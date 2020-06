FORTSATT SAMLET? Leder Julie Brodtkorb skal torsdag få testet om representantskapet i Norges Bank fortsatt greier å stå samlet om behandlingen av Nicolai Tangens ansettelse som oljefondssjef. Foto: Tore Kristiansen

Brodtkorp åpner for historisk brev om Tangen-saken

Torsdag skal Norges Banks representantskap behandle Tangen-saken. Det kan ende med et ekstraordinært utfall.

To ganger har Norges Banks kontrollorgan, representantskapet, stilt spørsmål og kommet med klare innvendinger til ansettelsesprosessen som hovedstyret i Norges Bank har gjennomført i forbindelse med ansettelsen av Nicolai Tangen som oljefondssjef.

Førstkommende torsdag er det tredje gangen de behandler Tangen-saken.

Hvis representantskapet torsdag fortsatt ikke er fornøyd med svarene de har fått fra sentralbanksjef Øystein Olsen og hovedstyret i Norges Bank, kan kontrollorganet velge å sende et brev til sin oppdragsgiver, Stortinget:

I sentralbanklovens paragraf 4–1 står det at «Representantskapet skal minst én gang årlig legge frem for Stortinget sin uttalelse om tilsynet med Norges Bank».

«Minst én gang årlig» er de sentrale formuleringene: Det betyr at representantskapet har åpning for å legge frem for Stortinget mer enn den årlige meldingen som de vanligvis sender til Stortinget.

– Brev nå eller neste år

Leder Julie Brodtkorb (H) i representantskapet bekrefter at det er en problemstilling.

– Vi behandler saken i vårt ordinære møte torsdag der dette er en av 25 saker.

– Er det aktuelt å sende en vurdering til Stortinget før den årlige rapporten?

– Det er opp til representantskapet å behandle saken og eventuelt bestemme om saken skal rapporteres på i et brev til Stortinget nå, eller på ordinært vis i vår årlige rapport som i så fall er våren 2021.

– Mener du det er mulig for offentligheten å vente i ett år på å få vite hva representantskapet har hatt av endelige vurderinger i en så omstridt sak?

– Jeg har ingen private meninger, men avventer hva representantskapet vedtar.

«Minst én gang årlig» en formulering som har vært en del av loven siden 2010. Men den har ikke vært brukt:

– Så langt har det i perioden 2010–2019 ikke vært rapportering utenom årsrapporter, bekrefter leder Jan Frode Jakobsen i representantskapets tilsynssekretariatet overfor VG.

Det er ingen henvisning i sentralbankloven til hva en eventuell rapportering utenom årsrapport skal inneholde.

Da representantskapet oversendte sine merknader til Norges Banks hovedstyre 11. mai, vakte de oppsikt, fordi de i realiteten stilte tøffe krav til hovedstyret i Norges Bank.

Sentrale punkter

Her er noen av de sentrale formuleringene representantskapet fremmet:

1. «Direkte og indirekte vil Tangen fortsatt være hovedeier og ha stemmekontroll i AKO Capital selv om han ikke mottar økonomisk utbytte i tiden han er ansatt i NBIM. For representantskapet er det viktig at Tangens fremtidige økonomiske interesser og struktur på hans eierskap organiseres slik at risiko for interessekonflikter mellom SPU og daglig leder for NBIMs personlige interesser elimineres i hele ansettelsesperioden og i rimelig tid etter fratredelse».

Det kompromissløse ordet i representantskapets formulering her, er at risiko for interessekonflikter mellom oljefondet (NBIM) og om Tangens personlige interesser skal «elimineres».

Representantskapet skal torsdag vurdere om risikoen for interessekonflikter er eliminert gjennom ansettelsesavtalen som Norges Banks hovedstyre enstemmig inngikk med Tangen 27. mai.

2. «Representantskapet mener det er svært uheldig at det på den ene siden er gitt uttrykk for at Tangen skal bryte alle bånd til AKO-systemet, samtidig som fremlagt dokumentasjon fra Tangens advokatforbindelse viser at han fortsatt er hovedeier og har stemmekontroll i AKO Capital. Tangens advokatforbindelse gir også uttrykk for at 100 prosent skattefritak for gaver til Tangens veldedige formål, AKO Foundation, er vesentlig for organiseringen fremover. Representantskapet mener disse forhold viser at Tangen ikke bryter alle bånd til AKO-systemet».

Representantskapet skal torsdag vurdere om Tangens bånd til AKO-systemet er tilfredsstillende brutt.

3. «Representantskapet noterer seg at Tangen personlig ikke skal motta renter, utbytte eller annen økonomisk avkastning fra investeringene i egne selskaper i AKO-systemet så lenge han er daglig leder for NBIM. Eierpostene skal likevel videreføres og således være intakte når Tangen fratrer stillingen som daglig leder foi-NBIM. Tangen vil derfor ha interesser i AKO-systemet mens han er ansatt som daglig leder for NBIM».

Representantskapet skal torsdag ta stilling til om det fortsatt er slik at han vil ha interesser i AKO-systemet, mens han er oljefondssjef.

I representantskapet sitter 15 tidligere politikere fra de ulike partiene på Stortinget.

Publisert: 09.06.20 kl. 09:09

