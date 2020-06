SAKSORDFØRER: Hadia Tajik (Ap) kom ut fra Finanskomiteens møte i Stortinget fredag ettermiddag og varslet at komiteen vil holde åpen høring. Foto: MATTIS SANDBLAD, VG

Stortinget innkaller sentralbanksjefen til åpen høring

Finanskomiteen på Stortinget vil innkalle sentralbanksjef Øystein Olsen og Julie Brodtkorb, representantskapets leder, til en åpen høring etter det kritiske brevet om Oljefond-ansettelsen.

– Høringen skal holdes 11.august. sier Ap-nestleder Hadia Tajik, som er valgt til Finanskomiteens saksordfører i behandlinger.

Komiteen har fått til behandling det kritiske brevet som Norges Banks representantskap sendte til Stortinget torsdag.

– Det er en alvorlig sak. Det sier seg selv når man leser brevet fra representantskapet, sier Finanskomiteens leder, Mudassar Kapur (H).

– Vi kan ikke gå inn og omgjøre en ansettelse, eller mene noe om ansettelsen. Vår jobb er å sette oss inn i saken og avgi en innstilling til Stortinget ut fra brevet fra representantskapet, sier Kapur til VG.

Hans Fredrik Grøvan (KrF) sa til VG fredag at det er aktuelt for Stortinget å be regjeringen gripe inn slik at «de uavklarte forholdene bringes i orden».

ALVORLIG: Mudassar Kapur (H) mener det er en alvorlig sak. Foto: MATTIS SANDBLAD, VG

Publisert: 12.06.20 kl. 15:05

