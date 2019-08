FLOM: Møllergata i Oslo natt til søndag.

Lyn, torden og styrtregn: Trafikale problemer og oversvømmelser i Oslo

Himmelen åpnet seg over Oslo natt til søndag – etter flere meldinger om kraftig tordenvær og blinkende lyn. Brannvesenet har hatt over 50 oppdrag, og kan bare prioritere de viktigste.

Politiet har fått flere meldinger om trafikale problemer på grunn av store regnskyll etter det kraftige tordenværet i hovedstaden natt til søndag.

– Berusede folk bader i gata og andre faller i vannet fordi man ikke ser fortauskantene under vannet, sier operasjonsleder i Oslo politidistrikt Guro Sandnes til NTB.

Brannvesenet i Oslo har natt til søndag hatt rundt 50 oppdrag knyttet til lynnedslag og oversvømmelser, forteller vakthavende stabssjef Lars Magne Hovtun til VG.

– Vi har hatt alle bilene våre ute, og stor pågang på 110-sentralen. Når det er så omfattende hendelser så får vi dessverre ikke gjort noe særlig med mindre det er store verdier som kan gå tapt, eller det er fare for liv og helse. Da er det mange som står med vann i kjellere, boder og garasjer som dessverre ikke får hjelp. Rådet til dem er å ta kontakt med forsikringsselskap og sivile entreprenører i morgen, sier han.

Foto: Jørgen Braastad, VG

Han forteller at brannvesenet blant annet har vært på Jernbanetorget T-banestasjon, hvor det har vært vann.

– Vi har også observert vann i Hammersborgtunnelen i Oslo sentrum. Og jeg kjenner i alle fall til ett tilfelle hvor en bil har prøvd å kjøre gjennom vannet, og så har de blitt stående midt i, sier stabssjefen.

Også Vegtrafikksentralen for Østlandet melder som lokale oversvømmelser flere steder etter det kraftige uværet.

Lyn og torden

Tidligere natt til søndag fikk politiet inn flere meldinger smell og støy på grunn av tordenvær.

– Jeg kan bekrefte at det blinker kraftig på alle kameraene våre nå, og at det er hyppige nedslag, sier operasjonsleder Guro Sandnes til VG, og forteller at det nå striregner i hovedstaden.

Hun forteller at de har fått flere meldinger fra folk som hører kraftige og høye lynnedslag i nærheten.

Hobbyfotograf Lasse Thomasgård tok natt til søndag dette blinkskuddet midt i Bogstadveien i Oslo. Foto: Lasse Thomasgård

– Når det er veldig nære kan det være veldig skarpt, og dette kan nok misforstås som skudd. Vi har vært i områdene der dette er blitt meldt, men har ingen andre teorier enn at smellene skyldes været, sier hun.

Politiet har også fått melding om at lynet slo ned i et hus, men hverken personer eller eiendom skal ha tatt skade. Brannvesenet har sjekket situasjonen.

Publisert: 04.08.19 kl. 02:40 Oppdatert: 04.08.19 kl. 03:22