reglene om arbeidstid.

Granskerne og internrevisjonen trekker likevel frem at én arbeidstaker arbeidet 17 timer sammenhengende ved syv anledninger.

Videre enkelttilfeller hvor arbeidstakere arbeidet 24, 18, 17, og 16 timer sammenhengende.

Granskerne mener dette er alvorlige brudd på arbeidsmiljøloven, som fastsetter at total arbeidstid ikke kan overstige 13 timer i løpet av 24 timer.

I RETTSSAK: Stendi-sjef Erik Sandøy (tidligere Aleris) vitnet nylig i rettssaken mellom omsorgskonsernet og Fagforbundet i Oslo tingrett. Foto: Helge Mikalsen, VG

Raymond Johansen vil nå forbedre arbeidsforholdene for ansatte i omsorgs-sektoren også på landsbasis.

les også Styreleder vitnet i Aleris-saken: – Surrealistisk å bli saksøkt

– Når det er gjort funn av en arbeidsuke på over 100 timer, er det dramatisk. Det viser at Oslo-modellen har en funksjon innen helse- og omsorgsektoren. Med Oslo-modellen vil det ikke lenger være mulig å erstatte fast ansatte med selvstendig næringsdrivende.

– Derfor har vi tatt initiativ til at modellen også blir innført på nasjonalt nivå på landsmøtet kommende helg, sier byrådslederen.

– Som en zombie på jobb

Granskingen viser også at i 151 tilfeller har det vært sammenhengende arbeidstid med mer enn 36 timer uten dokumentert hvile.

Oslomodellen Krav om bruk av fast ansatte (i all hovedsak) i minst 80 prosent stilling.

Krav om tarifflønn mellom oppdrag i de tilfellene innleid arbeidskraft brukes. Krav om faglærte håndverkere (50 prosent av arbeidende timer innen bygg- og anleggsfag skal utføres av fagarbeidere eller personell med dokumentert fagopplæring).

Krav om at minimum 10 prosent av arbeidende timer utføres av lærlinger i fag med behov for flere lærlinger.

Krav om kun ett ledd i underentreprenørkjeden, her regnes bruk av innleie som ett ledd.

Krav om forhåndsgodkjennelse fra Oslo kommune om bruk av underentreprenør og innleie.

Krav om god norsk for alle nøkkelpersoner i prosjektet.

Krav om HMS-kort fra dag én og registrering i det elektroniske registreringssystemet HMSREG (SELMA). Krav til dokumentert yrkesskadeforsikring.

Krav om lønns- og arbeidsvilkår på samme eller høyere nivå enn allmenngjorte, landsdekkende eller lokale tariffavtaler.

Krav om sporbar betaling til arbeiderens bankkonto, og forbud mot kontant betaling. (Kilder. Oslo kommune, Arbeiderpartiet) Vis mer vg-expand-down

– Med en slik sammenhengende arbeidstid uten hvile og søvn, da går du rundt som en zombie på jobb. Det kan fort få skadelige konsekvenser, påpeker Raymond Johansen.

– Vil dette føre til sanksjoner?

– Det vil bli fulgt opp i hvert enkelt tilfelle. Det kan bli snakk om bøter, brudd på avtalen eller andre konsekvenser, svarer byrådslederen og Ap-toppen i hovedstaden.

les også Mener EØS-motstanden tar fyr hvis Aleris vinner rettssak

Direktør Erik Sandøy i Stendi (tidligere Aleris) hevder byrådsleder Raymond Johansen forsøker å skåre politiske poeng på granskingen.

– Jeg er først og fremst glad kontrollen slår fast at Stendi stort sett overholder reglene om arbeidstid. Vi vil lese rapporten nøye og bruke den i vår videre kvalitetsutvikling. Vi har som alle andre i bransjen for øvrig forbedringspunkter, og vi er positive til slike tilsyn. Som vi grundig har besvart forklart i vårt tilsvar til Velferdsetaten i dette tilsynet, et tilsvar jeg forventer at VG også legger til grunn om dere skriver denne saken, er vi uenige i premissene for å konkludere at det er brudd på arbeidstidsbestemmelsene, skriver Sandøy i en epost til VG.

les også Populistiske Raymond

VIL HA MED STØRE: Raymond Johansen håper å få med seg Ap-landsmøtet i helgen på en nasjonal videreføring av Oslomodellen. Foto: Frode Hansen, VG

Sandøy svarer ikke på VGs spørsmål om enkeltfunn i undersøkelsen - som at den høyeste ukentlige snitt-arbeidstiden var på 108 timer for en selvstendig næringsdrivende som jobbet for selskapet.

I tilsvaret til granskingen, skriver Stendi (Aleris) at en forsvarlighetsvurdering må bygge på konkrete forhold ved den enkelte bolig når arbeidet pågår, som type arbeid, antall beboere, brukerens behov og øvrig bemanning.

Omsorgsselskapet viser til at det kan være perioder uten oppgaver underveis i en vakt slik at det er mulig å hvile.

les også Ap-Raymond nekter private i helsesektoren å bruke konsulenter: – De beriker seg selv

Stendi (tidligere Aleris) påpeker også at det kan skje akutte bemanningsbehov som ikke kan løses på annen måte enn at en og samme person fortsetter et døgnoppdrag.

Stendi mener at flere av de lengre oppdragsperiodene skyldes at selvstendige oppdragstakere har påtatt seg oppdrag ut over hva som er planlagt og tildelt fra Stendi.

Selskapet skriver også at de har en romslig praksis hvor de selvstendig næringsdrivende får fakturere flere timer i tilfeller hvor de har blitt forstyrret i de lengre arbeidsoppdragene.

Publisert: 07.04.19 kl. 09:34