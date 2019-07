DENNE AUTOMATEN: Butikkmedarbeider Anders Karlsen hos Meny i Farmandstredet og Peter Meyer i Vestfold Røde Kors ved panteautomaten som tirsdag spyttet ut en pantelapp verdt en million kroner. Foto: Marita Fauske

Eldre mann vant pantemillionen

Den etterlyste pantemillionæren meldte seg torsdag. Den heldige vinneren er en Tønsberg-mann på godt over 80 år.

Det var svigersønnen hans som ringte Pantelotteriet siden mannen selv har litt nedsatt hørsel.

– Vinneren er en eldre herremann på godt over 80 år som ønsker å være anonym, forteller Arild Slettingdalen hos Pantelotteriets brukerstøtte til VG.

Klar over gevinsten

Han opplyser at mannen var fullt klar over at han hadde vunnet – han hadde hørt fanfaren som spilles når noen vinner toppgevinsten på en million kroner.

– Og han så også at det sto på lappen «gratulerer du har vunnet», og veldig mange nuller. Så han tok med seg lappen hjem for å se på den i ro og mak. Og så kontaktet datteren sin og sa at han hadde vunnet.

Mannen bare drøyde litt med med å henvende seg til Pantelotteriet sier Slettingdalen, og legger til at det var etter at VG hadde skrevet om saken at datteren koblet at det kanskje var faren det var snakk om.

74 vinnere så langt

Det var tirsdag ved 12-tiden hos Meny i Farmandstredet at pantemaskinen spilte vinner-trudelutten. Men da ingen hadde meldt seg over et døgn senere gikk Røde Kors ut og etterlyste vinneren.

– Hva skal han bruke pengene til?

– Det visste han ikke helt, men han spøkte med at han kanskje skulle kjøpe seg en elsykkel, sier Slettingdalen.

Han forteller at mannen har spilt Lotto i mange år uten å få noen store gevinster.

– Så han var veldig fornøyd at han vant her.

Siden Pantelotteriet startet i 2008 har 74 personer vunnet toppgevinsten, inkludert tirsdagens vinner.

I 2016, hos Spar i Skånevik, gikk noen fra vinnerlappen som ble hengende i pantemaskinen. Der ble den oppdaget av butikkpersonalet som kontaktet Røde Kors.

Den gangen fikk de butikkansatte hundre tusen kroner i finnerlønn, resten av pengene gikk tilbake til Røde Kors.

Publisert: 18.07.19 kl. 17:13