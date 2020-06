REAGERER: Tom Therkelsen utenfor Bamble legevakt tirsdag, hvor han hadde tatt med sin syke far. Foto: Privat

Reagerer på legevakt-regler: – I strid med sunn fornuft og menneskeverd

Tom Therkelsens far ble bedt om å ta temperaturen rektalt på parkeringsplassen utenfor legevakten. Uverdig, mener sønnen, som ble sjokkert over behandlingen.

Therkelsens 68 år gamle far, Karl, er hjertetransplantert og i risikogruppen for covid-19.

I varmen tirsdag fikk Therkelsen mistanke om at faren hadde fått et heteslag, og satte kursen mot Bamble legevakt. Måten han ble møtt på der er han ikke fornøyd med.

Måtte sette foten ned

Han forklarer at han fikk beskjed av de ansatte om at de ikke ville få slippe inn grunnet smittevernsregler på grunn av corona.

Dermed ble faren sittende i bilen ute i solsteken.

– Det ble foreslått at vi skulle ta temperaturen rektalt ute på parkeringsplassen.

Therkelsen forteller at han etter den beskjeden satte foten ned, og at det ordnet seg slik at faren fikk komme inn.

– I verste fall kunne det endt med at han måtte legge seg ned med termometeret i baken i full offentlighet på parkeringsplassen.

Da han kom inn møtte han ansatte i fullt smittevernutstyr, som ga ham beskjed om å ikke berøre noe av smittehensyn, selv om faren slet med balansen og hadde problemer med å holde seg på beina.

– De fulgte noen regler som denne gangen kom i strid med sunn fornuft og menneskeverd, forteller sønnen.

Færre oppsøker helsetjenester

En undersøkelse fra Norsk Koronabarometer viser at hver tredje nordmann sier de unnlater eller utsetter å oppsøke helsetjenester som følge av coronaepidemien.

Therkelsen frykter for at vanlige folk vil kvie seg i møte med helsetjenesten om de blir møtt på samme som ham.

– Jeg er heldigvis erfaren med dette siden faren min har hatt mye sykdom, men det har ikke alle. Allerede i telefonen var de litt avvisende, de kan ikke være så redde for corona at det kan bli farlig for pasienter, for min far kunne det gått fra vondt til verre.

Karl ble etter besøket i Bamble sendt videre til sykehuset i Skien, hvor det ble konstatert en lungeinfeksjon, forteller sønnen Tom. Han opplyser også at de har vært i kontakt med pasientombudet for assistanse til å legge inn en klage.

– Beklagelig

VG har vært i kontakt kommuneoverlege i Bamble, Ander Mølmen, som synes det er beklagelig at pasienten og pårørende føler de har blitt møtt på en ugrei måte.

– Jeg kan ikke kommentere enkeltsaker grunnet personvernhensyn, men generelt er vi opptatt av at folk som oppsøker legevakten skal føle seg godt ivaretatt, sier Mølmen til VG.

– Når en pasient kontakter legevakten kartlegges symptomer som kan være tegn på covid-19 sykdom, vi bruker da samme sjekkliste som Sykehuset Telemark, deretter gjøres det en vurdering av vakthavende lege om pasienten tas imot på vanlig måte eller med smitteverntiltak. Det kan da forekomme at man blir bedt om å vente i bilen til denne vurderingen er gjort, normalt sett dreier dette seg kun om kort tid. Det er ikke prosedyre hos oss om å be pasienter ta temperaturmåling i bil, forteller han videre.

Han sier videre at de vil gjennomgå saken, og at de gjerne imøteser en skriftlig klage fra pasient og pårørende for å kunne gi de en god gjennomgang av det hva som har skjedd.

Publisert: 18.06.20 kl. 18:18

