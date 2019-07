FIKK KRANIEBRUDD: 10 år gamle Ask Kjeldstad Sørensen Foto: Therese Alice Sanne

Ask (10) fikk håndballmål i hodet på idrettscamp

SUNNAAS SYKEHUS (VG) 10 år gamle Ask Kjeldstad Sørensen kjempet for livet etter å ha fått et håndballmål i hodet under en idrettscamp. Nå etterforsker politiet saken.

I en rullestol sitter en gutt i Manchester United-trøye og rød caps, i hendene holder han syv kort. Rett overfor han sitter mamma Silje Kjeldstad.

– Uno, sier hun.

Ask må se seg slått av moren.

– Du har brukt opp all flaksen din på å overleve, fortsetter hun.

26. juni var Ask (10) på en idrettscamp i regi av Ski IL Alliansen da et håndballmål traff han i hodet. Ingen så hva som skjedde, men hørte et høyt dunk. Da deltagerne snudde seg lå 10-åringen med hodet klemt mellom målet og gulvet. Gutten ble funnet med nedsatt bevissthet.

Han ble så hastet til Ullevål sykehus med kraniebrudd, sprekk på hjernehinnen og flere blødninger i hjernen. Ask ble operert og lagt i kunstig koma.

I flere dager var tilstanden hans kritisk. Dagen etter operasjonen forsøkte legene å vekke tiåringen uten hell.

– Det tok tre dager før vi fikk vite om han kom til å klare seg. Vi har hatt både englevakt og griseflaks, sier moren.

I RULLESTOL: 10-åringen hadde gledet seg til sommerferie på sjøen. Slik ble det ikke. Foto: Therese Alice Sanne

– Vi vet enda ikke om han har fått noen varige skader, men han har nedsatt hukommelse, sliter med balansen, motorikken og språket, sier moren.

Nå rehabiliteres gutten på Sunnaas sykehus, hvor han trolig må være i seks uker og trene på hverdagslige ting som å kunne gå i trapper.

– Utrolig provoserende

Foreldrene reagerer sterkt på at et håndballmål kan velte under et arrangement.

– Man sender barna sine på camp og tenker at det er trygt. Kanskje tenker man at barna kan komme hjem med skrubbsår, men man forventer aldri at noe som dette skal skje. Det er utrolig provoserende, sier Silje Kjeldstad.

Hun var selv på jobb da ulykken skjedde, og slet med å tro på det som hadde skjedd før hun så sønnen på Ullevål sykehus.

– Det er utrolig skremmende. Legene på Ullevål fortalte oss at de tidligere hadde vært borte i slike ulykker, og det er ikke greit. Man spør seg selv hvordan noe sånt kunne skje.

Foreldrene har valgt å anmelde hendelsen.

REAGERER: Silje Kjeldstad er både overrasket og skuffet over at målene Foto: Therese Alice Sanne

Politiet etterforsker

Politiet etterforsker nå hva som skjedde da gutten fikk håndballmålet i hodet.

– Vi vurderer om det er noen som kan klandres her eller om det er noen som har ansvar for det som skjedde. Vi har ikke gjort opp noen status her enda, sier politiadvokat Silje Stokken Uppheim.

– Ut fra de opplysningene man har om det som har skjedd, burde målet vært sikret bedre. Det skal ikke være mulig å velte det, men vi må se litt mer på det her. Det er ikke en såkalt hverdagssak hos oss.

– Dette er en tragisk hendelse, og vi håper Ask blir helt frisk igjen. Vi må ettergå våre rutiner, men sånn vi ser saken har målet vært sikret, sier Kari Norum daglig leder i Ski IL Alliansen.

Utover det ønsker ikke Norum å kommentere saken.

DØDE PÅ FOTBALLTRENING I 2015: Elias Martinius Jensen (7). Foto: Privat

To syvåringer døde

I 2015 døde syv år gamle Elias Martinius Jensen på fotballtrening etter å ha fått et håndballmål i hodet i Nannestadhallen.

I 2001 fikk Ål kommune i Hallingdal kraftig kritikk etter at Runar Hovdegard Kvalvågnes (7) mistet livet etter å ha fått et håndballmål i hodet. Målet var ikke sikret godt nok, og kommunen fikk en bot på 100.000 kroner for dårlig sikring.

Siden 1960-tallet har minst syv barn mistet livet etter å ha fått mål over seg, og enda flere er skadet.

MISTET LIVET: Runar Hovdegard Kvalvågnes (7) døde i 2001 etter å ha fått et håndballmål over seg. Foto: Privat

Skal være sikret mot velt

– Lovkravet er at mål, både håndball- og fotballmål, skal være sikre mot velting, sier Stian Møller leder for KillingmoTønsberg & Titansport AS som er Norges eneste produsent av idrettsutstyr.

Han er ikke kjent med Ask sin ulykke, og ønsker derfor ikke å kommentere saken spesifikt.

Møller forteller at man kan sikre mål på tre måter:

Ved å bruke bakvekter. Ved å feste målet i veggen. Ved å feste målet i bakken.

Han sier videre at de opplever at brukerne generelt er flinke til å sikre målene, men at det når det er foreldredrevet trening og aktivitet kan forekomme dårlig sikring.

– Vår erfaring er at dårlig sikring skyldes manglende kunnskap.

Sommerferien ødelagt

Ask hadde gledet seg til å tilbringe ferien på vannet og fiske krabber, men slik ble det ikke. Gjennom de store glassrutene på Sunnaas ser han ut på havet og håper han kan få bade i løpet av sommeren.

Det er i hvert fall seks måneder til han igjen kan drive med aktivitet, og per nå er fokuset på hvor lenge han klarer å stå oppreist om gangen.

Under oppholdet på Sunnaas blir fotballspillet hyppig brukt.

– Jeg tror jeg har litt flaks, sier Ask.

– Ja, du har begynt å bygge deg opp litt flaks igjen, svarer moren.

HYPPIG BRUKT: Det blir flere runder med fotballspill om dagen på Sunnaas. Foto: Therese Alice Sanne

Publisert: 17.07.19 kl. 17:11