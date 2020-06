SAKSORDFØRER: Hadia Tajik (Ap) kom ut fra Finanskomiteens møte i Stortinget fredag ettermiddag og varslet at komiteen vil holde åpen høring. Foto: MATTIS SANDBLAD, VG

Stortinget: Øystein Olsen må inn til åpen høring

Finanskomiteen på Stortinget vil innkalle sentralbanksjef Øystein Olsen og Julie Brodtkorb, representantskapets leder, til en åpen høring etter det kritiske brevet om Oljefond-ansettelsen.

– Høringen skal holdes 11. august, sier Ap-nestleder Hadia Tajik, som er valgt til Finanskomiteens saksordfører i behandlinger.

Komiteen har fått til behandling det kritiske brevet som Norges Banks representantskap sendte til Stortinget torsdag.

– Jeg tror det er viktig i en sak som dette - som er helt uten presedens - at vi går ordentlig inn i det og ikke kutter noen hjørner, sier Tajik til VG.

Innkaller ikke Tangen

– Er det aktuelt å innkalle finansministeren til disse høringene?

– Det er ting som vi ikke har tatt stilling til. Det er tradisjonelle er å innkalle lederen for representantskapet og lederen for hovedstyret.

– Vil Nicolai Tangen bli innkalt til høringen?

– Det er ikke naturlig å innkalle oljefondsjefen, det er i hvert fall ikke tradisjonelt sånn man gjør det, sier hun.

Kan ikke omgjøre

– Det er en alvorlig sak. Det sier seg selv når man leser brevet fra representantskapet, sier Finanskomiteens leder, Mudassar Kapur (H).

– Vi kan ikke gå inn og omgjøre en ansettelse, eller mene noe om ansettelsen. Vår jobb er å sette oss inn i saken og avgi en innstilling til Stortinget ut fra brevet fra representantskapet, sier Kapur til VG.

ALVORLIG: Mudassar Kapur (H) mener det er en alvorlig sak. Foto: MATTIS SANDBLAD, VG

Kontrolltiltak gjenstår

Representantskapet kritiserte torsdag flere uløste problemstillinger i sitt brev til Stortinget:

Skatteparadis

Interne kontrolltiltak mangler

Arbeidsavtale utenfor rammeverket

«Siden alle avtaler ennå ikke er ferdig utformet, konstaterer representantskapet at det fortsatt gjenstår å etablere tilstrekkelige interne kontrolltiltak», skriver representantskapet i sin oppsummering.

Hans Fredrik Grøvan (KrF) sa til VG fredag at det er aktuelt for Stortinget å be regjeringen gripe inn slik at «de uavklarte forholdene bringes i orden».

Derfor kaller de inn Olsen og Brodtkorb

– Det er tradisjonelt sånn at man innkaller lederen for Representantskapet og lederen for Hovedstyret, altså sentralbanksjefen, sier Hadia Taji til VG.

– Hvem andre kan det være aktuelt å kalle inn?

– Det er først og fremst disse to det er aktuelt å kalle inn.

– Hva blir tema for høringen?

– Finanskomiteen vurderer representantskapets arbeid. Finanskomiteen vurderer ikke ansettelsen av oljefondsjefen. Det er det hovedstyret som tar stilling til.

– Hva ved representantskapets arbeid skal dere vurdere?

- Nå har vi akkurat fått representantskapets brev som redegjør for hvordan de har gått opp løypa knyttet til ansettelsesprosessen. Det Stortinget som har opprettet representantskapet, de er vårt tilsynsorgan. Vi skal ta stilling til om de har utøvd sin oppgave på riktig måte.

– Hva er grunnen til at dere behov for en høring?

– Når vi nå har fått en så uvanlig redegjørelse fra representantskapet i Norges Bank, så er det naturlig at vi går ordentlig inn i det, sånn at prosessen er så grundig og skikkelig som mulig og at det ikke blir noen ubesvarte spørsmål når den er ferdig håndtert av Finanskomiteen, sier Tajik.

Rødt vil i tillegg fremme et representantforslag om at Stortinget også undersøker om sentralbanksjefen har overholdt sine tjenesteplikter, sikrer at Oljefondet blir styrt fra Norge, og at Riksrevisjonen igangsetter en gransking.

Publisert: 12.06.20 kl. 15:05 Oppdatert: 12.06.20 kl. 15:28

