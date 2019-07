Bil tatt av jordskred i Jølster: Mann i 50-årene savnet

En mann i 50-årene er savnet etter tirsdagens jordskred ved Årnes i Jølster kommune. Det er fortsatt stor rasfare i området.

I en pressemelding onsdag formiddag oppgir Vest politidistrikt at de har grunn til å tro at mannen kjørte en bil som ble tatt av skredet over fylkesvei 451 ved Årnes.

Politiet er i kontakt med og følger opp mannens nærmeste pårørende.

Det ble gjort overflatesøk i området med helikopter og båt tirsdag kveld uten resultat, og politiet kunne da ikke fastslå om noen var tatt av skredet.

– Når politiet endelig har fått bekreftet at det var en bil i jordskredet fortsetter søket med alle tilgjengelige ressurser, i første omgang fra luften, skriver de i pressemeldingen.

Politiet vil foreløpig ikke kommentere ytterligere.

Vanskelige søkeforhold

Store jordmasser i vannet gjør søket vanskelig, og politiet opplyser at det fortsatt er stor rasfare i området. Det er ikke forsvarlig å sende ned dykkere eller småbåter tett på land så lenge rasfaren vedvarer.

Kommunikasjonsansvarlig Henning Hellebust i Røde Kors Sogn og Fjordane sier til VG at de to båtene de tidligere sendte ut på Jølstravannet, ikke deltar i et søk på nåværende tidspunkt.

– Akkurat nå er de ute og frakter medisiner til noen som har behov for det og er innestengt, sier Hellebust.

Raset over fylkesvei 451 var et av flere store jordras i Jølster tirsdag. Rundt 150 mennesker er blitt evakuert.

Mobilnettet nede

Mobilnettet er fremdeles nede etter at det gikk flere jordras i kommunen i går kveld.

Lensmann Dag Fiske ved Førde lensmannskontor opplyser til VG like før klokken 13.00 at de fortsatt jobber med å få kontroll over rundt ti personer.

– Vi har kartlagt veldig mange av personene som vi ikke har hatt kontroll på. Det er ikke mange igjen, omtrent ti stykker, sier Fiske.

Publisert: 31.07.19 kl. 14:02 Oppdatert: 31.07.19 kl. 14:15

