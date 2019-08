STORE ØDELEGGELSER: I Jølster er innbyggerne hardt rammet etter flere ras som gikk tirsdag ettermiddag. Foto: Fredrik Solstad

Erna Solberg: Rassikring i Jølster reddet hus

BERGEN/OSLO (VG) Statsminister Erna Solberg (H) sier rassikring i Jølster ser ut til å ha reddet flere hus. Hun berømmer redningsmannskapene.

– Informasjoner vi har fått nå, kan tyde på at rassikring som allerede var iverksatt, kan ha bidratt til å redde tre hus i Jølster. Det dreier seg om et sikringsanlegg som NVE satte opp for noen år siden, ved Årsetelva, sier Solberg til VG.

Hun innledet årets valgkamp i sin hjemby Bergen torsdag, hvor blant annet bedre tilbud til eldre, ble lansert.

les også Bil tatt av jordskred i Jølster: Mann i 50-årene antas omkommet

Berømmer den lokale innsatsen

Men rasdramaet i Sogn og Fjordane og varsler om at vi kan forvente oss flere slike dramatiske hendelser, som følge av mer ekstremvær, er den alvorlige rammen om hennes valgkampstart.

FÅR REDEGJØRELSE: Statsminister Erna Solberg besøker torsdag Førde hvor hun skal få en redegjørelse om situasjonen i Jølster. Foto: Gisle Oddstad

– Jeg skal få en redegjørelse om situasjonen når vi kommer til Førde senere i dag. Dette er en tragisk hendelse, som dessverre har tatt menneskeliv. Jeg bvil berømme kommunene, lokale beredskapsmyndigheter, NVE og alle de berørte. De har gjort en stor innsats for å hjelpe dem som ble rammet og for å begrense skadene.

– Klimaforsker Borgar Aamaas i Cicero sier at jordrasene i Jølster er noe vi vil komme til å se mer av. Det er en faglig vurdering full av fremtidig krise: Hvordan hindre det?

– Det er et stort spørsmål. Globalt må vi sørge for å nå klimamålene, slik at vi kan unngå mer ekstremvær på lang sikt. Så må vi jobbe forebyggende, med rassikring av områder vi vet er utsatt. Problemet er at det nå går ras i områder som ikke har vært ansett som rasutsatt.

les også Familie var på vei til hus i rasområdet: – Redd for at bilen skulle havne i elven

Hun fortsetter.

– Vi må gjøre det sammen med kommunene. Det er de som må sørge for å kartlegge hvilke områder som er mest rasutsatt, slik at vi kan bygge sikringer, slik NVE gjør. Hatlestad-ulykken i Bergen er et godt eksempel, som utløste at Bergen gjorde en god jobb for å finne ut av hvor man ikke skal bygge boliger i fremtiden.

– Dagbladet skriver at dere kuttet 180 millioner til rassikring av fylkesveier i revidert budsjett?

– Det er ikke noe kvikk fiks

– Vi har ikke kuttet, med gjennom en rullering er det blitt utsatt. Vi har samtidig økt budsjettet til NVE med 100 millioner kroner.

I en nylig fremlagt rapport fra Rådgivende ingeniørers forening står det at oppgraderingsbehovet for fylkesveiene er opp mot 600 milliarder kroner.

– Forteller det om hvor kritisk situasjonen er og hvor sjanseløse dere er til å bedre og sikre veiene våre tilstrekkelig?

– Etterslepet til fylkene når det gjelder fylkesveiene, er stor. Vi har grepet fatt i det når det gjelder riksveiene, som staten er ansvarlig for, hvor etterslepet har gått ned. Men ja; dette viser at det ikke finnes noen kvikk fiks, i spørsmålet om å sikre oss mot følgende av ekstremvær. Det viktige er at kommunene kartlegger der farene er størst. Vi er nødt til å ta utgangspunkt i det.

Hun skal dra videre fra Bergen til Førde i ettermiddag, hvor hun skal få en redegjørelse om rasdramaet som først og fremst har truffet Jølster.

Løft for eldre

I Bergen lanserte hun et løft for eldre som bor hjemme, kalt sjef i eget liv, etter modell fra Fjell.

– Vi vil at eldre skal få muligheten til å bo hjemme lengre. Vi lanserer derfor en pakke for hjemmeboende eldre med fokus på trygghet, trivsel og kvalitet i tjenesten, sier hun.

Les også: Bruker undervannsrobot i søk etter antatt omkommet mann i Jølster

Da hun innledet valgkampen i Bergen torsdag, var hovedbudskapet at vi lever lengre og holder oss lengre på beina. Og at det får konsekvenser for hvordan tilbudet til de eldre bør være.

– De fleste 80-/90-åringer bor hjemme, og ikke på sykehjem. Eldre som bor hjemme bør oppleve trygghet, trivsel og kvalitet i tjenestene. Det er dessverre ikke tilfelle alle steder i dag, og derfor lanserer Høyre en pakke for hjemmeboende eldre. Pakken er inspirert av Fjell kommune. Dette er et løfte på vegne av Høyres lokalpolitikere over hele landet, sier hun.

ENORME NEDBØRMENGDER: Regnet som falt tirsdag førte til flere jordras som ødela blant annet E39. Foto: Fredrik Solstad

Tiltakene

Her er noen av tiltakene:

Minst én dag i uken bør det være et tilbud på dagtid der eldre kan bruke kommunens idretts- og kulturanlegg for ulike treningsaktiviteter.

Minst én dag i uken samarbeider kommunen, frivillige og private aktører (for eksempel det lokale kjøpesenteret), om et sosialt tilbud på dagtid.

Hjelp til transport for å komme rundt.

Sikre at flere kommuner tar i bruk velferdsteknologi, som rygghetsalarm, digitalt natt-tilsyn, multidose-dispenser og e-låser.

