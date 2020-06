fullskjerm Vibeke Peters sammen med hundene Apollo og Aron nyter utsikten over Falkflågdalen.

Sommervarme over hele landet: Årets hittil varmeste dag målt flere steder

Lørdag har store deler av landet hatt «sydenvær». Utover dagen ble årets hittil varmeste dag målt flere steder i nord, hvor gradestokken viser over 20 varme.

Nå nettopp

Vibeke Peters (54) nyter lørdagen i finværet på hytta i Saltstraumen, cirka 30 minutter fra Bodø der hun bor og jobber. Sammen med mannen Torgeir Halhjem og hundene Aron og Apollo nyter de godt av at hytta ligger nært sjøen.

Like før klokken 17 lørdag er det 24 grader ved hytta, opplyser hun.







– Vi har båt og det er mange turmuligheter, sier hun til VG og legger til at de tilbringer nesten hver helg på hytta, sommer som vinter.

– Vi går mye turer, fisker, rett og slett nyter fredelige omgivelser. Her lader vi batteriene, men vi driver også med vedlikehold av naust, hytte og gressklipping. Ellers sitter vi bare ute, leser og nyter utsikten. Det er nesten så vi glemmer å legge oss når det er så fint vær og lyst hele døgnet, sier hun og legger til:

– Nå håper vi sommervarmen er kommet for å bli. Vi planlegger å tilbringe en del av ferien her hvis været blir bra.

Se billedgalleri fra finværet i Saltstraumen øverst i saken! Alle foto: Vibeke Peters

Sommervarme i hele landet

– Høytrykk preger været i landet lørdag. Det betyr fint vær og gode temperaturer mange steder, også i nord. Det blir 20 grader i Tromsø og enda varmere i indre strøk. Lørdag er den varmeste dagen Tromsø har hatt så langt i år, sier vakthavende ved Vervarslinga på Vestlandet, Magnus Haukeland til VG.

Meteorologene skriver på Twitter at årets hittil varmeste dag er registrert flere steder i Nord-Norge.

– I Sør-Norge er temperaturene på 25–30 grader på enkelte steder på Vestlandet, Østlandet og i Trøndelag. Det er spådd noen byger i Rogaland og Agder lørdag kveld, sier meteorolog Haukeland.

Værmessig er dette en drømmehelg for mange. Fredag sjekket VG temperaturen Sørenga.

– Temperaturene i landet lørdag ligger på samme som fredagens. Trøndelag var varmest fredag, det går mot 30 grader her og på Vestlandet også lørdag.

Værnes i Trøndelag noterte fredag den hittil høyeste temperaturen i Norge med 29 grader.

les også Ekspertene advarer: Unngå disse soltabbene

– På Østlandet er temperaturene rundt 25 grader lørdag. Det vil bli høyere temperaturer på Østlandet neste uke, og både mandag og tirsdag kan gradestokken vise 30 grader, sier meteorologen.

– Er sommervarmen kommet for å bli?

– Store deler av landet vil få varmt og fint vær også i neste uke. Det kan komme noen ettermiddagsbyger i Sør-Norge fra tirsdag og utover i uken. Nord-Norge får litt mer varierende vær. Fra søndag og frem til onsdag blir det kjøligere, ned mot ti grader. Men temperaturen stiger igjen på onsdag, sier Haukeland.

Ligger til rette for tropenatt

Meteorologisk institutt antydet fredag kveld at forholdene lå godt til rette for tropenatt.

Natt til lørdag var det 0,5 grader fra tropenatt. Lysebotn i Rogaland hadde en minimumstemperatur på 19,5 grader. Også natt til søndag vil det være varmt i store deler av Sør-Norge.

– Natt til søndag blir ikke noe kaldere, og under de riktige forholdene kan det bli tropenatt, som det nesten ble natt til lørdag i Rogaland. Også for Kråkenes i Nordfjord var temperaturen over 20 grader nesten gjennom hele natten, men klokken fem kom vestavinden og temperaturen bikket ned fem grader, sier Haukeland

Publisert: 13.06.20 kl. 17:58

Les også

Fra andre aviser